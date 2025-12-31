Apakah MetaMask Mendukung Solana? Semua yang Perlu Anda Ketahui

Banyak pengguna kripto bertanya-tanya apakah MetaMask, dompet Ethereum yang populer, dapat menangani aset Solana.

Jawabannya adalah ya—MetaMask kini mendukung Solana secara native, memungkinkan Anda mengelola token SOL dan SPL langsung di dalam dompet.

Panduan ini menjelaskan bagaimana integrasi Solana MetaMask bekerja, memandu Anda melalui proses pengaturan, dan membandingkannya dengan dompet Solana khusus sehingga Anda dapat memilih opsi terbaik untuk kebutuhan Anda.





Poin-Poin Penting

MetaMask kini mendukung Solana secara native baik di ekstensi browser maupun aplikasi mobile.

Anda dapat membuat akun Solana baru atau mengimpor dompet yang ada dari Phantom dan Solflare langsung ke MetaMask.

MetaMask memungkinkan Anda mengirim, menerima, menukar, dan menjembatani token SOL dan SPL tanpa meninggalkan antarmuka dompet.

Solana dan Ethereum menggunakan format alamat yang sepenuhnya berbeda yang tidak dapat dipertukarkan.

Dompet Solana khusus seperti Phantom dan Solflare menawarkan fitur khusus untuk pengguna yang terlibat dalam ekosistem Solana.





MetaMask secara resmi mendukung Solana sejak pembaruan terbarunya, menandai ekspansi signifikan di luar chain yang kompatibel dengan Ethereum.

Anda kini dapat membuat akun Solana baru langsung di MetaMask atau mengimpor dompet yang ada dari Phantom, Solflare, atau perangkat hardware seperti Ledger dan Trezor.

Integrasi ini memungkinkan Anda mengirim, menerima, menukar, dan menjembatani token SOL dan SPL tanpa meninggalkan antarmuka MetaMask.

Anda juga dapat terhubung ke aplikasi terdesentralisasi Solana sambil mendapat manfaat dari fitur keamanan MetaMask, termasuk peringatan real-time dan deteksi dApp berbahaya.

Dukungan native ini menghilangkan kebutuhan akan solusi alternatif sebelumnya seperti solusi token wrapped.

Fungsionalitas Solana MetaMask tersedia di ekstensi browser dan aplikasi mobile, memberi Anda fleksibilitas di berbagai perangkat.





Menambahkan Solana ke MetaMask dimulai dengan memilih Solana dari menu jaringan atau katalog di dalam dompet Anda.

Setelah ditambahkan, Anda dapat membuat akun Solana yang benar-benar baru atau mengimpor akun yang sudah Anda miliki menggunakan frasa pemulihan dari dompet lain.

MetaMask secara otomatis mendeteksi token SOL dan SPL umum di akun Anda, meskipun Anda mungkin perlu menambahkan token yang kurang populer secara manual dengan memasukkan alamat mint mereka.

Dompet menerapkan standar keamanan yang sama untuk Solana yang membuatnya terpercaya untuk Ethereum, termasuk simulasi transaksi dan deteksi penipuan.

Satu perbedaan penting yang perlu diingat adalah bahwa alamat Solana terlihat sepenuhnya berbeda dari alamat Ethereum—mereka menggunakan format berbeda yang tidak kompatibel dengan chain EVM.

Ini berarti Anda harus selalu memverifikasi bahwa Anda menggunakan jenis alamat yang benar sebelum mengirim dana, karena mengirim SOL ke alamat Ethereum (atau sebaliknya) akan mengakibatkan kehilangan permanen.









Sebelum Anda dapat mengakses fitur Solana, pastikan ekstensi browser MetaMask atau aplikasi mobile Anda diperbarui ke versi terbaru.

Periksa toko ekstensi browser Anda atau toko aplikasi ponsel Anda untuk mengunduh pembaruan yang tersedia, karena versi lama tidak menyertakan dukungan Solana.

Buka MetaMask dan klik menu dropdown jaringan di bagian atas antarmuka dompet Anda.

Jika Solana tidak muncul di daftar Anda, pilih "Tambahkan Jaringan" atau telusuri katalog jaringan untuk menemukan dan mengaktifkan Solana secara manual.

MetaMask memberi Anda dua opsi: membuat dompet Solana yang benar-benar baru atau mengimpor yang sudah ada.

Jika Anda baru mengenal Solana, pilih "Buat Akun" dan MetaMask akan menghasilkan alamat Solana beserta frasa pemulihan yang harus Anda simpan dengan aman secara offline.

