Diskusi Prediksi Harga XRP muncul kembali saat trader menilai ulang posisi setelah fase koreksi volatil di seluruh pasar kripto. Sentimen bercampur dengan antisipasi untuk pergerakan lain dalam harga XRP yang diadu dengan ketertarikan yang tumbuh pada inisiatif kripto yang melibatkan pembayaran nyata dan sistem penyelesaian yang dibangun di dunia nyata.

Ini tidak didorong oleh hype tetapi oleh prioritas baru untuk aliran likuiditas dan membuat sistem pembayaran dan penyelesaian lebih cepat dan lebih jelas bagi dunia.

Dalam lingkungan ini, beberapa modal berputar menuju platform blockchain tahap awal yang berfokus pada pembayaran seperti Remittix, yang sudah diperdagangkan pada $0,119 per token dan telah menarik perhatian karena membangun alat keuangan langsung daripada janji.

Perdebatan sekarang berpusat pada apakah XRP mendapatkan kembali momentum terlebih dahulu atau apakah efisiensi modal mendorong realokasi ke tempat lain.

Prediksi Harga XRP Bergantung pada Kekuatan Konsolidasi

Model Prediksi Harga XRP saat ini fokus pada struktur daripada momentum. XRP diperdagangkan pada $2,09, naik 0,24% selama 24 jam terakhir, sementara kapitalisasi pasar mencapai $127,49 miliar. Volume perdagangan harian telah menurun tajam menjadi $1,11 miliar, mencerminkan penurunan 57,16%, yang menunjukkan pengurangan partisipasi jangka pendek daripada tekanan distribusi.

Analis pasar Van Toan mencatat bahwa XRP tetap terkompresi dalam rentang ketat mengikuti koreksi sebelumnya, dengan perilaku harga menunjukkan akumulasi daripada kelemahan. Dia menyoroti zona ini sebagai pendukung struktural, asalkan Bitcoin tetap stabil, menguraikan pandangannya dalam pembaruan pasar terbaru yang dibagikan melalui komentar konsolidasi XRP ini.

Sinyal Likuiditas Membuat Prediksi Harga XRP Terbagi

Dari sudut pandang teknis, skenario Prediksi Harga XRP tetap seimbang. Pergerakan sideways dalam rentang yang menyempit sering mendahului ekspansi, namun volume yang menurun membatasi kepercayaan breakout segera. Trader yang memantau kluster likuiditas mencatat bahwa XRP mempertahankan zona di mana positioning awal tetap aktif, meskipun konfirmasi masih tertunda.

Ketidakpastian ini menjelaskan mengapa beberapa peserta melakukan diversifikasi menuju aset kripto yang berfokus pada pembayaran yang menawarkan utilitas langsung. Daripada menunggu konfirmasi arah, modal semakin menguji platform yang digerakkan infrastruktur yang dibangun di sekitar kecepatan penyelesaian, akses fiat, dan desain yang ramah kepatuhan.

Mengapa Remittix Memasuki Percakapan

Saat perdebatan Prediksi Harga XRP berlanjut, Remittix mendapatkan visibilitas sebagai proyek DeFi yang berfokus pada pembayaran yang beroperasi dengan produk langsung. Remittix Wallet sudah tersedia di Apple App Store, dengan integrasi Google Play sedang berlangsung, memungkinkan pengguna untuk menyimpan dan mengelola aset kripto hari ini.

Platform PayFi yang lebih luas dijadwalkan akan diluncurkan pada 9 Februari 2026, memperluas fungsionalitas untuk mencakup penyelesaian kripto-ke-fiat. Remittix saat ini dihargai $0,119 per token dan telah mengumpulkan lebih dari $28,7 juta melalui pendanaan pribadi, dengan 697,7 juta+ token terjual, menandakan minat berkelanjutan dari peserta awal.

Faktor utama yang memperkuat kepercayaan adalah verifikasi keamanan. Tim Remittix sekarang sepenuhnya diverifikasi oleh CertiK dan saat ini menduduki peringkat #1 di CertiK untuk token pra-peluncuran, menempatkannya di puncak proyek yang dipantau sebelum rilis platform.

Proyek ini juga telah mengkonfirmasi rencananya untuk listing bursa terpusat di masa depan di BitMart dan LBank, memperkuat akses likuiditas yang diantisipasi.

Dengan bonus Tahun Baru 200% masih aktif, pengguna dapat memaksimalkan peluang. Perkembangan ini menempatkan Remittix sebagai kripto yang memecahkan masalah dunia nyata daripada bersaing untuk perhatian dalam siklus meme.

Mengapa Remittix Mendapat Perhatian:

Dompet sekarang sudah aktif di App Store, dan rilis Android sedang dalam proses.

Platform pembayaran kripto-ke-fiat diluncurkan Februari 2026

Dirancang untuk transfer kripto dengan biaya gas rendah dan pembayaran nyata.

Dibangun untuk freelancer, bisnis, dan pengiriman uang lintas batas

Kredensial tim yang terverifikasi dan diaudit

Pasar yang Memilih Utilitas Daripada Menunggu

Perpecahan Prediksi Harga XRP saat ini mencerminkan keputusan pasar yang lebih luas daripada ketidaksepakatan harga jangka pendek. XRP terus mempertahankan dukungan struktural, namun volume yang melambat telah mendorong beberapa trader untuk menjelajahi kripto dengan alat keuangan langsung yang sudah ada.

Verifikasi tim CertiK Remittix dan peringkat #1 di antara token pra-peluncuran menambahkan lapisan kredibilitas lain bagi peserta yang memprioritaskan keamanan dan transparansi.

Apakah XRP menembus ke atas atau terus berkonsolidasi, pergerakan modal menunjukkan bahwa proyek kripto yang digerakkan utilitas semakin membentuk strategi alokasi saat 2026 mendekat.

FAQ

Apa Prediksi Harga XRP saat ini berdasarkan data pasar?

Model Prediksi Harga XRP menunjuk pada kekuatan konsolidasi di dekat support, dengan trader menunggu konfirmasi volume untuk arah.

Mengapa Prediksi Harga XRP dibandingkan dengan proyek kripto yang berfokus pada pembayaran?

Ketidakpastian Prediksi Harga XRP telah membuat trader mengevaluasi kripto dengan infrastruktur pembayaran langsung dan jalur utilitas yang lebih jelas.

Apakah Remittix dianggap sebagai kripto teratas untuk dibeli sekarang di antara proyek utilitas?

Remittix mendapatkan perhatian sebagai kripto dengan utilitas nyata karena dompet langsungnya, platform PayFi yang akan datang, dan pengembangan yang didukung pendanaan pribadi.



