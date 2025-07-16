DeSci: Cara Desentralisasi Membentuk Kembali Ekosistem Penelitian Global

Dalam penelitian tradisional, sentralisasi sumber daya dan data ilmiah telah membatasi banyak proyek yang menjanjikan, sehingga tidak dapat menerima dukungan yang memadai. Sementara itu, para peneliti, lembaga pendanaan, dan penerbit beroperasi secara relatif independen, yang menyebabkan distribusi sumber daya yang tidak merata dan selanjutnya memengaruhi efisiensi penelitian. Tantangan-tantangan ini telah menciptakan hambatan yang signifikan bagi ekosistem penelitian.





Sebagai paradigma yang sedang berkembang, Decentralized Science (DeSci) memanfaatkan teknologi blockchain dan Web3 untuk mendobrak hambatan-hambatan ini dan membentuk kembali gambaran penelitian. DeSci bertujuan untuk mendorong kolaborasi yang efisien dan transparansi dalam proses penelitian melalui arsitektur yang terdesentralisasi, mengatasi masalah-masalah seperti "lembah kematian" (fase antara penelitian dan inovasi yang berhasil), ketidakseimbangan sumber daya, dan kesulitan dalam kolaborasi interdisipliner.





DeSci telah menarik perhatian global. Dari diskusi di DeSci Day yang menampilkan Vitalik Buterin dan Changpeng Zhao hingga liputan di jurnal-jurnal akademis terkemuka seperti Nature, gerakan ini menunjukkan potensi besar teknologi blockchain dalam mengubah ekosistem penelitian ilmiah.









DeSci, atau Ilmu Pengetahuan Desentralisasi, merujuk pada model penelitian yang dibangun di atas teknologi Web3 seperti blockchain, Organisasi Otonom Terdesentralisasi (DAO), dan mata uang kripto. Tidak seperti penelitian ilmiah tradisional, yang bergantung pada pendanaan dari pemerintah, lembaga akademis, dan perusahaan besar, DeSci memungkinkan pendekatan terdesentralisasi di mana individu, organisasi, dan komunitas di seluruh dunia dapat berpartisipasi dalam pendanaan penelitian, pengambilan keputusan, dan berbagi pengetahuan.





Dalam model DeSci, peneliti tidak lagi hanya bergantung pada metode pendanaan konvensional tetapi dapat mencari dukungan langsung dari investor global melalui platform blockchain. Kekekalan, transparansi, dan desentralisasi teknologi blockchain membuat aliran pendanaan penelitian, kemajuan proyek, dan penerapan hasil lebih terbuka dan transparan, mengurangi birokrasi dan asimetri informasi yang sering kali menghambat proses ilmiah tradisional.









DeSci memanfaatkan teknologi inovatif dan model penelitian baru untuk mengatasi berbagai masalah yang sudah lama ada dalam sistem ilmiah tradisional. Berikut ini adalah beberapa keunggulan utama DeSci, yang tidak hanya mendorong transformasi di bidang penelitian tetapi juga menyuntikkan vitalitas baru ke dalam ekosistem ilmiah global.





2.1 Pendanaan yang Terdesentralisasi dan Terdemokratisasi





Pendanaan penelitian tradisional sering kali dikendalikan oleh beberapa lembaga, sehingga membatasi pertumbuhan banyak proyek ilmiah yang inovatif. DeSci memanfaatkan teknologi blockchain untuk mendesentralisasi proses penggalangan dana, yang memungkinkan siapa pun untuk mendukung proyek penelitian dengan membeli dan mempertaruhkan token. Selain itu, keberadaan Organisasi Otonom Terdesentralisasi (DAO) semakin mendorong kolaborasi dan interaksi ilmiah global.





2.2 Mempromosikan Kolaborasi dan Inovasi Global





Pada platform DeSci, proyek penelitian tidak lagi terbatas pada wilayah atau lembaga tertentu. Melalui tata kelola komunitas global, peneliti dan investor dapat melampaui batas geografis dan nasional, membentuk jaringan kolaborasi interdisipliner dan internasional. Model yang terbuka dan transparan ini mempercepat inovasi ilmiah dan membantu mengatasi berbagai tantangan global seperti perubahan iklim dan pencegahan penyakit.





2.3 Meningkatkan Transparansi dan Kepercayaan





Penelitian ilmiah tradisional sering kali menghadapi berbagai masalah seperti alokasi dana yang tidak transparan dan pembagian data yang terbatas. Integrasi teknologi blockchain secara efektif mengatasi berbagai tantangan ini. Kekekalan blockchain memastikan keaslian aliran dana, kemajuan penelitian, dan hasil, yang memperkuat kepercayaan publik terhadap berbagai kegiatan ilmiah. Sementara itu, keputusan pendanaan yang terdesentralisasi dan distribusi hasil membuat proses penelitian menjadi lebih adil dan setara.





2.4 Mekanisme Insentif yang Inovatif





DeSci lebih dari sekadar platform penggalangan dana—platform ini memperkenalkan mekanisme insentif berbasis token yang mendorong anggota komunitas global untuk berpartisipasi dalam promosi dan pelaksanaan proyek. Dalam model ini, para peneliti, penyandang dana, dan anggota komunitas semuanya dapat berbagi manfaat berdasarkan kemajuan dan hasil proyek, sehingga menciptakan sistem yang benar-benar inklusif tempat setiap orang dapat berpartisipasi, dan setiap orang dapat memperoleh manfaat.





2.5 Pendanaan Terdesentralisasi dan Tinjauan





Dalam penelitian tradisional, pendanaan dan tinjauan biasanya dikendalikan oleh beberapa lembaga atau penerbit, yang sering kali menyebabkan distribusi sumber daya yang tidak merata dan menghambat kemajuan penelitian yang menjanjikan. DeSci memperkenalkan DAO dan kontrak pintar untuk memungkinkan pendanaan dan tinjauan sejawat yang digerakkan oleh komunitas. Melalui mekanisme seperti token dan NFT, DeSci menyediakan saluran pendanaan yang lebih fleksibel bagi para peneliti sekaligus mengurangi ketergantungan pada lembaga terpusat.









Semakin dewasanya teknologi blockchain, sektor DeSci telah mengalami pertumbuhan pesat dalam beberapa tahun terakhir. Menurut Messari Research, saat ini terdapat 85 proyek aktif di bidang DeSci. Proyek-proyek ini melampaui pendanaan penelitian dan tinjauan hingga mencakup manajemen data, penerbitan, pengembangan infrastruktur, dan area khusus lainnya.





Proyek-proyek DeSci yang terkenal meliputi Molecule, VitaDAO, AthenaDAO, dan BioDAO. Inisiatif-inisiatif ini memanfaatkan mekanisme DAO, protokol IP-NFT, dan platform penerbitan terdesentralisasi untuk menyediakan model kolaborasi dan pendanaan yang inovatif bagi para peneliti. Misalnya, Molecule memanfaatkan IP-NFT untuk mendanai penelitian biologi dan mempromosikan desentralisasi dalam bioteknologi, sementara VitaDAO mendukung penelitian umur panjang melalui tata kelola yang terdesentralisasi, sehingga mengurangi dominasi perusahaan farmasi tradisional.





Dari perspektif pasar, proyek DeSci masih dalam tahap awal. Menurut CoinGecko, total kapitalisasi pasar token terkait DeSci telah melampaui $2,6 miliar. Meskipun nilai pasar saat ini masih relatif rendah, potensi sektor ini menjadi semakin nyata karena semakin banyak proyek yang diluncurkan dan hasil penelitian dikomersialkan. Di masa mendatang, DeSci diharapkan muncul sebagai kekuatan penting dalam pengembangan ilmiah, yang menarik investasi dan sumber daya yang lebih besar.













Meskipun model DeSci memiliki potensi besar, model ini masih menghadapi beberapa tantangan dalam penerapan praktisnya. Pertama, teknologi blockchain itu sendiri masih berkembang, dan banyak platform DeSci masih dalam tahap awal, sehingga memerlukan waktu untuk mencapai kematangan teknologi dan adopsi yang luas. Kedua, meskipun desentralisasi membantu mengurangi sentralisasi penelitian tradisional, memastikan kualitas dan keandalan studi ilmiah tetap menjadi tantangan penting.





Selain itu, DeSci menghadapi tantangan regulasi dan hukum. Seiring berkembangnya model pendanaan dan tata kelola yang terdesentralisasi, pembentukan kerangka hukum yang tepat dalam skala global untuk memastikan kepatuhan dan keamanan dalam penelitian ilmiah menjadi hal yang penting.





Meskipun menghadapi tantangan ini, masa depan DeSci tetap menjanjikan. Seiring dengan semakin matangnya teknologi blockchain dan prinsip-prinsip terdesentralisasi yang diterima secara luas, penelitian ilmiah diharapkan menjadi lebih terbuka, transparan, dan efisien. Melalui pendanaan yang terdesentralisasi, berbagi data, dan kolaborasi global, DeSci berpotensi menjadi pendorong utama inovasi teknologi global. Dalam mengatasi tantangan global, peran DeSci akan menjadi semakin signifikan.









DeSci bukan sekadar penerapan teknologi terdesentralisasi—merupakan transformasi revolusioner dari model penelitian ilmiah tradisional. Dengan mendobrak batasan dalam penelitian konvensional, ia mendorong lingkungan ilmiah yang lebih terbuka, transparan, dan demokratis. Seiring dengan kemajuan teknologi dan kolaborasi global yang semakin mendalam, DeSci diharapkan menjadi tren utama di masa depan penelitian ilmiah, yang mendorong inovasi menuju kemungkinan yang lebih besar.





Pada saat yang sama, dengan pengembangan teknologi terdesentralisasi dan blockchain yang berkelanjutan, DeSci siap memimpin gelombang baru inovasi ilmiah di seluruh dunia. Tidak hanya akan mempercepat kemajuan teknologi tetapi juga memainkan peran penting dalam mengatasi tantangan paling mendesak umat manusia.





