ZODIA (ZODIA) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: 24 sa Düşük $ 0,00007911 24 sa Yüksek $ 0,00102794 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00132653 En Düşük Fiyat $ 0,00007911 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%8,32 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%90,66 Fiyat Değişimi (7 G) --

ZODIA (ZODIA) canlı fiyatı $0,0000807. ZODIA, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00007911 ve en yüksek $ 0,00102794 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. ZODIA için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00132653, en düşük fiyatı ise $ 0,00007911 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, ZODIA son bir saatte -%8,32 değişim gösterdi, 24 saatte -%90,66 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

ZODIA (ZODIA) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 80,70K Hacim (24 Sa) -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 80,70K Dolaşım Arzı 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0

Şu anki ZODIA piyasa değeri $ 80,70K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki ZODIA arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 80,70K.