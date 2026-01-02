Cara Menambahkan Solana ke MetaMask (Panduan Langkah demi Langkah)?

Mengelola mata uang kripto di beberapa dompet bisa membuat frustrasi, terutama saat Anda mengelola aset Ethereum di MetaMask dan token Solana di dompet terpisah.

Kabar baiknya?MetaMask kini mendukung Solana secara native, memungkinkan Anda mengelola kedua ekosistem di satu tempat.

Panduan ini menunjukkan kepada Anda secara tepat cara menambahkan Solana ke MetaMask, baik Anda membuat akun baru atau mengimpor akun yang sudah ada dari Phantom atau Solflare.





Poin-Poin Penting

MetaMask kini mendukung Solana secara native, menghilangkan kebutuhan akan plugin pihak ketiga atau token wrapped.

Anda dapat membuat akun Solana baru atau mengimpor dompet yang ada dari Phantom atau Solflare menggunakan frasa pemulihan Anda.

SOL dan token SPL dapat dikelola sepenuhnya dalam antarmuka MetaMask baik di ekstensi browser maupun aplikasi mobile.

Selalu kirim transaksi uji kecil terlebih dahulu untuk memverifikasi alamat, karena Solana dan Ethereum menggunakan format alamat yang berbeda.

Dompet khusus seperti Phantom, Solflare, dan Exodus masih menawarkan fitur lanjutan khusus Solana untuk pengguna power user.

Dompet hardware seperti Ledger dan Trezor dapat dihubungkan ke MetaMask untuk keamanan yang lebih baik saat mengelola aset Solana.





Ya, MetaMask mendukung Solana.

Ini adalah perubahan besar dari tahun-tahun sebelumnya ketika MetaMask terbatas pada Ethereum dan blockchain yang kompatibel dengan EVM.

MetaMask kini memungkinkan pengguna untuk membuat akun Solana langsung di dalam dompet, menghilangkan kebutuhan akan solusi seperti plugin Snaps atau token wrapped.

Anda dapat menyimpan SOL, mengelola token SPL, dan berinteraksi dengan dApps Solana langsung dari antarmuka MetaMask Anda—baik Anda menggunakan ekstensi browser atau aplikasi mobile.

Integrasi ini berarti Anda tidak perlu lagi menjembatani aset antar chain atau memelihara aplikasi dompet yang terpisah.

Akun Ethereum dan Solana Anda hidup berdampingan dalam satu antarmuka terpadu, membuat manajemen portofolio menjadi jauh lebih sederhana.

Jika Anda sebelumnya menggunakan Phantom atauSolflare, Anda dapat mengimpor akun-akun tersebut ke MetaMask menggunakan frasa pemulihan Anda atau dengan menghubungkan dompet hardware yang kompatibel seperti Ledger atau Trezor.





Menambahkan Solana ke MetaMask hanya membutuhkan beberapa menit ketika Anda mengikuti langkah-langkah yang tepat.

Baik Anda sedang menyiapkan akun Solana baru atau membawa dompet yang sudah ada, prosesnya sederhana.

Sebelum Anda dapat menambahkan jaringan Solana ke MetaMask, Anda memerlukan versi terbaru dari aplikasi.

Buka ekstensi browser atau aplikasi mobile Anda dan periksa pembaruan di menu pengaturan.

MetaMask biasanya memberi tahu Anda ketika pembaruan tersedia, tetapi pemeriksaan manual memastikan Anda memiliki akses ke fitur Solana.

Setelah diperbarui, buka MetaMask dan klik menu dropdown jaringan di bagian atas antarmuka.

Cari Solana dalam daftar jaringan yang tersedia.

Jika Anda tidak langsung melihatnya, gunakan fitur katalog jaringan untuk menambahkan jaringan Solana di MetaMask secara manual—tercantum di antara blockchain yang didukung.

Langkah ini berbeda tergantung pada apakah Anda memulai dari awal atau memigrasikan dompet yang sudah ada.

Untuk akun baru, pilih "Buat Akun Solana Baru" dan ikuti petunjuk untuk menghasilkan frasa pemulihan.

Tulis frasa ini segera dan simpan di tempat yang aman secara offline—jangan pernah membagikannya dengan siapa pun atau menyimpannya secara digital.

Untuk akun yang sudah ada dari Phantom atau Solflare, pilih "Impor Akun" sebagai gantinya.

Masukkan frasa pemulihan 12 atau 24 kata Anda dari dompet sebelumnya, dan MetaMask akan memulihkan akses ke aset Solana Anda.

Anda juga dapat menghubungkan dompet hardware seperti Ledger atau Trezor untuk keamanan yang lebih baik saat Anda menambahkan dompet Solana ke MetaMask.

