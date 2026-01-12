Seberapa Tinggi XRP Akan Naik Setelah Gugatan? Apa Kata Para Ahli

Gugatan XRP dengan SEC berakhir pada Agustus 2025, membawa kejelasan regulasi setelah hampir lima tahun ketidakpastian.

Banyak investor bertanya: seberapa tinggi XRP akan naik setelah penyelesaian gugatan?

Artikel ini menguraikan prediksi harga para ahli, faktor kunci yang dapat mendorong XRP lebih tinggi, risiko potensial, dan apa yang harus diketahui pemula sebelum berinvestasi di XRP.





Poin Penting

Gugatan XRP secara resmi berakhir pada Agustus 2025 ketika kedua belah pihak menarik banding mereka, membawa kejelasan regulasi setelah hampir lima tahun.

Prediksi harga para ahli berkisar antara $3-8 dalam 1-2 tahun ke depan, dengan beberapa analis memproyeksikan $35-40 pada tahun 2035.

Jaringan pembayaran Ripple melayani lebih dari 300 lembaga keuangan, memposisikan XRP untuk merebut pangsa pasar dalam pasar remitansi global senilai $685 miliar.

Persaingan dari stablecoin dan mata uang digital bank sentral dapat membatasi potensi pertumbuhan XRP.

XRP turun 44% dari puncaknya di Juli 2025 sebesar $3,66, menunjukkan cryptocurrency tetap sangat volatil meskipun kemenangan regulasi.

Agar XRP mencapai $1.000, kapitalisasi pasarnya perlu melebihi $57 triliun—lebih dari setengah nilai seluruh pasar saham global.





Pada Desember 2020, SEC menggugat Ripple Labs, mengklaim XRP adalah sekuritas yang tidak terdaftar.

Kasus ini berlangsung selama bertahun-tahun, menyebabkan XRP dihapus dari beberapa bursa.

Pada Juli 2023,Hakim Analisa Torres memutuskanbahwa penjualan XRP di bursa publik bukan sekuritas, meskipun beberapa penjualan institusional melanggar hukum sekuritas.

Kedua belah pihak mengajukan banding atas bagian yang berbeda dari putusan.

Pada Agustus 2025,baik Ripple maupun SEC menarik banding mereka, secara resmi mengakhiri kasus tersebut.

Ripple membayarpenyelesaian sebesar $50 juta, turun dari tuntutan awal SEC sebesar $125 juta.

Resolusi ini menghilangkan awan hukum besar yang menggantung di atas XRP, memberikan investor dan institusi kejelasan regulasi yang sangat dibutuhkan.

Berakhirnya gugatan dapat membuka potensi XRP karena bank dan penyedia pembayaran sekarang dapat mengadopsinya tanpa takut reaksi regulasi.





Prakiraan harga untuk XRP sangat bervariasi tergantung pada siapa yang Anda tanyakan.

Geoffrey Kendrick di Standard Chartered Bank memprediksi XRP bisa mencapai $8 pada tahun 2026, mewakili keuntungan 321% dari level saat ini sekitar $1,90.

Panel ahli Finder yang disurvei pada Juli 2025 memperkirakan XRP akan mencapai $2,80 pada akhir 2025, naik menjadi $5,25 pada tahun 2030.

Model AI Google Gemini menyarankan skenario terburuk sebesar $8 pada tahun 2035, sekitar 4 kali harga saat ini.

Prakiraan yang lebih optimis datang dari analis Telegaon, yang memproyeksikan XRP bisa mencapai $35,47 hingga $40,29 pada tahun 2035.

Mantan analis Goldman Sachs Dom Kwok menjadi berita utama dengan target harga agresif $1.000 pada tahun 2030, meskipun ini akan memerlukan kapitalisasi pasar XRP melebihi $59 triliun.

Sebagian besar ahli setuju bahwa $3-8 mewakili kisaran realistis untuk 1-2 tahun ke depan, dengan asumsi kondisi pasar yang menguntungkan dan adopsi berkelanjutan.









Beberapa angin kencang dapat mendorong harga XRP secara signifikan lebih tinggi dalam beberapa tahun ke depan.

