Cara Mengatur Pengaturan Penarikan





Masalah keamanan di bidang mata uang kripto selalu menjadi perhatian bagi platform dan pengguna. Dampak dari insiden Mt. Gox belum hilang, dan insiden pencurian kripto terus bermunculan. Untuk melindungi aset pengguna, MEXC menyediakan autentikasi dua faktor (2FA) dan pengaturan keamanan lanjutan.





Saat memulai penarikan, Anda perlu memasukkan kode verifikasi email, kode verifikasi seluler, dan kode Google Authenticator. Ini semua merupakan tindakan keamanan dalam kerangka autentikasi dua faktor (2FA). Demi memastikan keamanan akun, Anda disarankan untuk mengaktifkan setidaknya satu bentuk autentikasi dua faktor. Jika Anda ingin mempelajari cara untuk menyiapkan Google Authenticator, Anda dapat melihat " Menautkan Google Authenticator ". Dalam pengaturan keamanan lanjutan, Anda dapat mengonfigurasi penarikan untuk memastikan keamanan aset pribadi.





Keamanan. Gulir ke bawah ke "Keamanan Lanjutan", lalu di bawahnya Anda akan menemukan "Pengaturan Keamanan Dana". Masuk ke MEXC, arahkan kursor ke ikon pengguna di sudut kanan atas beranda, lalu pilih. Gulir ke bawah ke "Keamanan Lanjutan", lalu di bawahnya Anda akan menemukan "Pengaturan Keamanan Dana".









"Pengaturan Keamanan Dana" dibagi menjadi tiga fitur: Penarikan Cepat, Whitelist Penarikan, dan Transfer Cepat DEX+.













Klik tombol pengalih di sisi kanan "Penarikan Cepat", lalu pilih limit jumlah penarikan/transfer tunggal tanpa verifikasi. Di sini, kita akan menggunakan 500 USDT sebagai contoh. Klik Konfirmasi.









Isi informasi verifikasi keamanan, lalu klik Konfirmasi untuk mengaktifkan Penarikan Cepat.





Harap diperhatikan bahwa verifikasi akan didasarkan pada pengaturan autentikasi dua faktor (2FA) yang telah Anda konfigurasikan secara pribadi. Dalam contoh yang ditunjukkan di bawah, metode verifikasi yang tersedia adalah verifikasi email, verifikasi Google Authenticator, dan verifikasi SMS seluler.









Setelah mengaktifkan Penarikan Cepat, jumlah penarikan tunggal yang kurang dari 500 USDT tidak akan lagi menjalani autentikasi dua faktor (2FA) dan penarikan tersebut akan langsung diselesaikan.









Klik tombol pengalih di sisi kanan Whitelist Penarikan, lalu selesaikan verifikasi keamanan untuk mengaktifkan fitur tersebut.





Penting untuk diperhatikan bahwa sebelum mengaktifkan Whitelist Penarikan, Anda diizinkan untuk menarik dana ke alamat mana pun. Setelah diaktifkan, Anda hanya dapat menarik dana ke alamat yang ada dalam whitelist.









Setelah whitelist penarikan berhasil diaktifkan, klik Kelola Alamat/Kontak Whitelist untuk diarahkan ke halaman pengaturan Alamat/Kontak Penarikan.









Klik Tambah Alamat Penarikan, pilih Alamat normal, lalu isikan kripto, jaringan transfer, alamat penarikan, dan label alamat (opsional). Kemudian, centang kotak di samping "Atur sebagai alamat dalam whitelist", lalu klik Konfirmasi.









Isikan informasi verifikasi keamanan, lalu klik Konfirmasi untuk menyelesaikan penambahan alamat penarikan. Demikian pula, verifikasi akan didasarkan pada pengaturan autentikasi dua faktor (2FA) yang telah Anda konfigurasikan secara pribadi.









Jika Anda ingin menambahkan beberapa alamat ke dalam whitelist secara massal, Anda dapat mengklik Penambahan Massal. Pada halaman "Tambah Alamat Penarikan Massal", isikan kripto, jaringan transfer, label alamat (opsional), alamat penarikan, dan memo/tag (opsional), lalu aktifkan opsi "Whitelist". Setelah Anda menambahkan semua alamat, klik Simpan.









Fitur Pembatasan Keamanan Whitelist:





Ketika whitelist penarikan diaktifkan, opsi Pembatasan Keamanan Whitelist akan muncul. Harap diperhatikan:

Setelah diaktifkan, penarikan ke alamat whitelist yang baru ditambahkan akan memerlukan masa tunggu 24 jam.

Jika Anda menonaktifkan fitur ini setelah mengaktifkannya, akun Anda harus menunggu 24 jam sebelum penarikan dapat dilakukan lagi.

