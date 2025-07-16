Cara Menghubungkan dan Menautkan Dompet Eksternal ke Akun DEX+ MEXC Anda





DEX+ MEXC adalah agregator bursa terdesentralisasi (Agregator DEX) yang mengintegrasikan beberapa DEX untuk menawarkan rute trading paling optimal kepada pengguna dengan meminimalkan slippage dan mengoptimalkan biaya trading.





Saat ini, DEX+ MEXC mendukung pendaftaran dan penghubungan menggunakan dompet eksternal. Artikel ini akan menunjukkan langkah-langkah spesifik menggunakan versi web sebagai contoh. Proses pada aplikasi serupa.









Web: Harap instal ekstensi dompet di browser Anda terlebih dahulu. Jika belum terinstal, buka Chrome Web Store Harap instal ekstensi dompet di browser Anda terlebih dahulu. Jika belum terinstal, bukauntuk mengunduh dan menginstalnya. (Catatan: Disarankan untuk menggunakan Google Chrome.)





Aplikasi: Harap instal aplikasi dompet pada perangkat seluler Anda terlebih dahulu. Jika belum terinstal, unduh dari App Store atau Google Play.





Jenis dompet yang didukung pada versi web dan aplikasi mungkin berbeda. Silakan merujuk pada dompet yang didukung yang ditampilkan pada antarmuka masing-masing.









DEX+ MEXC Hubungkan Dompet, lalu pilih ekstensi dompet yang Anda instal, seperti MetaMask. Buka halaman, klik, lalu pilih ekstensi dompet yang Anda instal, seperti MetaMask.









Klik Hubungkan.









Klik Konfirmasi.









Setelah penandatanganan berhasil, klik Tautkan Akun Lama.









Setelah mengklik Tautkan Akun Lama, popup masuk akan muncul. Masukkan akun dan kata sandi akun MEXC lama Anda, lalu klik Masuk. Selesaikan verifikasi 2FA untuk berhasil mengikat akun Anda dengan dompet.













DEX+ MEXC Hubungkan Dompet, lalu pilih ekstensi dompet yang telah Anda instal, seperti MetaMask. Buka halaman, klik, lalu pilih ekstensi dompet yang telah Anda instal, seperti MetaMask.









Klik Hubungkan Dompet.









Klik Konfirmasi.









Setelah penandatanganan berhasil, klik Buat Akun Baru.









Setelah mengklik Buat Akun Baru, sistem akan menetapkan UID dan alamat dompet bagi Anda. Setelah Anda mendepositkan mata uang kripto yang sesuai ke dalam dompet, Anda dapat memulai trading on-chain.













Arahkan mouse ke ikon dompet di bagian atas bilah navigasi halaman DEX+ MEXC, lalu Anda akan melihat alamat akun yang sesuai dengan jaringan saat ini.









Anda juga dapat mengklik Aset untuk masuk ke halaman Ringkasan, lalu mengklik Terima dan beralih di antara berbagai jaringan untuk melihat alamat akun yang sesuai dengan setiap jaringan.