Jika Anda sudah memiliki dompet Solana di Phantom atau Solflare, pilih "Impor Akun" dan masukkan frasa pemulihan yang ada untuk memulihkan akses di dalam MetaMask.

Anda dapat menambahkan SOL ke dompet MetaMask Anda dengan menarik dari exchange kripto seperti MEXC langsung ke alamat Solana Anda.

Atau, gunakan layanan jembatan yang terpercaya untuk memindahkan aset dari Ethereum atau chain lain ke Solana.

Selalu mulai dengan transaksi uji kecil terlebih dahulu untuk mengonfirmasi bahwa alamatnya benar sebelum mengirim jumlah yang lebih besar.

Sebagian besar token SPL populer akan otomatis muncul di daftar token MetaMask Anda setelah Anda memilikinya.

Untuk token yang tidak muncul secara otomatis, Anda perlu menambahkannya secara manual dengan menempelkan alamat mint token ke fitur "Impor Token" MetaMask.

Ingat bahwa Solana dan Ethereum menggunakan format alamat yang sepenuhnya berbeda—mereka tidak dapat dipertukarkan.

Mengirim SOL ke alamat Ethereum atau ETH ke alamat Solana akan menyebabkan kehilangan dana Anda yang tidak dapat diubah, jadi periksa kembali jaringannya sebelum mengonfirmasi transaksi apa pun.





Meskipun MetaMask kini menangani Solana secara efektif, dompet yang dibangun khusus untuk ekosistem Solana menawarkan fitur khusus yang lebih disukai beberapa pengguna.

Dompet Phantom telah menjadi pilihan paling populer untuk pengguna Solana, menawarkan staking yang efisien, pengelolaan NFT yang lancar, dan koneksi instan ke dApp Solana melalui ekstensi browser dan aplikasi mobile.

Dompet Solflare menyediakan pengalaman yang konsisten di platform web dan mobile, dengan integrasi dompet hardware yang kuat dan alat bawaan untuk staking dan koleksi NFT yang menarik bagi pengguna yang sering berganti perangkat.

Dompet Exodus mengambil pendekatan berbeda dengan mendukung berbagai cryptocurrency di luar Solana, menggabungkan antarmuka yang bersih dengan fungsi swap bawaan untuk pengguna yang mengelola portofolio beragam di desktop dan mobile.

MetaMask paling cocok untuk orang-orang yang sudah menggunakannya untuk Ethereum dan chain EVM lainnya dan ingin mengkonsolidasikan pengelolaan dompet mereka di satu tempat daripada beralih-alih antara beberapa aplikasi.

Dompet Solana khusus lebih masuk akal jika Anda terlibat dalam ekosistem Solana dan membutuhkan fitur lanjutan seperti liquid staking atau integrasi dApp khusus yang melampaui transaksi dasar.









Ya, Anda dapat mengirim SOL langsung ke alamat Solana MetaMask Anda setelah menambahkan dukungan jaringan Solana.

Ya, MetaMask dapat menampilkan dan mengelola NFT Solana setelah Anda menambahkan dukungan jaringan Solana ke dompet Anda.

MetaMask menyediakan fungsionalitas dasar Solana tetapi saat ini tidak menawarkan fitur staking bawaan untuk token SOL.

Ya, MetaMask menerapkan standar keamanan yang sama untuk Solana seperti untuk Ethereum, termasuk simulasi transaksi dan deteksi dApp berbahaya.

MetaMask mendukung berbagai blockchain termasuk Solana, sementara Phantom dibangun khusus untuk ekosistem Solana dengan fitur lanjutan.





Dukungan native Solana MetaMask merupakan langkah penting menuju pengelolaan dompet multi-chain yang sesungguhnya bagi pengguna kripto.

Anda kini dapat menangani token SOL dan SPL bersama dengan aset Ethereum Anda dalam satu antarmuka, menyederhanakan pengalaman bekerja di berbagai blockchain.

Apakah Anda memilih MetaMask atau dompet Solana khusus tergantung pada kebutuhan spesifik Anda, tetapi selalu prioritaskan keamanan dengan melindungi frasa pemulihan Anda dan menguji transaksi dengan jumlah kecil terlebih dahulu.

Mulai jelajahi Solana di MetaMask hari ini, atau kunjungi MEXC untuk memperdagangkan SOL dan menemukan lebih banyak peluang di ekosistem Solana.