Cara Masuk ke MEXC Menggunakan Akun Pihak Ketiga





Panduan ini menunjukkan cara untuk masuk ke MEXC menggunakan akun pihak ketiga di platform web. Langkah-langkah untuk aplikasi seluler akan serupa.









situs web resmi Masuk di beranda. KunjungiMEXC, lalu klik tomboldi beranda.









Untuk masuk ke MEXC, pilih salah satu metode masuk pihak ketiga yang didukung. Platform saat ini menawarkan opsi seperti Google, Apple, MetaMask, dan Telegram. Dalam panduan ini, kami akan menunjukkan proses masuk menggunakan akun Google.









Klik ikon Google untuk membuka jendela pop-up untuk proses masuk melalui Google. Pilih akun Google Anda untuk melanjutkan dengan masuk ke MEXC.









Tinjau Kebijakan Privasi, lalu klik Lanjutkan untuk melanjutkan.













Setelah masuk dengan akun pihak ketiga (seperti Google), Anda akan diarahkan ke halaman penautan akun. Klik Tautkan ke Akun MEXC Lama.





Catatan: Setiap akun pihak ketiga hanya dapat ditautkan ke satu akun MEXC.









Masukkan email dan kata sandi akun MEXC yang ingin Anda tautkan, lalu klik Masuk.









Selesaikan verifikasi keamanan.









Setelah memasukkan kode verifikasi email, klik Konfirmasi. Setelah berhasil masuk, Anda akan diarahkan ke beranda MEXC.









Klik Keamanan dalam Ikon Profil Anda. Dalam Otorisasi Akun Pihak Ketiga, Anda akan melihat bahwa akun MEXC Anda telah berhasil ditautkan ke akun pihak ketiga.













Jika Anda sudah masuk ke akun MEXC dan ingin menautkan akun pihak ketiga, ikuti langkah-langkah berikut:





1) Klik Ikon Profil Anda di sudut kanan atas, lalu buka Keamanan.

2) Di bagian Otorisasi Akun Pihak Ketiga, lihat platform pihak ketiga yang didukung.

3) Klik tombol Tautkan di samping platform pilihan Anda, lalu ikuti instruksi di layar untuk menyelesaikan prosesnya.













Di Keamanan, mengarahlah ke bagian Otorisasi Akun Pihak Ketiga. Temukan akun pihak ketiga yang telah Anda tautkan, lalu klik Lepas Tautan untuk menghapus koneksi.









Pop-up konfirmasi akan muncul. Klik Konfirmasi untuk menyelesaikan proses pelepasan tautan.









Penafian: Materi ini bukan merupakan saran tentang investasi, perpajakan, persoalan hukum, keuangan, akuntansi, konsultasi, atau layanan terkait lainnya, serta bukan merupakan rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan informasi hanya sebagai referensi dan bukan merupakan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berinvestasi dengan hati-hati. Semua keputusan dan hasil investasi sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengguna.