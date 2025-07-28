Undang-Undang GENIUS Disahkan: Mungkinkah Ini Menandai Titik Balik bagi USDC untuk Melampaui USDT?





Undang-Undang GENIUS Baru-baru ini, Presiden AS Donald Trump resmi menandatanganidi Gedung Putih. Undang-undang bersejarah ini bukan hanya menandakan bahwa industri stablecoin secara formal disertakan dalam kerangka regulasi federal, melainkan juga meletakkan dasar kelembagaan untuk fase berikutnya dari pengembangan mata uang digital global.





Undang-Undang GENIUS Sebagai RUU terkait aset kripto pertama yang ditandatangani oleh Presiden AS,menyelesaikan ambiguitas regulasi yang sudah berlangsung lama dengan menyediakan kerangka yang jelas, terpadu, dan dapat ditindaklanjuti untuk stablecoin yang didukung dolar AS. Dampaknya yang luas dan maknanya yang dalam patut diteliti lebih dekat.













Undang-Undang GENIUS menetapkan batasan regulasi yang jelas untuk stablecoin yang didukung dolar AS, sehingga menandai pertama kalinya undang-undang nasional memberlakukan persyaratan konkret pada definisi, mekanisme operasional, ketentuan penerbitan, dan pengendalian risikonya. Ketetapan intinya mencakup:





Persetujuan Regulasi: Penerbit harus memperoleh otorisasi dari regulator keuangan federal atau negara bagian.

Persyaratan Cadangan: Stablecoin harus didukung 1:1 oleh dolar AS atau mata uang AS yang setara. Surat utang negara. Pembiayaan terstruktur dan jaminan yang tidak likuid dilarang.

Transparansi Operasional: Laporan audit bulanan bersifat wajib, lalu penerbit harus tunduk pada pengawasan regulasi dan otoritas penegakan hukum.





Hal ini bukan hanya memberikan batasan yang jelas antara aktivitas yang patuh dan tidak patuh, melainkan juga memberikan legitimasi kelembagaan bagi lembaga keuangan tradisional, perusahaan pembayaran, dan platform teknologi utama untuk memasuki bidang stablecoin.









Undang-undang ini bukan hanya tentang “pengawasan stablecoin”; logikanya yang lebih dalam berpusat pada penguatan sistem keuangan AS dan perluasan pengaruh globalnya.





Mekanisme cadangannya secara efektif membawa penerbit stablecoin ke dalam kumpulan pembeli pasar Surat Utang Negara jangka pendek AS. Seiring dengan meningkatnya adopsi stablecoin, permintaan terhadap T-bill pun meningkat, sehingga meringankan tekanan pendanaan Departemen Keuangan secara langsung di tengah tingginya utang nasional. Dengan kata lain, pertumbuhan dolar on-chain memberikan kontribusi pada dan memperkuat sistem dolar AS tradisional. Terlebih lagi, seiring dengan makin berkembangnya infrastruktur blockchain sebagai fondasi pembayaran lintas batas, penyelesaian perdagangan, dan layanan keuangan, Undang-Undang GENIUS mempercepat transisi dolar AS dari mata uang berdaulat menjadi mata uang jaringan.





Ini merupakan gambaran struktur hegemoni sintetis yang dibentuk melalui regulasi, respons pasar, dan ekspansi kedaulatan.













bermaksud untuk memanfaatkan keunggulan Undang-Undang GENIUS untuk melanjutkan pertumbuhan dan integrasi lebih lanjut ke dalam sistem keuangan mainstream USDC, yang diterbitkan oleh Circle, telah lama berpegang pada dukungan 1:1 dengan dolar AS dan Surat Utang Negara serta menjalani audit rutin—sehingga memosisikan dirinya sebagai yang terdepan dalam perlombaan kepatuhan. CEO Circle menyatakan bahwa perusahaannya. Pada dasarnya, USDC diharapkan menjadi stablecoin pilihan untuk pembayaran dan transaksi, sementara pangsa pasarnya diproyeksikan berkembang sebagaimana mestinya.









