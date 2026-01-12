Seberapa Tinggi XRP Bisa Naik? Analisis & Prakiraan Para Ahli

XRP telah menarik perhatian investor dengan pergerakan harga terkini dan terobosan regulasi. Artikel ini menjawab pertanyaan kritis:seberapa tinggi XRP bisa naikdalam beberapa tahun ke depan?

Anda akan menemukan prediksi para ahli mulai dari target konservatif $8 hingga prakiraan ambisius $40+ pada tahun 2030. Kami akan memeriksa skenario realistis berdasarkan adopsi ETF, permintaan institusional, dan pertumbuhan utilitas.

Dengan memahami proyeksi harga ini, Anda dapat membuat keputusan yang lebih tepat tentang potensi investasi XRP.





Poin-Poin Penting:

Prediksi para ahli untuk XRP berkisar dari target konservatif $8 hingga prakiraan ambisius $40+ pada tahun 2030, dengan sebagian besar analis berkumpul di sekitar $15-30.

ETF XRP telah menarik lebih dari $1 miliar aset dalam dua bulan, berpotensi mengunci 4% dari pasokan jika kepemilikan mencapai $5 miliar pada pertengahan 2025.

Adopsi dunia nyata melalui SBI Remit dan Onafriq menunjukkan utilitas XRP dalam pembayaran lintas batas di seluruh Asia dan 27 negara Afrika.

Harga tiga digit ($100+) tetap spekulatif dan akan memerlukan kapitalisasi pasar XRP melebihi $5,7 triliun—dua kali lipat puncak seluruh pasar kripto tahun 2021.

Pasar remitansi global dengan volume tahunan $685 miliar dan biaya rata-rata 6% menghadirkan peluang signifikan bagi XRP untuk merebut pangsa pasar.

Standard Chartered memperkirakan $10,40 pada tahun 2027, menunjukkan $5-15 pada akhir 2025 dapat dicapai dengan adopsi institusional yang berkelanjutan.





Seberapa tinggi XRP akan naik pada 2026?Sebagian besar analis memprediksi XRP dapat diperdagangkan antara $5 dan $15 pada akhir 2026, tergantung pada kondisi pasar dan tingkat adopsi institusional.

Geoffrey Kendrick dari Standard Chartered memproyeksikan XRP mencapai $10,40 pada tahun 2027, yang menyiratkan momentum positif menuju target tersebut. Prakiraan ini mengasumsikan arus masuk ETF yang berkelanjutan dan perluasan adopsiRippleNetdi seluruh koridor pembayaran.

Katalis ETF layak mendapat perhatian khusus. Dalam waktu kurang dari dua bulan setelah diluncurkan, ETF XRP menarik lebih dari $1 miliar aset, mengunci sekitar 746 juta token XRP. Jika kepemilikan ETF mencapai $5 miliar pada pertengahan 2026, hampir 2,6 miliar XRP dapat keluar dari sirkulasi aktif—mewakili hampir 4% dari total pasokan.

Saldo bursa menceritakan kisah yang meyakinkan. Data menunjukkan kepemilikan bursa turun 58% selama tahun 2025, mengindikasikan akumulasi jangka panjang dibandingkan perdagangan jangka pendek. Dikombinasikan dengan permintaan ETF, penyempitan pasokan ini dapat mendorongharga XRPmenuju kisaran $8-12 secara realistis.

DigitalCoinPrice memperkirakan maksimum $8,65 untuk tahun 2026, sementara analis Telegaon memprediksi XRP dapat mencapai $10,18 pada puncaknya.





Seberapa tinggi XRP bisa naik secara realistis?Prediksi para ahli sangat bervariasi, mengungkapkan ketidakpastian yang melekat dalam peramalan mata uang kripto.

Analisis menggunakan Google Gemini AI menunjukkan XRP dapat mencapai sekitar $8 pada tahun 2035 dalam skenario terburuk—peningkatan sederhana 4x dari level $2 saat ini. Prediksi ini memperhitungkan persaingan dari mata uang digital bank sentral, peningkatan jaringan SWIFT, dan ekspansi adopsi dunia nyata yang terbatas.

Beberapa analis mengambil sikap yang lebih hati-hati. Satu prakiraan 2035 berkisar dari minimum $3,80 hingga maksimum $5,55, dengan estimasi tertinggi jatuh di bawah proyeksi kasus terburuk Gemini.

Di sisi optimis,Telegaon memproyeksikan XRP dapat mencapai $40,29 pada tahun 2035, dengan lantai minimum $35,47. Skenario bullish ini mengasumsikan RippleNet menjadi lapisan penyelesaian lintas batas yang dominan, merebut pangsa pasar signifikan dari sistem perbankan tradisional.

Realitanya kemungkinan berada di antara ekstrem ini.Seberapa tinggi XRP bisa naiksangat bergantung pada tiga faktor: kejelasan regulasi setelah penyelesaian kasus SEC, adopsi institusional melalui kemitraan perbankan, dan permintaan yang didorong utilitas versus perdagangan spekulatif.

Prakiraan tengah Standard Chartered sebesar $12,50 pada tahun 2028tampak dapat dicapai jika XRP merebut bahkan persentase kecil dari pasar remitansi tahunan $685 miliar.









Seberapa tinggi XRP akan naik pada 2030?Prakiraan berkisar dari $15 hingga $48, dengan sebagian besar ahli berkumpul di sekitar tanda $18-30 untuk ekspektasi realistis.

