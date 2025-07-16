Dari Subkultur Menjadi Inti Narasi Kripto: Koin Meme Kembali Memanas

Bitcoin (BTC) Solana Pada awal Juli 2025, saat hargapulih, pasar kripto memasuki periode peningkatan sentimen investor lainnya. Di pusat reli berbasis modal ini, koin meme meningkat dengan kecepatan yang luar biasa, sehingga menarik perhatian baik dari investor ritel maupun modal institusional. Koin meme berkembang pesat dari token bertema hewan pada blockchainmenjadi "simbol budaya" bertenaga AI, sehingga merombak logika naratif pasar kripto dan menyoroti konvergensi teknologi, budaya, dan keuangan yang lebih dalam.









Menurut data kata kunci dari Ahrefs.com , minat pencarian global terhadap istilah terkait koin meme telah meningkat seiring dengan pemulihan harga BTC terkini. Tren lalu lintas menunjukkan bahwa kata kunci yang terkait dengan koin meme melacak secara dekat kata kunci dari istilah umum seperti "Bitcoin", sehingga menunjukkan bahwa koin meme menjadi pelengkap naratif utama untuk aksi harga BTC dan merupakan medan pertempuran utama untuk mendapatkan perhatian pasar.





POPCAT Selain itu, jumlah koin meme baru yang diterbitkan terus bertambah pada paruh pertama tahun 2025. Di antaranya, Solana telah muncul sebagai "inkubator koin meme" dengan 15.000-20.000 token baru yang diluncurkan setiap hari. Biaya transaksinya yang rendah dan waktu konfirmasi yang sangat cepat telah memungkinkan seluruh siklus "peluncuran–promosi–pencairan token" berlangsung dalam hitungan menit. Salah satu contohnya adalah token bertema binatangyang memanfaatkan daya tarik viral dari "game klik kucing" untuk meroket hingga mencapai kapitalisasi pasar sebesar $1,2 miliar dalam waktu 72 jam.









Data ini menunjukkan bahwa koin meme menjadi pilihan utama bagi modal baru untuk memasuki pasar. Khususnya selama periode ketika BTC di-trade secara sideways pada level tinggi, rotasi ke altcoin telah dimulai.









Seiring sentimen pasar menunjukkan tanda-tanda pemulihan, token meme mulai bergerak maju di pasar yang lebih luas, sebuah dinamika yang belum pernah terlihat selama beberapa waktu. Reli USELESS yang berkelanjutan telah membantu menghidupkan kembali minat pada sektor koin meme, sedangkan token meme lama berbasis Ethereum sedang melakukan pemulihan kolektif. Hal ini mungkin menandakan dimulainya reli jangka pendek dalam koin meme. Di bawah ini, kami telah menyusun daftar token meme yang baru-baru ini menunjukkan aksi harga positif untuk membantu Anda melacak hotspot terbaru di pasar.









Fartcoin memenuhi semua kriteria stereotipe dari koin meme: nama yang konyol, tidak berguna sama sekali, dan kenaikannya didorong sepenuhnya oleh kebaruan linguistik dan keviralan sosial, sehingga cukup untuk membuat investor tradisional Wall Street terdiam. Sebagai salah satu koin meme yang sukses tahun lalu, Fartcoin merupakan salah satu yang pertama bangkit kembali dalam siklus pasar saat ini.









Pada tanggal 23 Juni, perusahaan manajemen aset VanEck mengundang merek NFT-nya, yaitu Pudgy Penguins, untuk bergabung ke upacara pembunyian lonceng Nasdaq. Eksposur yang dihasilkan, yang dikombinasikan dengan rumor tentang potensi ETF PENGU, telah memicu peningkatan yang berkelanjutan untuk token tersebut.









USELESS, yang diluncurkan pada bulan Mei di platform Bonk.fun, telah mengalami tren naik berkelanjutan yang juga menghadirkan perhatian baru terhadap Bonk.fun di dalam pasar.









Narasi di balik RICH sederhana: cepat kaya. Sama seperti Fartcoin dan USELESS, koin ini berkembang pesat berkat sensasi yang murni didorong oleh konsep. Lonjakan harganya yang pesat telah memosisikannya sebagai pesaing kuat untuk token terdepan di platform Moonshot Create.









Seiring sentimen pasar melonjak, modal on-chain jelas bergeser ke sektor koin meme. Terutama selama periode konsolidasi sideways di BTC, volume besar likuiditas "masuk cepat, keluar cepat" mencari peluang volatilitas tinggi. Dibandingkan dengan sektor seperti DeFi dan NFT yang telah mengalami beberapa siklus naik-turun, koin meme menawarkan perpaduan unik antara volatilitas tinggi, hambatan masuk rendah, dan narasi berbasis emosi, sehingga menarik makin banyak trader arbitrase jangka pendek dan pemain berbasis komunitas.





Per bulan Juli 2025, jumlah dan tingkat aktivitas proyek meme di blockchain Solana terus meningkat dengan beberapa proyek yang mengalami pertumbuhan TVL mingguan melebihi 42%. Pada saat yang sama, jaringan Lapisan 2 seperti Base dan Blast juga mengalami ledakan koin meme. Khususnya di Base, volume trading harian untuk proyek meme telah naik melampaui beberapa protokol DeFi mainstream.









