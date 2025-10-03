Acara Futures MEXC: Panduan Lengkap untuk Memaksimalkan Hadiah Saat Berdagang





MEXC bonus Futures Dalam pasar perdagangan mata uang kripto yang kompetitif, sangat penting untuk memilih platform yang bukan hanya menyediakan pengalaman perdagangan yang stabil dan efisien, melainkan juga terus menawarkan manfaat tambahan.telah merancang serangkaian acara Futures yang komprehensif bagi pengguna baru dan lama. Acara-acara ini mencakup setiap tahap perdagangan. Baik bagi pemula yang baru pertama kali memasuki pasar futures maupun pedagang berfrekuensi tinggi yang berpengalaman, tersedia hadiah yang disesuaikan untuk memenuhi berbagai kebutuhan. Partisipasi bukan hanya memberikan potensi keuntungan perdagangan, melainkan juga akses ke, pengurangan biaya, dan kelayakan untuk berbagi dalam pool hadiah.





Acara → Futures di bilah navigasi. Artikel ini menawarkan ringkasan lengkap tentang acara Futures MEXC yang sedang berlangsung untuk membantu para pedagang memahami cara mendapatkan manfaat tambahan di samping aktivitas perdagangan mereka. Pengguna dapat melihat acara ini di situs web resmi MEXC dalamdi bilah navigasi.









Dapatkan $10.000 Acaradalam bonus Futures dibagi menjadi dua bagian: Tugas Eksklusif Pengguna Baru dan Tugas Lanjutan. Eksklusif Pengguna Baru memiliki ambang batas masuk yang rendah, sehingga hadiah lebih mudah diperoleh, sementara Tugas Lanjutan mengharuskan penyelesaian volume perdagangan kumulatif tertentu sebelum hadiah dapat diklaim.

















Festival Pedagang Bebas Biaya merupakan acara oleh MEXC yang menawarkan biaya perdagangan nol pada 100 pasangan Futures. Tidak diperlukan pendaftaran. Pengguna akan menikmati biaya Maker dan Taker 0% saat memperdagangkan pasangan yang memenuhi syarat.





Catatan:

1) Selama acara berlangsung, diskon biaya dari promosi lain tidak berlaku untuk pasangan acara.

2) Selama acara, volume perdagangan untuk pasangan Futures acara tersebut tidak akan diperhitungkan dalam acara terkait Futures lainnya, seperti Dapatkan $10.000, M-Day Futures, Super X-Game, Papan Peringkat Futures, Hotspot Futures, dll.













M-Day merupakan acara khusus Futures MEXC yang memungkinkan pengguna yang berdagang Futures USDT-M atau Coin-M untuk mengambil bagian dalam tantangan demi memenangkan Peti Ajaib gratis guna meraih kesempatan untuk memenangkan hadiah bonus Futures. Bonus ini dapat digunakan sebagai margin, lalu laba yang dihasilkan dapat ditarik.





Bagaimana Cara Berpartisipasi dalam M-Day? Mencapai volume perdagangan sebesar 45.000 USDT akan menghasilkan satu Peti Ajaib. Makin tinggi volume perdagangan, makin banyak peti yang bisa didapatkan dan makin besar kemungkinan menemukan Permata. Untuk mengetahui langkah-langkah mendetail tentang cara berpartisipasi dalam M-Day, silakan lihat panduan

















Hotspot Futures Daftar Cepat dan memperdagangkan Futures yang ditunjuk selama periode acara, partisipan memiliki kesempatan untuk mendapatkan hadiah bonus Futures. merupakan acara yang memungkinkan pengguna untuk memperdagangkan pasangan Futures yang populer. Dengan mengklikdan memperdagangkan Futures yang ditunjuk selama periode acara, partisipan memiliki kesempatan untuk mendapatkan hadiah bonus Futures.









Papan Peringkat Futures MEXC memeringkat pengguna berdasarkan PNL harian selama periode acara. 200 pengguna teratas (dengan volume perdagangan Futures harian melebihi 200.000 USDT) akan berbagi pool hadiah, sementara 200 teratas berdasarkan volume perdagangan juga akan berbagi pool tambahan. Hadiah didistribusikan setiap hari. Papan Peringkat Futures tersedia dalam periode harian, mingguan, dan bulanan.









Super X-Game syarat dan ketentuan merupakan acara rutin Futures MEXC. Pengguna yang menyelesaikan perdagangan dengan leverage 21x atau lebih tinggi akan terdaftar secara otomatis. Dalam Super X-Game yang diperbarui, setiap level volume perdagangan memiliki hadiah tersendiri. Selain itu, pool hadiah ditentukan oleh jumlah partisipan yang memenuhi syarat. Makin banyak partisipan, makin besar pool-nya. Distribusi pool hadiah didasarkan pada peringkat volume perdagangan. Untuk mengetahui detail lengkapnya, silakan lihatacara.









Catatan: Aturan acara di atas mungkin berubah. Silakan lihat aturan terbaru di halaman acara. MEXC berhak menentukan interpretasi akhir.









Ekosistem acara Futures MEXC menciptakan peluang berlapis yang melengkapi setiap tahap perdagangan. Baik itu tugas level dasar bagi pemula maupun tantangan kompetitif bagi pedagang berpengalaman, setiap acara dirancang untuk memberikan nilai tambah. Dengan meninjau aturan acara secara cermat dan memasukkannya ke dalam rencana perdagangan yang lebih luas, partisipan dapat lebih mengoptimalkan hasil dan meningkatkan profitabilitas jangka panjang.





