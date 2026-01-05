Penjelasan Pasokan Dogecoin: Total DOGE dalam Sirkulasi, Tingkat Inflasi, dan Tokenomics

Dogecoin (DOGE), diluncurkan pada Desember 2013,
awalnya dikonsepkan sebagai cryptocurrency yang ringan oleh insinyur perangkat lunakBilly Markus
danJackson Palmer
sebagai respons yang menyenangkan terhadap Bitcoin dan gerakan cryptocurrency yang lebih luas. Terinspirasi olehmeme Doge
yang menampilkan anjing Shiba Inu, Dogecoin dirancang agar mudah didekati dan menyenangkan, menawarkan alternatif dari sifat cryptocurrency yang lebih serius dan teknis seperti Bitcoin. Seiring waktu, eksperimen yang menyenangkan ini berkembang menjadi salah satu aset digital yang paling dikenal dan diperdagangkan secara luas di dunia.
Pada tahun 2025, Dogecoin mencapaikapitalisasi pasar melebihi $22 miliar
—pencapaian luar biasa untuk cryptocurrency yang awalnya dikonsepkan sebagai lelucon. Peningkatan berkelanjutan Dogecoin dalam peringkat cryptocurrency mencerminkankomunitasnya yang kuat
,relevansi budaya
, danutilitas dalam transaksi mikro
seperti tip dan donasi amal. Namun, model pasokan inflasionernya dan kemampuan teknologi yang terbatas menimbulkan pertanyaan tentang nilai dan utilitas jangka panjangnya dibandingkan dengan cryptocurrency mapan seperti Bitcoin dan Ethereum.
Artikel ini mengeksplorasimekanisme pasokan Dogecoin
, memberikan analisis mendalam tentangmodel inflasionernya
,pertumbuhan pasokan
, dantokenomik
yang mendorong nilainya. Kami juga akan memeriksa prospek untuk2030
Salah satu fitur paling khas dari Dogecoin adalah pasokannya yang tidak terbatas. Tidak seperti Bitcoin, yang memilikibatas pasokan tetap sebesar 21 juta koin
, Dogecoin tidak memiliki batas pasokan maksimum. Ketiadaan batas keras ini berarti jumlah total DOGE yang beredar akan terus bertambah tanpa batas. Ini sangat kontras dengan sifat deflasioner Bitcoin, di mana kelangkaan mendorong permintaan dan mendukung pertumbuhan harga.
Pasokan tidak terbatas
dipilih secara sengaja oleh para pembuat untuk mendoronglikuiditas
dan memposisikan Dogecoin sebagaimedia pertukaran yang layak
, cocok untuktransaksi kecil dan tip
. Keputusan ini bertujuan untuk mendorongsirkulasi
daripada penimbunan, mendorong penggunaan yang luas dalam ekonomi digital.
Dogecoin beroperasi pada sistem penambangan Proof-of-Work (PoW) yang mirip dengan Bitcoin, tetapi dengan perbedaan signifikan dalam model penerbitannya. Mekanisme PoW memastikan keamanan jaringan dan pemrosesan transaksi sambil memberikan insentif kepada penambang untuk menyumbangkan daya komputasi. Aspek kunci dari proses penambangan Dogecoin meliputi:
Hadiah Penambangan: Setiap blok yang ditambang memberi penambang hadiah sebesar 10.000 DOGE.
Waktu Blok: Blok baru dibuat kira-kira setiap 1 menit, jauh lebih cepat daripada waktu blok Bitcoin yang 10 menit.
Emisi Tahunan
: Proses penambangan ini menghasilkan5 miliar DOGE baru
yang ditambahkan ke pasokan beredar setiap tahun.
Hadiah tahunan tetap ini memastikan peningkatan yang dapat diprediksi dan stabil dalam pasokan beredar Dogecoin. Ketika koin baru ditambang dan memasuki pasar, mereka berkontribusi pada likuiditas koin dan membantu mempertahankan biaya transaksi yang rendah. Model pasokan tetap ini berbeda dengan cryptocurrency lain yangmengalami peristiwa halving berkala
, di mana jumlah koin yang diterbitkan menurun seiring waktu.
Hingga akhir 2025, total pasokan beredar Dogecoin melebihi 150 miliar DOGE, dengan peningkatan stabil karena penambangan yang sedang berlangsung. Angka ini diperkirakan akan terus bertambah sekitar5 miliar DOGE setiap tahun
, yang berarti pada tahun 2030, pasokan beredar bisa melampaui 200 miliar DOGE.
