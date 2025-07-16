Astra Nova: Mendefinisikan Ulang Masa Depan Hiburan dengan AGI—Bergabunglah dalam Revolusi Game Imersif





Astra Nova adalah ekosistem hiburan bertenaga AI yang tidak sebelumnya. Dibangun di atas Kecerdasan Umum Buatan (AGI), platform ini berevolusi secara real time berdasarkan perilaku pemain, mendorong batasan imersi, interaktivitas, dan agensi pemain. Inti dari ekosistem ini adalah RPG aksi-petualangan, yang sekarang tersedia untuk dimainkan secara gratis dan didukung sepenuhnya oleh token aslinya, RVV.









Sebagai mitra dalam Program Inception NVIDIA, Astra Nova menggabungkan cerita yang digerakkan oleh AI, teknologi Web3, dan kreasi bersama komunitas menjadi pengalaman pemain yang lancar dan dinamis. Didukung oleh komunitas Shib Army, proyek ini memadukan kedalaman budaya dengan inovasi terdepan untuk memimpin gelombang berikutnya dalam gerakan hiburan AI.





Game ini dikembangkan menggunakan Unreal Engine 5, yang mengintegrasikan agen AI, konten buatan pengguna (UGC), hadiah aset dunia nyata (RWA), dan penceritaan transmedia secara mulus untuk menciptakan dunia yang berada di ambang kehancuran, tempat pemain akan mengalami narasi yang sangat mendalam di berbagai platform.









Dengan tim yang terdiri dari 80+ pakar dari raksasa industri seperti NVIDIA, Ubisoft, dan Rockstar, tim inti Astra Nova menghadirkan pengalaman dari judul-judul legendaris seperti Grand Theft Auto: Vice City, Assassin's Creed, dan Mortal Kombat. Dengan memanfaatkan teknologi AI yang canggih, NPC, monster, dan sistem misi dalam game dapat menganalisis perilaku pemain secara real time untuk menghasilkan alur cerita yang dipersonalisasi dan tantangan yang dinamis.





Didukung oleh investor terkemuka seperti Outlier Ventures dan 500 Global, proyek ini menggabungkan dukungan institusional dengan inovasi teknologi untuk membangun ekosistem yang mencakup:





1）Insentif Token RVV: Dapatkan hadiah token melalui pengujian game, misi komunitas, dan fitur gameplay lainnya.

2）Utilitas di Dunia Nyata: Tukarkan token untuk mendapatkan diskon di lebih dari 2.000 merek, termasuk Starbucks dan Nike.

3）Alat Kreasi AI: Memberdayakan pemain dengan platform untuk menghasilkan UGC (konten buatan pengguna).

4）Program Loyalitas: Dapatkan manfaat eksklusif dengan berkontribusi pada pertumbuhan ekosistem.









Black Pass sekarang—platform SocialFi yang dapat diakses melalui NFT Soulbound gratis. Kampanye perdana berpusat di sekitar demo Astra Nova, dimana Anda dapat: Bergabunglah dengansekarang—platform SocialFi yang dapat diakses melalui NFT Soulbound gratis. Kampanye perdana berpusat di sekitar demo Astra Nova, dimana Anda dapat:

1）Menyelesaikan tugas sosial di platform untuk mengumpulkan Shard

2）Bergabung dengan tantangan dalam game untuk mendapatkan kelayakan airdrop RVV

3）Menukar Shard 1:1 untuk RVV setelah token aktif









RVV menggerakkan setiap sudut Astra Nova, dengan kasus penggunaan:

1）Transaksi dalam game (perdagangan karakter/peralatan, tingkat permainan)

2）Berlangganan akses premium.

3）Bergabung dengan acara dan kampanye waktu terbatas.

4）Melatih pendamping AI yang dipersonalisasi.

5）Membayar biaya tata kelola/governance atau iklan dalam ekosistem.









Pengembang inti Astra Nova berasal dari Netflix, Technicolor, Ubisoft, dan banyak lagi—menyatukan keahlian mendalam dalam penelitian AI dan desain permainan AAA. Dengan latar belakang mereka dalam permainan populer yang menentukan genre seperti GTA 5 dan Assassin's Creed, mereka sekarang menerapkan standar industri tingkat atas untuk mengantar era baru hiburan asli AI yang diberdayakan pemain.









Visi: Memberdayakan pemain melalui teknologi AGI dan UGC untuk mendefinisikan ulang kreativitas dalam pengembangan game.

Misi: Memberikan pengalaman bermain game yang inovatif, berkualitas AAA, dan mengutamakan komunitas.