Jaringan pembayaran Ripple sudah melayanilebih dari 300 lembaga keuangandi seluruh dunia, memberikan utilitas dunia nyata sebagai mata uang jembatan untuk transaksi lintas batas.

Pasar remitansi global memproses$685 miliar setiap tahun, denganbiaya rata-rata sekitar 6%—jauh di atastarget 3% PBB.

Penyelesaian hampir instan XRP dan biaya transaksi minimal memposisikannya untuk merebut pangsa pasar yang berarti di ruang ini.

CEO Ripple Brad Garlinghouse memperkirakan XRP dapat menangani14% dari volume pembayaran SWIFTdalam lima tahun.

Persetujuan ETF XRP potensial dapat membuka investasi institusional yang substansial, mirip dengan lonjakan harga Bitcoin 90% setelah persetujuan ETF spot.

Kebijakan pro-kripto administrasi Trump saat ini dan penunjukan kepemimpinan SEC yang ramah kripto menciptakan lingkungan regulasi yang menguntungkan.

Likuiditas yang ditingkatkan pada XRP Ledger melaluifungsionalitas automated market makerdapat mengurangi volatilitas dan menarik lebih banyak pengguna.

Tidak semua orang berbagi pandangan bullish untuk XRP setelah gugatan.

Persaingan dari stablecoin menimbulkan ancaman signifikan, termasuk stablecoin RLUSD milik Ripple sendiri yang mencapai kapitalisasi pasar lebih dari $1 miliar.

Lembaga keuangan mungkin lebih suka aset stabil yang dipatok dolar daripada cryptocurrency volatil untuk pembayaran lintas batas.

Mata uang digital bank sentral muncul sebagai alternatif yang didukung pemerintah yang dapat mengurangi permintaan untuk mata uang jembatan seperti XRP.

Jaringan SWIFT terus meningkatkan infrastrukturnya dengan waktu penyelesaian yang lebih cepat, berpotensi mempersempit keunggulan kompetitif XRP.

Volatilitas pasar tetap menjadi perhatian—XRP turun 44% dari puncak Juli 2025 sebesar $3,66 menjadi sekitar $2,03, menunjukkan betapa cepatnya keuntungan dapat menguap.

Agar XRP mencapai target harga ekstrem seperti $1.000, kapitalisasi pasarnya akan mencapai $57 triliun—lebih dari setengah nilai total pasar saham global—yang tampaknya tidak mungkin secara matematis.

Bahkan mencapai $100 akan memerlukan kapitalisasi pasar lebih besar dari sebagian besar perusahaan Fortune 500.









Menurut putusan pengadilan Juli 2023, XRP bukan sekuritas ketika dijual di bursa publik, meskipun penjualan institusional dianggap sebagai transaksi sekuritas.

Beberapa bursa mungkin mendaftarkan kembali XRP sekarang setelah ketidakpastian regulasi telah dibersihkan, meskipun keputusan bervariasi menurut platform dan yurisdiksi.

Meskipun secara matematis mungkin, itu akan memerlukan adopsi institusional besar-besaran dan kapitalisasi pasar yang melebihi sebagian besar perusahaan besar, membuatnya tidak mungkin dalam jangka pendek.

XRP berfungsi sebagai mata uang jembatan untuk pembayaran lintas batas yang cepat dan berbiaya rendah melalui jaringan pembayaran Ripple yang menghubungkan lembaga keuangan secara global.

Mereka melayani tujuan yang berbeda—Bitcoin berfungsi sebagai emas digital dan penyimpan nilai, sementara XRP berfokus pada pemrosesan pembayaran dan kecepatan transaksi.

Seberapa tinggi XRP akan naik setelah penyelesaian gugatan tetap tidak pasti, tetapi sebagian besar ahli memprediksi $3-8 selama 1-2 tahun ke depan.

Kejelasan regulasi menghilangkan hambatan besar, berpotensi menarik investor institusional dan memungkinkan adopsi yang lebih luas.

Namun, persaingan dari stablecoin dan kondisi pasar yang volatil menghadirkan risiko nyata.

Ingatlah untuk melakukan riset sendiri dan hanya berinvestasi dengan jumlah yang mampu Anda rugikan.