Demi keamanan aset, Anda sangat disarankan untuk tetap mengaktifkan fitur ini.













Klik tombol pengalih di samping "Transfer Cepat DEX+", masukkan limit transfer tunggal bebas verifikasi (1-2.000 USDT, misalnya 200 USDT), lalu klik Konfirmasi.





Isikan informasi verifikasi keamanan, lalu klik Konfirmasi lagi untuk mengaktifkan fitur Transfer Cepat DEX+.





Setelah diaktifkan, transfer kecil token mainnet antara akun DEX+ dan akun Spot Anda tidak lagi memerlukan verifikasi keamanan.













Di dalam aplikasi, ketuk ikon pengguna di sudut kiri atas, lalu pilih Keamanan. Kemudian, gulir ke bagian bawah halaman, lalu pilih Pengaturan Keamanan Aset.













1) Ketuk tombol pengalih di sisi kanan Whitelist, masukkan kode verifikasi untuk autentikasi dua faktor, lalu fitur whitelist akan diaktifkan. Setelah diaktifkan, Anda hanya dapat menarik dana ke alamat yang tercantum dalam whitelist, sementara penarikan ke alamat lain tidak dapat dilakukan.





2) Jika tidak ada alamat dalam whitelist, ketuk Alamat Penarikan di bawah untuk masuk ke halaman untuk menambahkan alamat whitelist.





3) Ketuk Tambah Alamat.





4) Di bilah pencarian, masukkan kripto yang ingin ditambahkan. Dalam contoh ini, kita akan menggunakan MX.





5) Isikan kripto, alamat, detail jaringan, dll. Kemudian, centang kotak di samping "Tambah ke Whitelist", lalu ketuk Konfirmasi untuk menyelesaikan.









Ketika whitelist penarikan diaktifkan, opsi Pembatasan Keamanan Whitelist akan muncul. Harap diperhatikan:

Setelah diaktifkan, penarikan ke alamat whitelist yang baru ditambahkan akan memerlukan masa tunggu 24 jam.

Jika Anda menonaktifkan fitur ini setelah mengaktifkannya, akun Anda harus menunggu 24 jam sebelum penarikan dapat dilakukan lagi.

Demi keamanan aset, Anda sangat disarankan untuk tetap mengaktifkan fitur ini.













Ketuk tombol pengalih di sisi kanan "Penarikan Cepat", pilih limit penarikan tunggal bebas verifikasi, ketuk Konfirmasi, masukkan kode verifikasi untuk autentikasi dua faktor, lalu fitur Penarikan Cepat akan diaktifkan. Gambar di bawah menampilkan pengaturan limit penarikan tunggal bebas verifikasi sebesar 500 USDT.





Setelah fitur Penarikan Cepat diaktifkan, verifikasi keamanan tidak lagi diperlukan untuk melakukan penarikan kecil (seperti 500 USDT) ke alamat dalam whitelist, sehingga memungkinkan penarikan cepat.













Ketuk tombol pengalih di samping "Transfer Cepat DEX+", masukkan limit transfer yang ditetapkan per transaksi (1-2.000 USDT, misalnya 200 USDT), lalu ketuk Konfirmasi.





Isikan informasi verifikasi keamanan, lalu ketuk Konfirmasi lagi untuk mengaktifkan fitur Transfer Cepat DEX+.





Setelah diaktifkan, transfer kecil token mainnet antara akun DEX+ dan akun Spot Anda tidak lagi memerlukan verifikasi keamanan.













Jika Anda sering melakukan penarikan, pengaturan penarikan dapat meningkatkan efisiensi dan melindungi aset Anda secara efektif.





Fitur Penarikan Cepat memungkinkan Anda untuk memulai penarikan dalam rentang dana tertentu tanpa memerlukan 2FA, sehingga Anda dapat menarik dana dengan cepat. Jika dikombinasikan dengan penggunaan Whitelist Penarikan, Anda dapat dengan cepat menarik dana ke alamat yang sering digunakan tanpa perlu menyalin alamat tersebut setiap saat. Anda hanya perlu melabeli alamat tersebut saat mengatur whitelist.





Dalam skenario penggunaan praktis, jika Anda memiliki kebiasaan investasi jangka panjang, Anda dapat membeli token yang diinvestasikan pada platform MEXC, lalu menggunakan fitur Whitelist untuk menarik dengan cepat ke berbagai alamat dompet. Jika Anda sering melakukan transfer kecil ke alamat tertentu, seperti membayar gaji kepada kolaborator, menggunakan fitur Penarikan Cepat juga dapat meningkatkan efisiensi Anda.