Desain inflasioner Dogecoin berarti DOGE baru terus-menerus ditambahkan ke pasokan, menjadikannya aset yang menarik untuk penggunaan transaksi tetapi kurang cocok sebagai penyimpan nilai dibandingkan dengan cryptocurrency pasokan tetap seperti Bitcoin. Ketiadaan batas pasokan berarti permintaan harus terus meningkat untuk menyerap masuknya koin baru yang berkelanjutan.
Ekspansi pasokan Dogecoin
didorong olehsistem hadiah penambangannya
, yang memastikan koin baru secara konsisten diciptakan untuk mendorong aktivitas jaringan.5 miliar DOGE yang ditambahkan setiap tahun
menghasilkan tingkat inflasi yang dapat diprediksi, memudahkan pengguna untuk memperkirakan tingkat pasokan masa depan dan dampak inflasioner.
Sistem inflasioner Dogecoin memungkinkannya tetap likuid dan mudah diakses, mendukung penggunaannya dalam transaksi mikro, tip, dan aplikasi berbiaya rendah lainnya. Likuiditas ini memastikan koin berfungsi sebagai mata uang pengeluaran daripada hanya aset spekulatif.
Sifat inflasioner Dogecoin memainkan peran penting dalam tokenomiknya, mempengaruhi nilai dan utilitas cryptocurrency. Sementara banyak cryptocurrency memiliki batas pasokan tetap (seperti batas 21 juta Bitcoin), Dogecoin dirancang dengan model pasokan terbuka untuk mendorong sirkulasi dan pengeluaran.
Pasokan inflasioner Dogecoin berarti jumlah total DOGE yang beredar akan meningkat tanpa batas. Namun, tingkat inflasi persentase menurun seiring waktu, karena jumlah DOGE yang sama ditambahkan ke kumpulan koin yang terus bertambah. Tingkat inflasi yang menurun ini mengurangi dampak dilusi dalam jangka panjang, memudahkan pasar untuk menyerap pasokan tambahan tanpa erosi nilai yang signifikan.
Sebagai contoh:
Pada awal sejarah Dogecoin, tingkat inflasi lebih tinggi karena pasokan koin yang relatif kecil.
Pada tahun 2025, dengan lebih dari 150 miliar DOGE yang beredar, tingkat inflasi telah menurun menjadi sekitar3–4%setiap tahun.
Seperti yang disebutkan, tingkat inflasi tahunan Dogecoin tetap relatif stabil sekitar 3–4% pada tahun 2025. Tingkat inflasi menurun seiring waktu karena 5 miliar DOGE baru ditambahkan setiap tahun, tetapi ketika pasokan beredar tumbuh, persentase DOGE baru menjadi lebih kecil relatif terhadap total pasokan.
Fitur
Dogecoin (DOGE)
Bitcoin (BTC)
Litecoin (LTC)
Pasokan Maksimum
Tidak Terbatas
21 juta
84 juta
Penerbitan Tahunan
~5 miliar DOGE
Menurun dengan halving
Menurun dengan halving
Waktu Blok
1 menit
10 menit
2,5 menit
Biaya Transaksi
Sangat rendah (~$0,01–$0,02)
Lebih tinggi (bervariasi)
Rendah
Kasus Penggunaan Utama
Tip, pembayaran mikro
Penyimpan nilai
Pembayaran
Pasokan inflasioner Dogecoin adalah faktor kunci dalam dinamika harganya. Tidak seperti Bitcoin, yang mendapat manfaat dari apresiasi nilai yang didorong kelangkaan dari waktu ke waktu, harga Dogecoin cenderung tidak mengalami apresiasi jangka panjang berdasarkan pasokan terbatas saja. Sebaliknya, pergerakan harganya sangat dipengaruhi oleh:
Tren Media Sosial: Meme, konten viral, dan dukungan dari tokoh terkenal seperti Elon Musk sering memicu lonjakan harga besar-besaran.
Aktivitas Investor Ritel: Dogecoin tetap menjadi aset spekulatif populer, sering didorong oleh hype komunitas dan perhatian media.
Sentimen Pasar Cryptocurrency
:Harga Dogecoin
sering mencerminkan kesehatan keseluruhan pasar cryptocurrency, naik selama fase bullish dan turun selama pasar bear.
Meskipun sifatnya inflasioner, volatilitas harga Dogecoin didorong oleh kekuatan eksternal seperti perdagangan spekulatif dan kampanye media viral daripada nilai intrinsik yang terkait dengan pasokannya.
