Zuzalu Inu (ZUZALU) Nedir?

We are zuzaluinu, 0 tax, lp burnt,ca renounced. Zuzaluinu launched Mar-26-2023 01:59:11 PM +UTC. Zuzaluinu is vitalik buterin memecoin! ZUZALU token enabling a dual benefit for both users and creators. Ultimately, we aspire to become a globally influential comic alliance platform, driving the worldwide comic industry, and pioneering a diverse ecosystem for comic-related enterprises. We will initiate from South Korea and Japan, expand across Asia, and further into Europe and America, ensuring widespread exposure for the platform. The MEME token will primarily serve various functions on the blockchain comic platform, including payments, incentives, and rewards, among other multifaceted applications.

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Zuzalu Inu (ZUZALU) Token Ekonomisi

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