Dalam pasar perdagangan mata uang kripto yang kompetitif, sangat penting untuk memilih platform yang bukan hanya menyediakan pengalaman perdagangan yang stabil dan efisien, melainkan juga terus menawaDalam pasar perdagangan mata uang kripto yang kompetitif, sangat penting untuk memilih platform yang bukan hanya menyediakan pengalaman perdagangan yang stabil dan efisien, melainkan juga terus menawa
Belajar/Panduan Pemula/Futures/Acara Futur...t Berdagang

Acara Futures MEXC: Panduan Lengkap untuk Memaksimalkan Hadiah Saat Berdagang

3 Oktober 2025MEXC
0m
#Acara Populer#Futures#Pemula
INI
INI$0.04595+14.16%
Taker Protocol
TAKER$0.005478+2.25%
MemeCore
M$2.42148-1.66%
SQUID MEME
GAME$43.1859-2.61%
Brainedge
LEARN$0.01292-0.99%

Dalam pasar perdagangan mata uang kripto yang kompetitif, sangat penting untuk memilih platform yang bukan hanya menyediakan pengalaman perdagangan yang stabil dan efisien, melainkan juga terus menawarkan manfaat tambahan. MEXC telah merancang serangkaian acara Futures yang komprehensif bagi pengguna baru dan lama. Acara-acara ini mencakup setiap tahap perdagangan. Baik bagi pemula yang baru pertama kali memasuki pasar futures maupun pedagang berfrekuensi tinggi yang berpengalaman, tersedia hadiah yang disesuaikan untuk memenuhi berbagai kebutuhan. Partisipasi bukan hanya memberikan potensi keuntungan perdagangan, melainkan juga akses ke bonus Futures, pengurangan biaya, dan kelayakan untuk berbagi dalam pool hadiah.

Artikel ini menawarkan ringkasan lengkap tentang acara Futures MEXC yang sedang berlangsung untuk membantu para pedagang memahami cara mendapatkan manfaat tambahan di samping aktivitas perdagangan mereka. Pengguna dapat melihat acara ini di situs web resmi MEXC dalam Acara → Futures di bilah navigasi.


*BTN-Mulai Perjalanan Perdagangan Futures Anda&BTNURL=https://www.mexc.com/id-ID/futures/BTC_USDT*

1. Acara Dapatkan $10.000


Acara Dapatkan $10.000 dalam bonus Futures dibagi menjadi dua bagian: Tugas Eksklusif Pengguna Baru dan Tugas Lanjutan. Eksklusif Pengguna Baru memiliki ambang batas masuk yang rendah, sehingga hadiah lebih mudah diperoleh, sementara Tugas Lanjutan mengharuskan penyelesaian volume perdagangan kumulatif tertentu sebelum hadiah dapat diklaim.


*BTN-Klaim $10.000&BTNURL=https://www.mexc.co/id-ID/futures-activity/bonus*

2. Festival Pedagang Bebas Biaya


Festival Pedagang Bebas Biaya merupakan acara oleh MEXC yang menawarkan biaya perdagangan nol pada 100 pasangan Futures. Tidak diperlukan pendaftaran. Pengguna akan menikmati biaya Maker dan Taker 0% saat memperdagangkan pasangan yang memenuhi syarat.

Catatan:
1) Selama acara berlangsung, diskon biaya dari promosi lain tidak berlaku untuk pasangan acara.
2) Selama acara, volume perdagangan untuk pasangan Futures acara tersebut tidak akan diperhitungkan dalam acara terkait Futures lainnya, seperti Dapatkan $10.000, M-Day Futures, Super X-Game, Papan Peringkat Futures, Hotspot Futures, dll.


3. M-Day Futures


M-Day merupakan acara khusus Futures MEXC yang memungkinkan pengguna yang berdagang Futures USDT-M atau Coin-M untuk mengambil bagian dalam tantangan demi memenangkan Peti Ajaib gratis guna meraih kesempatan untuk memenangkan hadiah bonus Futures. Bonus ini dapat digunakan sebagai margin, lalu laba yang dihasilkan dapat ditarik.

Mencapai volume perdagangan sebesar 45.000 USDT akan menghasilkan satu Peti Ajaib. Makin tinggi volume perdagangan, makin banyak peti yang bisa didapatkan dan makin besar kemungkinan menemukan Permata. Untuk mengetahui langkah-langkah mendetail tentang cara berpartisipasi dalam M-Day, silakan lihat panduan Bagaimana Cara Berpartisipasi dalam M-Day?


*BTN-Berpartisipasilah dalam M-Day&BTNURL=https://www.mexc.com/id-ID/futures-mday*

4. Hotspot Futures


Hotspot Futures merupakan acara yang memungkinkan pengguna untuk memperdagangkan pasangan Futures yang populer. Dengan mengklik Daftar Cepat dan memperdagangkan Futures yang ditunjuk selama periode acara, partisipan memiliki kesempatan untuk mendapatkan hadiah bonus Futures.


*BTN-Gabung ke Hotspot Futures&BTNURL=https://www.mexc.co/id-ID/futures-activity/coin-events*

5. Papan Peringkat Futures


Papan Peringkat Futures MEXC memeringkat pengguna berdasarkan PNL harian selama periode acara. 200 pengguna teratas (dengan volume perdagangan Futures harian melebihi 200.000 USDT) akan berbagi pool hadiah, sementara 200 teratas berdasarkan volume perdagangan juga akan berbagi pool tambahan. Hadiah didistribusikan setiap hari. Papan Peringkat Futures tersedia dalam periode harian, mingguan, dan bulanan.