Meme+ Di luar ekspansi pada level chain publik, bursa terpusat juga secara aktif menanggapi ledakan koin meme. Misalnya, MEXC telah meluncurkan antarmukakhusus untuk menarik pengguna baru dan mempercepat pembentukan siklus tertutup berupa penemuan, trading, dan penyebaran viral. Pada intinya, perilaku modal ini mencerminkan pencarian pasar terhadap aset yang sangat elastis dan peluang trading berfrekuensi tinggi. Dalam fase saat ini yang didominasi oleh modal jangka pendek, koin meme diam-diam telah menggantikan sebagian sektor DeFi dan NFT, sehingga menjadi "medan pertempuran utama" baru bagi para trader on-chain dan pelaku arbitrase.

















Perubahan paling menonjol dalam ledakan koin meme saat ini terletak pada peningkatan komprehensif dari struktur narasinya:

Tahap Struktur Konten Partisipasi Pengguna Nilai Terkait Meme Tahap Awal (misalnya, DOGE) Gambar tunggal, emoji sosial Pengikut pasif Nilai hiburan Meme Tahap Pertengahan (misalnya, SHIB) Karakter persona, spekulasi token Investasi dan spekulasi Nilai pasar Meme Tahun 2025 (e.g., DOG) Pandangan dunia, produk interaktif Ko-kreasi AI, pencetakan meme Aset budaya





Peningkatan naratif ini menandakan perubahan mendasar: koin meme bukan lagi sekadar aset spekulatif, melainkan menjadi platform konten dengan potensi IP. Koin ini mewakili suatu bentuk konsensus kolektif, refleksi produksi konten berbasis komunitas, dan cara baru untuk memonetisasi budaya di Web3.









Dinamika komunitas yang kuat: Pengembang sering kali tetap bersifat anonim atau mendelegasikan pengambilan keputusan pada vote komunitas dengan momentum proyek yang didorong oleh konsensus kolektif.





Mekanisme on-chain yang kaya: Fitur-fitur seperti insentif staking, integrasi NFT, dan pengalaman gamifikasi memperkuat keterlibatan dan daya tarik pengguna.





Sinkronisasi naratif lintas platform: Proyek-proyek aktif membangkitkan sensasi pada platform seperti X (sebelumnya Twitter), Discord Telegram : Proyek-proyek aktif membangkitkan sensasi pada platform seperti X (sebelumnya Twitter),, danuntuk memicu partisipasi berbasis FOMO.





Model baru ini, yang berlandaskan pada narasi, emosi, dan keviralan, memosisikan koin meme sebagai mekanisme distribusi Web3 asli, bukan koin spekulatif tradisional. Ke depannya, daya saing inti suatu proyek akan bergantung pada kemampuannya untuk menyusun narasi yang menarik, mengorganisasikan komunitas, dan menghasilkan lalu lintas secara efisien.









Munculnya koin meme bukan hanya mencerminkan pemberontakan kripto terhadap kekuatan terpusat, melainkan juga konvergensi yang mendalam dari teknologi, budaya, dan keuangan. Koin meme menyoroti minat pasar yang kuat terhadap aset yang menawarkan narasi sederhana, hambatan masuk yang rendah, dan potensi viral yang tinggi. Seiring BTC terus menanjak ke atas dan token mainstream menghadapi keterbatasan kenaikan jangka pendek, koin meme menawarkan alternatif dengan risiko tinggi dan reward tinggi bagi investor yang berjiwa petualang.





Meme+ Kehebohan koin meme ini bukan hanya layak diikuti, melainkan juga patut dipahami. Bagi mereka yang berani bertaruh, saat ini mungkin merupakan titik masuk yang ideal untuk gelombang narasi besar berikutnya. Sebagai pemain kunci di pasar kripto, MEXC telah muncul sebagai hub utama untuk trading koin meme berkat infrastruktur trading-nya yang efisien dan mekanisme listing yang cepat. Dengan respons cepatnya terhadap tren pasar dan komitmennya dalam menawarkan beragam peluang trading, MEXC telah menarik perhatian yang kuat dari para partisipan ritel dan institusional. Khususnya dalam bidang koin meme, kecepatan listing MEXC dan dukungan khusus melalui inisiatif "" telah menjadikannya titik fokus bagi para investor. Ke depannya, MEXC akan terus menjunjung tinggi nilai-nilai inti berupa efisiensi dan aksesibilitas demi memberikan pengalaman trading yang lebih luas dan berkualitas tinggi serta memberdayakan pengguna untuk memanfaatkan gelombang inovasi kripto berikutnya.





Penafian: Materi ini bukan merupakan saran tentang investasi, perpajakan, persoalan hukum, keuangan, akuntansi, konsultasi, atau layanan terkait lainnya, serta bukan merupakan rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan informasi hanya sebagai referensi dan bukan merupakan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berinvestasi dengan hati-hati. Semua keputusan dan hasil investasi sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengguna.







