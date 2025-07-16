Penipuan email membuat penerima ditipu agar memberikan informasi sensitif atau uang melalui email. Di pasar mata uang kripto, serangan phishing yang dilakukan melalui email makin umum terjadi. PenggunPenipuan email membuat penerima ditipu agar memberikan informasi sensitif atau uang melalui email. Di pasar mata uang kripto, serangan phishing yang dilakukan melalui email makin umum terjadi. Penggun
Cara Mengidentifikasi Penipuan Email

16 Juli 2025MEXC
0m
#Dasar#Pemula
Penipuan email membuat penerima ditipu agar memberikan informasi sensitif atau uang melalui email. Di pasar mata uang kripto, serangan phishing yang dilakukan melalui email makin umum terjadi. Pengguna perlu waspada terhadap penipuan email, berhati-hati dengan email dari sumber yang tidak dikenal, menghindari pengeklikan tautan yang mencurigakan, dan menghindari pengunduhan lampiran yang tidak dikenal untuk melindungi aset pribadi mereka.

1. Jenis-Jenis Penipuan Email yang Umum


1.1 Tautan Berbahaya dan Lampiran Tidak Dikenal


Email phishing sering kali menyamar sebagai Bursa MEXC sebagai upaya untuk menipu pengguna agar mengklik tautan berbahaya, masuk ke situs web palsu, dan memasukkan informasi akun demi mencuri dana mereka. Beberapa email disertai dengan skrip atau perangkat lunak berbahaya yang jika dibuka dapat memungkinkan peretas mengakses perangkat Anda, mencuri informasi sensitif, atau bahkan mentransfer dana tanpa izin.

1.2 Peringatan Keamanan Palsu


Email penipuan mungkin mengklaim bahwa akun Anda memiliki masalah keamanan dan mendesak Anda untuk segera memverifikasi informasi atau mengubah kata sandi. Kenyataannya, permintaan ini dirancang untuk memperoleh informasi sensitif Anda. Jika Anda mengikuti petunjuk dalam email untuk mereset kata sandi, kata sandi Anda mungkin terekspos ke peretas.

1.3 Pencurian Identitas


Penipu membuat domain dan nama pengirim palsu yang sangat mirip dengan alamat email resmi MEXC untuk menipu pengguna. Dengan menggunakan email yang sangat mirip ini, mereka menipu pengguna agar mengungkapkan informasi pribadi.

1.4 Penipuan Peluang Investasi


Email phishing menyebarkan informasi investasi palsu dengan menjanjikan imbal hasil tinggi dari peluang investasi. Mereka membujuk pengguna untuk mentransfer mata uang kripto guna berpartisipasi, sehingga mengakibatkan hilangnya aset pengguna.

1.5 Penipuan Giveaway


Email penipuan mengklaim bahwa MEXC mengadakan acara reward dan bahwa pengguna perlu membayar sejumlah mata uang kripto untuk menerima hadiah yang sesuai.

2. Cara Mencegah Penipuan Email


2.1 Verifikasi Alamat Email Pengirim


Jika Anda ragu tentang sumber email, salin alamat pengirim dan verifikasi melalui saluran verifikasi resmi MEXC. Seperti yang ditunjukkan dalam contoh email phishing di bawah, verifikasi mengungkapkan bahwa pengirimnya bukan berasal dari sumber resmi.


Harap diperhatikan: Email phishing tertentu mungkin meniru nama pengirim atau alamat email yang sah, sehingga membuatnya sangat menipu. Untuk meningkatkan keamanan akun Anda, kami sangat menyarankan penggunaan layanan email tepercaya seperti Gmail, Outlook, atau Yandex. Platform ini menawarkan fitur keamanan canggih yang dapat secara otomatis mengidentifikasi dan memfilter email mencurigakan, sehingga mengurangi risiko penipuan dan memastikan komunikasi yang lebih aman.

2.2 Atur Kode Anti-Phishing


Setelah Anda berhasil mengatur kode anti-phishing, semua email yang Anda terima dari MEXC akan menampilkan kode ini. Jika kode salah atau tidak ada, artinya email tersebut mungkin merupakan penipuan yang dikirim oleh penipu.


2.3 Tingkatkan Level Keamanan Akun Individual


Aktifkan autentikasi dua faktor untuk meningkatkan level keamanan akun pribadi Anda. Pastikan perangkat dan perangkat lunak Anda selalu yang terkini dan jangan mengklik tautan yang tidak dikenal atau mengunduh lalu memasang perangkat lunak yang tidak dikenal untuk melindungi aset pribadi Anda.

2.4 Tetap Waspada


Dalam dunia mata uang kripto, menjaga keamanan aset pribadi dan mencegah serangan merupakan upaya yang berkelanjutan. Pengguna harus tetap waspada terhadap konten email. Tim MEXC tidak akan pernah meminta Anda untuk mentransfer aset ke alamat yang tidak dikenal. Sebelum mengikuti petunjuk apa pun dari email penipuan, pengguna harus memverifikasi keaslian konten dengan cermat. Staf resmi MEXC tidak akan pernah meminta detail akun, kata sandi, atau informasi pribadi lainnya dalam bentuk apa pun. Jika Anda menerima email semacam itu, harap berhati-hati untuk menghindari hilangnya aset.

2.5 Hubungi Layanan Pelanggan


Jika Anda menerima email yang mencurigakan, Anda juga dapat menghubungi tim layanan pelanggan MEXC untuk memverifikasi apakah email tersebut resmi guna mencegah potensi hilangnya aset.

Penafian: Informasi ini tidak memberikan saran tentang investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, konsultasi, atau layanan terkait lainnya, serta bukan merupakan saran untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan informasi hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. Platform ini tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