*BTN-Gabung ke Papan Peringkat Futures&BTNURL=https://www.mexc.com/id-ID/futures-activity/ranking*

6. Super X-Game


Super X-Game merupakan acara rutin Futures MEXC. Pengguna yang menyelesaikan perdagangan dengan leverage 21x atau lebih tinggi akan terdaftar secara otomatis. Dalam Super X-Game yang diperbarui, setiap level volume perdagangan memiliki hadiah tersendiri. Selain itu, pool hadiah ditentukan oleh jumlah partisipan yang memenuhi syarat. Makin banyak partisipan, makin besar pool-nya. Distribusi pool hadiah didasarkan pada peringkat volume perdagangan. Untuk mengetahui detail lengkapnya, silakan lihat syarat dan ketentuan acara.


*BTN-Gabung ke Super X-Game&BTNURL=https://www.mexc.com/id-ID/futures-activity/x-game*

Catatan: Aturan acara di atas mungkin berubah. Silakan lihat aturan terbaru di halaman acara. MEXC berhak menentukan interpretasi akhir.

7. Kesimpulan


Ekosistem acara Futures MEXC menciptakan peluang berlapis yang melengkapi setiap tahap perdagangan. Baik itu tugas level dasar bagi pemula maupun tantangan kompetitif bagi pedagang berpengalaman, setiap acara dirancang untuk memberikan nilai tambah. Dengan meninjau aturan acara secara cermat dan memasukkannya ke dalam rencana perdagangan yang lebih luas, partisipan dapat lebih mengoptimalkan hasil dan meningkatkan profitabilitas jangka panjang.

Bacaan yang Direkomendasikan:


Penafian: Materi ini bukan merupakan saran tentang investasi, perpajakan, persoalan hukum, keuangan, akuntansi, konsultasi, atau layanan terkait lainnya, serta bukan merupakan rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan informasi hanya sebagai referensi dan bukan merupakan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang terkait dan berinvestasi dengan hati-hati. Semua keputusan dan hasil investasi sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengguna.

Artikel Populer

Apakah Ethereum Investasi yang Baik? Analisis Lengkap & Panduan Ahli

Apakah Ethereum Investasi yang Baik? Analisis Lengkap & Panduan Ahli

Ethereum baru saja melonjak 50% pada Juli 2025, melampaui $3,800 dan menarik perhatian investor di seluruh dunia. Jika Anda bertanya-tanya apakah Ethereum layak untuk investasi Anda saat ini, Anda tid

Ethereum vs Bitcoin, Solana, Cardano, Polkadot, XRP, Litecoin, WETH: Panduan Perbandingan Cryptocurrency Lengkap

Ethereum vs Bitcoin, Solana, Cardano, Polkadot, XRP, Litecoin, WETH: Panduan Perbandingan Cryptocurrency Lengkap

Memilih antara Ethereum dan cryptocurrency lainnya bisa terasa membingungkan. Dengan Bitcoin mencapai $119,469 dan Ethereum diperdagangkan pada $4,273, investor bertanya aset digital mana yang menawar

Kuasai Fitur-fitur Utama di Halaman Perdagangan Futures MEXC demi Pengalaman yang Lebih Lancar

Kuasai Fitur-fitur Utama di Halaman Perdagangan Futures MEXC demi Pengalaman yang Lebih Lancar

Di pasar mata uang kripto, perdagangan Futures telah menjadi alat penting bagi banyak investor untuk meningkatkan efisiensi modal dan menangkap peluang pasar, berkat fitur-fiturnya, seperti leverage t

Cara Mining Ethereum? Yang Perlu Anda Ketahui Tentang Mining Ethereum

Cara Mining Ethereum? Yang Perlu Anda Ketahui Tentang Mining Ethereum

Dunia cryptocurrency berubah selamanya ketika mining Ethereum menjadi tidak mungkin pada 15 September 2022. Jika Anda mencari cara mining Ethereum di tahun 2025, Anda tidak sendirian—tetapi jawabannya

Artikel Terkait

Bagaimana Cara Berpartisipasi dalam M-Day?

Bagaimana Cara Berpartisipasi dalam M-Day?

1. Apa itu M-Day?M-Day adalah acara futures spesial di MEXC. Dengan berpartisipasi dalam M-Day, Anda dapat menerima Peti Ajaib gratis dan mendapatkan reward bonus Futures. Untuk setiap volume trading

Cara Berdagang Futures Saham di MEXC

Cara Berdagang Futures Saham di MEXC

Futures Saham Berbasis Kripto adalah derivatif keuangan yang mengintegrasikan ekuitas AS (saham perusahaan publik AS) dengan pasar mata uang kripto melalui perdagangan berbasis Futures. Instrumen ini

Apa Itu Futures Prediksi? Metode Perdagangan Futures yang Sederhana dan Mudah Diakses

Apa Itu Futures Prediksi? Metode Perdagangan Futures yang Sederhana dan Mudah Diakses

Perdagangan futures mata uang kripto menarik banyak sekali investor karena leverage yang tinggi dan kemampuannya untuk meraih laba baik di pasar yang sedang naik maupun turun. Namun, mekanismenya yang

Cara Menghindari Likuidasi: Praktik Terbaik untuk Menggunakan Penambahan Margin Otomatis guna Melindungi Posisi Anda

Cara Menghindari Likuidasi: Praktik Terbaik untuk Menggunakan Penambahan Margin Otomatis guna Melindungi Posisi Anda

Dalam perdagangan futures mata uang kripto, manajemen margin merupakan keterampilan krusial yang harus dikuasai setiap pedagang, karena hal ini langsung menentukan profitabilitas dan pengendalian risi

Daftar di MEXC
Daftar & Dapatkan Bonus hingga 10,000 USDT