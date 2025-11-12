Bugünkü Zygo The Frog Fiyatı

Bugünkü Zygo The Frog (ZYGO) fiyatı $ 0,00280752 olup, son 24 saatte % 7,57 değişim gösterdi. Mevcut ZYGO / USD dönüşüm oranı ZYGO başına $ 0,00280752 şeklindedir.

Zygo The Frog, şu anda piyasa değeri açısından $ 1.053.066 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 374,94M ZYGO şeklindedir. Son 24 saat içinde ZYGO, $ 0,00279444 (en düşük) ile $ 0,00316936 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00376803 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, ZYGO, son bir saatte -%0,06 ve son 7 günde +%173,95 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Zygo The Frog (ZYGO) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 1,05M$ 1,05M $ 1,05M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 1,05M$ 1,05M $ 1,05M Dolaşım Arzı 374,94M 374,94M 374,94M Toplam Arz 374.939.146,07945925 374.939.146,07945925 374.939.146,07945925

