Cara Berdagang Futures Perpetual Kripto-Valas di MEXC

Futures perpetual Kripto-Valas merupakan derivatif keuangan yang memungkinkan investor berspekulasi terhadap pergerakan harga mata uang kripto, baik naik maupun turun, tanpa benar-benar memiliki atau mentransfer aset digital dasarnya.

1. Fitur Utama Perdagangan Futures Perpetual Kripto-Valas


Dibandingkan dengan perdagangan valas tradisional, futures kripto-valas menawarkan keunggulan berikut:

Hambatan Masuk Rendah: Pengaturan akun yang mudah dengan kemampuan untuk berdagang dalam jumlah kecil.
Likuiditas Tinggi dan Perdagangan 24/7: Pasar kripto tidak pernah tutup, sehingga perdagangan dapat dilakukan kapan saja.
Mode Hedging: Ambil posisi long (bullish) atau short (bearish) untuk meraih laba dalam kondisi pasar mana pun.
Dukungan Leverage: Memungkinkan ukuran posisi yang lebih besar dengan pengeluaran modal yang lebih kecil, sehingga meningkatkan potensi keuntungan.

2. Cara Menemukan Futures Perpetual Valas di MEXC


Di beranda MEXC, klik tab Pasar di bilah navigasi atas. Gulir ke bawah halaman Pasar, lalu dalam kategori Futures, Anda akan menemukan bagian Valas.



MEXC saat ini mendukung Futures Perpetual Valas untuk mata uang utama, termasuk Euro (EUR), Pound Sterling Inggris (GBP), Dolar Australia (AUD), Lira Turki (TRY), Franc Swiss (CHF), Real Brasil (BRL), Yen Jepang (JPY), dan Dolar Kanada (CAD).

Harap diperhatikan: Perdagangan Futures Perpetual Valas mungkin tidak tersedia di negara atau wilayah tertentu. Untuk mengetahui ketersediaan yang paling akurat dan terkini, silakan lihat informasi yang ditampilkan di halaman perdagangan.

3. Cara Berdagang Futures Perpetual Valas di MEXC


Klik tombol Berdagang untuk mengakses halaman perdagangan Futures Perpetual Valas. Di panel order, pilih jenis order yang diinginkan, sesuaikan pengali leverage, masukkan kuantitas, lalu pilih Buka Long atau Buka Short untuk membuka posisi.

Untuk mengetahui informasi yang mendetail tentang perdagangan Futures, silakan lihat panduan berikut:


Alternatifnya, Anda dapat langsung memasukkan nama Futures Perpetual Valas yang ingin diperdagangkan ke dalam bilah pencarian. Klik pasangan yang sesuai untuk mengakses halaman perdagangannya, lalu lanjutkan dengan memasang order.


Pada platform MEXC, perdagangan kripto-valas tersedia melalui pasar Futures dan Spot. Jika Anda khawatir dengan volatilitas perdagangan Futures, Anda dapat memilih perdagangan Spot yang biasanya memiliki risiko lebih rendah. Apa pun metode perdagangan pilihan Anda, MEXC menawarkan berbagai pilihan dan panduan komprehensif untuk membantu Anda meraih peluang pasar dan mengembangkan aset Anda.

Penafian: Materi ini bukan merupakan saran tentang investasi, perpajakan, persoalan hukum, keuangan, akuntansi, konsultasi, atau layanan terkait lainnya, serta bukan merupakan rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan informasi hanya sebagai referensi dan bukan merupakan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang terkait dan berinvestasi dengan hati-hati. Semua keputusan dan hasil investasi sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengguna.

