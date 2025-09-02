Bagaimana Cara Melakukan Penarikan di MEXC?





Dengan menggunakan fitur penarikan di MEXC, Anda dapat mentransfer aset kripto Anda ke dompet Anda. Selain itu, Anda juga dapat mentransfer dana di antara pengguna MEXC dengan menggunakan fitur transfer internal. Mari kita bahas proses langkah demi langkah untuk setiap operasi.









1) Di situs web resmi MEXC, klik [Dompet] di sudut kanan atas, lalu pilih [Tarik].









2) Pilih [Kripto] yang ingin ditarik, masukkan [Alamat Penarikan], pilih [Jaringan], lalu isikan [Jumlah]. Setelah memverifikasi informasi, klik [Kirim].









Catatan:

Alamat penarikan adalah alamat penarikan mata uang kripto yang juga dikenal sebagai alamat dompet. Alamat ini adalah pengenal unik yang terdiri dari serangkaian angka dan huruf panjang yang digunakan untuk menentukan akun atau dompet yang akan menerima transfer mata uang kripto.





Jaringan transfer adalah jaringan yang digunakan untuk memproses transaksi dan transfer mata uang kripto. Mata uang kripto yang berbeda mungkin menggunakan jaringan blockchain yang berbeda. Misalnya, Bitcoin menggunakan jaringan Bitcoin, sedangkan Ethereum menggunakan jaringan Ethereum, dan seterusnya. Beberapa mata uang kripto mendukung beberapa jaringan, jadi penting untuk memilih jaringan yang tepat dalam situasi seperti itu. Misalnya, dengan USDT, Anda perlu memeriksa apakah kripto tersebut berada di jaringan ERC-20 atau TRC-20. Memilih jaringan yang salah dapat mengakibatkan penarikan tidak dikreditkan.





Saat menarik mata uang kripto tertentu, Anda perlu mengisi Memo. Kegagalan memberikan Memo dapat mengakibatkan penarikan tidak dikreditkan. Untuk mengetahui detail selengkapnya tentang Memo, silakan lihat artikel " Apa itu Memo/Tag?





Saat menarik, Anda harus memenuhi persyaratan jumlah penarikan minimum. Jika jumlah penarikan Anda berada di bawah persyaratan ini, silakan tambahkan token yang sesuai hingga mencapai jumlah minimum sebelum memulai penarikan. Biaya penarikan akan dikenakan, yang dapat bervariasi berdasarkan biaya jaringan.





MEXC berkomitmen untuk menyediakan pengalaman pengguna sebaik mungkin. Jika Anda menemukan platform lain menawarkan biaya penarikan yang lebih rendah, silakan berikan tangkapan layar dan tautan halaman web ke Layanan Pelanggan online kami sebagai masukan.





3) Masukkan kode verifikasi email setelah menerimanya, masukkan kode verifikasi Google, lalu klik [Kirim].









4) Tunggu hingga penarikan berhasil diproses.













1) Di situs web resmi MEXC, klik [Dompet] di sudut kanan atas, lalu pilih [Tarik].









2) Pilih kripto yang ingin ditransfer.





3) Pilih [Pengguna MEXC]. Saat ini, kami mendukung transfer melalui [Email], [Nomor Ponsel], atau [UID MEXC]. Masukkan informasi akun penerima.





4) Isikan informasi yang sesuai dan jumlah transfer. Kemudian, klik [Kirim].









5) Isikan verifikasi email dan kode Google Authenticator, lalu klik [Kirim].









6) Transfer kini telah selesai.













1) Ketuk [Dompet] di sudut kanan bawah aplikasi.

2) Ketuk [Tarik].

3) Pilih kripto yang ingin ditarik.

4) Pilih [Penarikan On-chain] sebagai metode penarikan.









5) Isikan alamat penarikan, pilih jaringan, dan isi jumlah penarikan. Kemudian, ketuk [Konfirmasi].

6) Baca pengingat, lalu ketuk [Konfirmasi].

7) Setelah memverifikasi bahwa detailnya benar, ketuk [Konfirmasi Penarikan].

8) Isikan verifikasi email dan kode Google Authenticator. Kemudian, ketuk [Kirim].













1) Pada aplikasi, ketuk [Dompet] di sudut kanan bawah.

2) Ketuk [Tarik].

3) Pilih kripto yang ingin ditarik.

4) Pilih [Transfer MEXC] sebagai metode penarikan.









5) Masukkan informasi akun penerima dan jumlahnya, lalu klik Kirim. Saat ini, tiga metode transfer didukung: Email, Nomor Ponsel, dan UID.

6) Periksa untuk memastikan informasinya benar, lalu ketuk [Konfirmasi].

7) Isikan kode verifikasi email dan kode Google Authenticator, lalu ketuk [Konfirmasi].

8) Transfer kini telah selesai.













1. Untuk mata uang kripto yang mendukung banyak chain seperti USDT, pastikan untuk memilih jaringan yang sesuai saat mengirim permintaan penarikan.





2. Jika penarikan mata uang kripto memerlukan Memo, pastikan untuk menyalin Memo yang benar dari platform penerima dan memasukkannya secara akurat. Jika tidak, aset tersebut mungkin hilang setelah penarikan.





3. Setelah memasukkan alamat, jika halaman menunjukkan bahwa alamat tidak valid, silakan periksa alamat atau hubungi layanan pelanggan online kami untuk mendapatkan bantuan lebih lanjut.





4. Biaya penarikan bervariasi untuk setiap mata uang kripto dan dapat dilihat setelah memilih mata uang kripto di halaman penarikan.





5. Anda dapat melihat jumlah penarikan minimum dan biaya penarikan untuk mata uang kripto terkait di halaman penarikan.