Sekarang akun Anda sudah ada, Anda perlu menambahkan token SOL untuk mulai menggunakannya.

Metode teraman adalah menarik SOL dari bursa mata uang kripto seperti MEXC langsung ke alamat Solana MetaMask Anda.

Salin alamat Solana Anda dari MetaMask—pastikan Anda melihat akun Solana Anda, bukan akun Ethereum Anda.

Selalu mulai dengan transaksi uji kecil terlebih dahulu.

Alamat Solana terlihat berbeda dari alamat Ethereum, dan mengirim dana ke jaringan yang salah dapat mengakibatkan kehilangan permanen.

Sebagai alternatif, Anda dapat menjembatani aset dari Ethereum ke Solana menggunakan layanan bridge yang terpercaya, meskipun penarikan langsung dari bursa lebih sederhana untuk pemula.

Setelah Anda memiliki SOL di akun Anda, Anda mungkin ingin menambahkan token chain Solana selain SOL native.

MetaMask secara otomatis mendeteksi dan menampilkan token SPL umum di dompet Anda.

Untuk token yang tidak muncul secara otomatis, Anda perlu menambahkannya secara manual dengan menempelkan alamat mint token—ini mirip dengan cara Anda menambahkan token ERC-20 kustom di Ethereum.

Anda dapat menemukan alamat mint di CoinMarketCap atau CoinGecko dengan mencari token spesifik dan melihat di bagian detail kontrak.

Langkah terakhir ini melindungi Anda dari kesalahan yang mahal.

Alamat Solana menggunakan format yang sama sekali berbeda dari alamat Ethereum.

Sebelum melakukan transfer yang signifikan, kirim jumlah kecil terlebih dahulu—bahkan senilai $1—untuk mengonfirmasi bahwa alamat tujuan berfungsi dengan benar.

Periksa bahwa transaksi uji muncul di dompet Anda dalam beberapa detik (Solana sangat cepat).

Hanya setelah mengonfirmasi kesuksesan Anda harus melanjutkan dengan jumlah yang lebih besar.









Meskipun MetaMask kini menangani Solana secara efektif, dompet khusus masih menawarkan keuntungan bagi pengguna Solana yang intens.

Phantom Wallettetap menjadi pilihan paling populer yang mengutamakan Solana, dengan bursa terdesentralisasi bawaan, kemampuan staking SOL native, dan manajemen NFT yang mulus.

Antarmukanya dirancang khusus di sekitar arsitektur unik Solana, membuatnya sangat intuitif untuk aktivitas ekosistem Solana.

Solflare menyediakan dukungan multi-platform yang sangat baik di web dan mobile, dengan integrasi dompet hardware yang kuat dan alat staking yang komprehensif.

Ini sangat berguna jika Anda sering beralih antar perangkat.

Exodusmengambil pendekatan yang berbeda sebagai dompet multi-aset yang mendukung banyak blockchain selain Solana, menawarkan antarmuka yang bersih dengan fungsi swap bawaan untuk perdagangan cepat.

Untuk pengguna yang memerlukan keamanan maksimal, memasangkan salah satu dari dompet software ini dengan dompet hardware Ledger menyediakan perlindungan cold storage sambil mempertahankan kemampuan untuk berinteraksi dengan dApps saat diperlukan.

Pilihan tergantung pada prioritas Anda—MetaMask unggul dalam manajemen multi-chain terpadu, sementara dompet Solana khusus dioptimalkan untuk fitur khusus ekosistem.

Perbarui MetaMask ke versi terbaru, pilih Solana dari menu jaringan, lalubuat atau impor akun Solana.

Buka aplikasi mobile MetaMask, ketuk pemilih jaringan, dan pilih Solana dari daftar jaringan yang tersedia atau tambahkan melalui katalog jaringan.

Ya, MetaMask kini mendukung Solana secara native baik di ekstensi browser maupun aplikasi mobile.

Navigasikan ke menu dropdown jaringan di MetaMask dan pilih Solana, atau akses katalog jaringan untuk menambahkannya secara manual.









Dukungan Solana native dari MetaMask menandai langkah signifikan menuju manajemen mata uang kripto yang terpadu.

Anda kini dapat menangani aset Ethereum dan Solana tanpa harus berpindah-pindah antar beberapa aplikasi dompet, menyederhanakan seluruh alur kerja Anda.

Ingatlah untuk selalu memverifikasi alamat dengan hati-hati, mulai dengan transaksi uji kecil, dan jangan pernah membagikan frasa pemulihan Anda kepada siapa pun.

Seiring MetaMask terus berkembang ke blockchain tambahan, manajemen portofolio multi-chain hanya akan menjadi lebih mulus.