Model biaya transaksi rendah dan waktu blok yang cepat ini menjadikan Dogecoin pilihan ideal untuk penggunaan sehari-hari, mendorong ekonomi transaksional daripada ekonomi spekulatif. Ini tidak terutama dimaksudkan sebagai penyimpan nilai seperti Bitcoin, melainkan sebagai mata uang yang dapat dibelanjakan dan beredar.
Dogecoin adalah memecoin asli, dan model pasokannya telah mempengaruhi token serupa lainnya. Beberapa memecoin yang lebih baru telah mengadopsi model kelangkaan, bertujuan untuk apresiasi nilai melalui batas pasokan, sementara yang lain memperkenalkan pembakaran token untuk mengurangi pasokan dari waktu ke waktu.
Koin
Pasokan Beredar
Total Pasokan
Pasokan Maksimum
Kapitalisasi Pasar
Catatan
Dogecoin (DOGE)
≈152 miliar
≈152 miliar
Tidak Terbatas
≈$21,5 miliar
Model inflasioner; ~5 miliar koin baru ditambahkan setiap tahun melalui penambangan.
Shiba Inu (SHIB)
≈589 triliun
≈589,5 triliun
≈589,5 triliun
≈$4,2 miliar
Pasokan tetap; pembakaran signifikan mengurangi dari 1 kuadriliun awal.
Pepe (PEPE)
≈420,69 triliun
420,69 triliun
420,69 triliun
≈$1,4 miliar
Sepenuhnya beredar; pasokan tetap.
Bonk (BONK)
≈82-83 triliun
≈88 triliun
≈88,87 triliun
≈$350 juta
Pembakaran berkelanjutan; hampir sepenuhnya beredar.
Floki (FLOKI)
≈9,54-9,66 triliun
≈9,65-10 triliun
10 triliun
≈$500 juta
Pembakaran deflasioner sedang berlangsung.
dogwifhat (WIF)
≈998,84 juta
998,84 juta
998,84 juta
≈$10 juta
Sepenuhnya beredar; pasokan tetap.
Brett (BRETT)
≈9,91 miliar
≈9,91 miliar
10 miliar
≈$25 juta
Hampir sepenuhnya beredar di Base chain.
Dogecoin, bagaimanapun, mempertahankan pasokan inflasioner dan penerbitan berkelanjutannya. Model unik ini memungkinkan Dogecoin tetap likuid, fungsional, dan dapat diakses oleh basis pengguna yang luas, terutama untuk pembayaran kecil dan tip. Ini memastikan Dogecoin tetap relevan bukan hanya sebagai meme tetapi sebagai cryptocurrency praktis untuk penggunaan sehari-hari.
Regulasi yang menguntungkan dapat:
Sebaliknya, tantangan regulasi dapat:
Membatasi likuiditas Dogecoin, mempengaruhi harga dan aksesibilitasnya di bursa.
Memaksa komunitas Dogecoin untuk beradaptasi dengan kerangka hukum dan sistem perpajakan baru.
Pasokan tidak terbatas Dogecoin berarti jumlah total koinnya akan terus bertambah,dengan 5 miliar DOGE baru ditambahkan setiap tahun
. Pasokan yang dapat diprediksi ini memastikan Dogecoin tetap likuid dan cocok untuk transaksi kecil, tetapi pasokan yang meningkat membatasi potensi koin untuk apresiasi harga yang didorong kelangkaan.
Pada tahun 2030, pasokan beredar Dogecoin diperkirakan akan melampaui 200 miliar DOGE. Meskipun pasokannya inflasioner, penggunaan berkelanjutan Dogecoin dalam transaksi mikro, tip, dan keterlibatan komunitas akan mendorong permintaan. Masa depannya akan sangat bergantung pada bagaimana permintaan untuk Dogecoin berkembang relatif terhadap pasokannya yang berkembang.
Pasokan Dogecoin adalah salah satu aspek paling signifikan namun kurang dipahami dari fenomena meme-crypto. Tidak seperti Bitcoin dan cryptocurrency deflasioner lainnya, Dogecoin tidak memiliki batas maksimum, dengan 5 miliar koin baru ditambahkan setiap tahun. Model inflasioner ini memastikan Dogecoin tetap likuid, mendorong keterlibatan komunitas, dan memposisikannya sebagai media pertukaran daripada penyimpan nilai.
Meskipun sifat inflasioner Dogecoin, desain ekonominya yang unik membuatnya tetap relevan dalam ekosistem crypto, terutama untuk transaksi kecil, tip, dan penggunaan komunitas. Masa depan Dogecoin tidak hanya bergantung pada inflasi tetapi pada bagaimana permintaan untuk aplikasi praktisnya tumbuh bersama dengan pasokannya yang berkembang.