DigitalCoinPrice memprediksi XRP akan mencapai maksimum $18,06 pada tahun 2030, dengan lantai minimum $16,30. Analisis mereka menunjukkan pertumbuhan stabil namun tidak spektakuler yang didorong oleh keuntungan adopsi inkremental.

Analis PricePrediction memproyeksikan potensi kenaikan yang lebih agresif, memperkirakan harga XRP dapat mencapai $28,83 pada puncaknya pada tahun 2030, dengan minimum $24,34. Skenario ini mengasumsikan lingkungan regulasi yang menguntungkan dan koridor institusional yang berkembang.

Telegaon menawarkan prakiraan mainstream yang paling bullish: maksimum $48,03 dengan minimum $36,86.Berapa nilai XRP dalam 5 tahun?Model mereka menunjukkan apresiasi substansial jika RippleNet berhasil menembus koridor remitansi berbiaya tinggi di Asia, Afrika, dan Amerika Latin.

Kemitraan dunia nyata mendukung skenario optimis.SBI Remit di Jepang sudah menggunakan XRPuntuk penyelesaian waktu nyata ke Filipina, Vietnam, dan Indonesia.Onafriq menghubungkan 27 negara Afrikake rel pembayaran Ripple, mendemonstrasikan utilitas aktual di luar spekulasi.

Pasar remitansi global memproses $685 miliar setiap tahundengan biaya rata-rata 6%—jauh di atastarget 3% PBB. Kemampuan XRP untuk menghilangkan persyaratan pra-pendanaan dapat merebut pangsa pasar yang berarti, mendorong permintaan berbasis utilitas yang mendukung valuasi lebih tinggi.

Bisakah XRP mencapai $100?Matematika menghadirkan tantangan signifikan. Pada $100 per token, kapitalisasi pasar XRP akan mencapai sekitar $5,7-6 triliun—kira-kira dua kali lipat puncak seluruh pasar mata uang kripto sebesar $3 triliun pada tahun 2021.

Akankah XRP mencapai $1.000?Target ini secara matematis tidak masuk akal. Harga XRP $1.000 akan memerlukan kapitalisasi pasar $57 triliun, melampaui seluruh GDP AS dan mewakili lebih dari setengah total nilai pasar saham global.

Meskipun menghadapi tantangan ini, beberapa skenario ultra-jangka panjang menunjukkanseberapa tinggi XRP bisa naik dalam 10 tahunsecara teoritis dapat mencapai tiga digit dalam kondisi sempurna. Ini memerlukan XRP menggantikan volume pembayaran SWIFT yang signifikan, merebut pangsa pasar dominan dalam penyelesaian lintas batas, dan mempertahankan posisi tersebut melalui beberapa siklus pasar bullish.

Prakiraan yang diperpanjang dari PricePrediction memproyeksikan $1.650 pada tahun 2040, menunjukkan mereka percaya adopsi transformasional mungkin terjadi dalam kerangka waktu 15 tahun. Namun, ini mengasumsikan XRP berkembang dari mata uang jembatan menjadi standar moneter global—hasil yang dianggap sebagian besar ahli tidak mungkin terjadi.

Batas yang lebih realistis untukseberapa tinggi XRP bisa naikpada tahun 2030 berada di antara $50-100 jika semuanya berjalan dengan baik: kejelasan regulasi penuh, adopsi bank besar, integrasi stablecoin, dan momentum pasar bullish yang berkelanjutan.

Investor konservatif harus fokus pada kisaran $10-30 sebagai target yang dapat dicapai daripada target tiga digit yang tidak realistis.









Sebagian besar analis memprediksi $8-15 selama siklus bullish besar berikutnya, dengan $10 mewakili tonggak psikologis utama.

Standard Chartered memperkirakan $10,40 pada tahun 2027, membuat $10 pada akhir 2026 dapat dicapai jika arus masuk ETF terus meningkat.

Meskipun secara teoritis mungkin, $50 pada tahun 2030 memerlukan eksekusi yang hampir sempurna dan akan menempatkan kapitalisasi pasar XRP sekitar $2,9 triliun.

Konsensus ahli berkisar dari $15-48, dengan $20-30 mewakili hasil yang paling mungkin berdasarkan lintasan adopsi saat ini.

XRP menawarkan potensi kenaikan yang didorong utilitas melalui koridor pembayaran dunia nyata, tetapi menghadapi persaingan dari stablecoin dan CBDC—teliti dengan seksama sebelum berinvestasi.

Merebut volume SWIFT yang signifikan dapat mendorong XRP ke $100+, tetapi skenario ini tetap spekulatif mengingat resistensi institusional terhadap perubahan.





Seberapa tinggi XRP bisa naik?Bukti menunjukkan $5-15 pada tahun 2026 dan $15-50 pada tahun 2030 mewakili target realistis dalam kondisi yang menguntungkan.

Jalur XRP bergantung pada faktor-faktor yang dapat diukur: adopsi ETF, kemitraan institusional, dan pertumbuhan utilitas dalam koridor pembayaran. Harga tiga digit tetap spekulatif tanpa adopsi global yang transformatif.

Investor harus menyeimbangkan optimisme dengan kehati-hatian. XRP menawarkan keuntungan utilitas yang nyata, tetapi menghadapi persaingan nyata dari stablecoin dan inisiatif bank sentral.

