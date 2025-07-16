DEX+ MEXC adalah agregator bursa terdesentralisasi (Agregator DEX) yang mengintegrasikan beberapa DEX untuk menawarkan rute trading paling optimal kepada pengguna dengan meminimalkan slippage dan mengDEX+ MEXC adalah agregator bursa terdesentralisasi (Agregator DEX) yang mengintegrasikan beberapa DEX untuk menawarkan rute trading paling optimal kepada pengguna dengan meminimalkan slippage dan meng
Cara Menghubungkan dan Menautkan Dompet Eksternal ke Akun DEX+ MEXC Anda

DEX+ MEXC adalah agregator bursa terdesentralisasi (Agregator DEX) yang mengintegrasikan beberapa DEX untuk menawarkan rute trading paling optimal kepada pengguna dengan meminimalkan slippage dan mengoptimalkan biaya trading.

Saat ini, DEX+ MEXC mendukung pendaftaran dan penghubungan menggunakan dompet eksternal. Artikel ini akan menunjukkan langkah-langkah spesifik menggunakan versi web sebagai contoh. Proses pada aplikasi serupa.

1. Bersiap untuk Menghubungkan dan Menautkan Dompet Eksternal ke Akun DEX+ MEXC Anda


Web: Harap instal ekstensi dompet di browser Anda terlebih dahulu. Jika belum terinstal, buka Chrome Web Store untuk mengunduh dan menginstalnya. (Catatan: Disarankan untuk menggunakan Google Chrome.)

Aplikasi: Harap instal aplikasi dompet pada perangkat seluler Anda terlebih dahulu. Jika belum terinstal, unduh dari App Store atau Google Play.

Jenis dompet yang didukung pada versi web dan aplikasi mungkin berbeda. Silakan merujuk pada dompet yang didukung yang ditampilkan pada antarmuka masing-masing.

2. Hubungkan Dompet Eksternal ke MEXC: Hubungkan Akun Lama atau Daftar Akun Baru

2.1 Hubungkan Akun Lama


Buka halaman DEX+ MEXC, klik Hubungkan Dompet, lalu pilih ekstensi dompet yang Anda instal, seperti MetaMask.


Klik Hubungkan.


Klik Konfirmasi.


Setelah penandatanganan berhasil, klik Tautkan Akun Lama.


Setelah mengklik Tautkan Akun Lama, popup masuk akan muncul. Masukkan akun dan kata sandi akun MEXC lama Anda, lalu klik Masuk. Selesaikan verifikasi 2FA untuk berhasil mengikat akun Anda dengan dompet.


2.2 Buat Akun Baru


Buka halaman DEX+ MEXC, klik Hubungkan Dompet, lalu pilih ekstensi dompet yang telah Anda instal, seperti MetaMask.


Klik Hubungkan Dompet.


Klik Konfirmasi.


Setelah penandatanganan berhasil, klik Buat Akun Baru.


Setelah mengklik Buat Akun Baru, sistem akan menetapkan UID dan alamat dompet bagi Anda. Setelah Anda mendepositkan mata uang kripto yang sesuai ke dalam dompet, Anda dapat memulai trading on-chain.


3. Cara Memeriksa Alamat Akun DEX+ MEXC Anda


Arahkan mouse ke ikon dompet di bagian atas bilah navigasi halaman DEX+ MEXC, lalu Anda akan melihat alamat akun yang sesuai dengan jaringan saat ini.


Anda juga dapat mengklik Aset untuk masuk ke halaman Ringkasan, lalu mengklik Terima dan beralih di antara berbagai jaringan untuk melihat alamat akun yang sesuai dengan setiap jaringan.


Penafian: Informasi ini tidak memberikan saran tentang investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, konsultasi, atau layanan terkait lainnya, serta bukan merupakan saran untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan informasi hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang terlibat dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

