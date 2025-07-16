Cara Mendaftar Akun MEXC

Langkah-langkah untuk mendaftar akun MEXC sama untuk pengguna iOS dan Android. Di sini, kami memberikan demonstrasi proses menggunakan antarmuka iOS. Buka Aplikasi MEXC Anda. Bagi pengguna baru, loginLangkah-langkah untuk mendaftar akun MEXC sama untuk pengguna iOS dan Android. Di sini, kami memberikan demonstrasi proses menggunakan antarmuka iOS. Buka Aplikasi MEXC Anda. Bagi pengguna baru, login
Langkah-langkah untuk mendaftar akun MEXC sama untuk pengguna iOS dan Android. Di sini, kami memberikan demonstrasi proses menggunakan antarmuka iOS.

Buka Aplikasi MEXC Anda. Bagi pengguna baru, login pertama dianggap sebagai pendaftaran. Anda dapat mendaftar atau masuk menggunakan alamat email atau nomor ponsel Anda. Dalam contoh ini, kami akan menunjukkan penggunaan alamat email.

Masukkan alamat email dan kata sandi Anda, lalu klik [Daftar]. Kata sandi harus minimal 10 karakter dan mencakup huruf besar, huruf kecil, angka, dan simbol.

Jika Anda memiliki kode rujukan, Anda dapat mengeklik [▾] dan memasukkannya di kotak input. Jika Anda ingin mempelajari lebih lanjut tentang rujukan, Anda dapat membaca "Mengundang Teman untuk Mendaftar di MEXC."


Klik [Dapatkan Kode]. Masuk ke alamat email yang digunakan untuk mendaftar dan periksa kode verifikasi. Masukkan kode di kolom Kode Verifikasi Email, lalu ketuk [Kirim].


Layar akan menunjukkan bahwa pendaftaran berhasil. Masuk ke halaman MEXC, dan mulailah perjalanan perdagangan Anda.

Anda juga dapat memindai kode QR di situs web resmi MEXC untuk mengunduh aplikasi.


Jika Anda mengalami masalah apa pun selama pendaftaran, Anda dapat menghubungi tim Layanan Pelanggan kami untuk mendapatkan bantuan.

Penafian: Informasi ini tidak memberikan saran tentang investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, konsultasi, atau layanan terkait lainnya, juga tidak merupakan saran untuk membeli, menjual, atau menahan aset apa pun. MEXC Learn menyediakan informasi hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang terlibat dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab atas keputusan investasi pengguna.