CEO Tether Paolo Ardoino telah mengumumkan rencana untuk menyelesaikan audit kepatuhan dalam waktu tiga tahun Meskipun terus memimpin dalam skala dan kedalaman pasar, USDT Tether masih belum memenuhi standar Undang-Undang GENIUS di bidang-bidang seperti struktur cadangan dan praktik audit.agar selaras dengan kerangka regulasi yang baru.





Sebagai stablecoin terbesar di dunia, kegagalan memenuhi tenggat waktu kepatuhan dapat membuat perusahaan ini menghadapi tekanan regulasi untuk keluar dari pasar utama AS. Dominasi USDT kini menghadapi tantangan yang kredibel.









DAI Stablecoin terdesentralisasi, seperti, menekankan ketahanan terhadap sensor dan transparansi dalam desainnya. Namun, ketidakmampuannya untuk menyediakan cadangan dolar off-chain dan penggunaan aset penghasil yield dapat mengakibatkan koin ini diklasifikasikan sebagai sekuritas, sehingga tunduk pada pengawasan regulatif yang lebih ketat. Kelangsungan hidupnya akan bergantung pada penyesuaian fleksibel pada posisi produk dan keselarasan dengan standar regulasi yang terus berkembang.









Salah satu implikasi paling signifikan dari Undang-Undang GENIUS adalah dampaknya terhadap model yield on-chain. Karena stablecoin dilarang menghasilkan bunga, model dasar “deposit dan hasilkan” di DeFi kemungkinan akan dikompresi. Protokol DeFi perlu beralih ke mekanisme yield alternatif berdasarkan token nonpembayaran atau mengeksplorasi model yang didesain ulang dengan patokan aset dunia nyata (RWA).





RWA on-chain Dengan didorong oleh kejelasan regulasi, sektordiperkirakan akan memasuki fase pertumbuhan baru. Dengan menggunakan stablecoin sebagai alat penyelesaian, instrumen keuangan dunia nyata, seperti obligasi, piutang, dan surat berharga komersial, dapat diterbitkan, diperdagangkan, dan disimpan secara on-chain. Transisi ini menandai peralihan dari blockchain sebagai “sistem aset virtual” menjadi “infrastruktur keuangan dunia nyata” yang memberikan pematokan nilai yang lebih kuat dan peningkatan efisiensi modal.









Undang-Undang GENIUS juga memberikan tekanan signifikan pada negara lain.





AS memanfaatkan “kepatuhan dolar on-chain” untuk memperluas pengaruhnya terhadap keuangan global. Sebaliknya, sistem yuan digital Tiongkok menekankan kontrol bank sentral dan penggunaan sistem tertutup, sehingga kurang kompatibel dengan sistem lintas batas atau sistem terbuka. Sementara itu, Uni Eropa terus memajukan kerangka regulasi MiCA, tetapi implementasi teknis dan dampak pasarnya masih jauh tertinggal dibandingkan keunggulan penggerak pertama dari stablecoin berbasis dolar AS.





Dengan latar belakang ini, jika stablecoin AS berhasil menarik pengembang global dan arus masuk modal, model praktis “dolarisasi jaringan” mungkin akan muncul. Tanpa mekanisme regulasi pelengkap, negara lain berisiko menerima tatanan keuangan digital berpatokan dolar AS secara pasif.









Undang-Undang GENIUS bukan sekadar kerangka regulasi untuk stablecoin, melainkan deklarasi strategis oleh AS untuk membangun dominasi dalam tatanan keuangan digital global melalui dolar on-chain. Dengan menggunakan kepatuhan sebagai alat dan efek jaringan sebagai leverage, AS bertujuan untuk memastikan seluruh ekosistem blockchain beroperasi dalam parit pelindung dolar. Ini adalah kontes keuangan modern yang dibentuk oleh persimpangan regulasi dan teknologi, serta kedaulatan dan modal.





Bagi investor, hal ini menandakan potensi penilaian ulang terhadap aset yang terkait dengan stablecoin yang patuh. Bagi para wirausaha, hal ini menandai peluang penting untuk menyelaraskan kembali model bisnis dan memanfaatkan dukungan regulasi. Bagi para pengamat, ini merupakan deklarasi mengenai distribusi kedaulatan finansial di masa depan, sebuah pernyataan dari AS bahwa "medan pertempuran finansial berikutnya bersifat on-chain".





