Bagaimana Cara Berpartisipasi dalam M-Day?









M-Day adalah acara futures spesial di MEXC. Dengan berpartisipasi dalam M-Day, Anda dapat menerima Peti Ajaib gratis dan mendapatkan reward bonus Futures. Untuk setiap volume trading sebesar 45.000 USDT, Anda akan menerima satu Peti Ajaib. Makin banyak trade, makin banyak peti didapatkan dan makin tinggi peluang untuk menemukan Permata.









Terdapat beberapa manfaat dengan bergabung ke M-Day:

Pengguna yang menemukan Permata atau emas dapat menerima reward bonus Futures yang besar.

Bonus Futures dapat digunakan sebagai margin, lalu laba yang dihasilkan memenuhi syarat untuk penarikan.

Pengguna yang tidak menemukan Permata masih dapat berbagi pool hadiah token terpisah yang didistribusikan secara proporsional berdasarkan jumlah Peti Ajaib yang dimiliki.













situs web Acara, lalu klik M-Day Futures untuk mengakses halaman acara M-Day. Kunjungiresmi MEXC, lalu masuk. Dari bilah navigasi, pilih, lalu klikuntuk mengakses halaman acara M-Day.









Pada halaman M-Day Futures, gulir ke bawah untuk melihat status acara berdasarkan tanggal. Temukan acara M-Day yang Berlangsung, lalu klik acara tersebut. Kemudian, klik tombol Daftar Sekarang untuk bergabung.









Setelah berhasil mendaftar, pesan Pendaftaran Berhasil akan muncul.









Setelah pendaftaran berhasil, jika Anda terus melakukan trading selama periode acara dan memenuhi persyaratan volume trading, sistem akan otomatis meningkatkan jumlah peti Anda. Anda tidak perlu mendaftar lagi.





Setelah hasilnya diumumkan, Anda dapat kembali ke halaman M-Day Futures untuk memeriksa apakah Anda menang. Reward akan didistribusikan selama periode penyelesaian.









1) Masuk ke Aplikasi MEXC, lalu ketuk M-Day di beranda.

2) Pada halaman M-Day, gulir ke bawah untuk melihat status acara berdasarkan tanggal. Temukan acara M-Day yang berlangsung, lalu ketuk untuk melihat tombol pendaftaran. Ketuk Daftar Sekarang untuk bergabung.

3) Setelah pendaftaran berhasil, pop-up Pendaftaran Berhasil akan muncul.

4) Setelah terdaftar, jika Anda terus melakukan trading selama acara dan memenuhi kriteria Peti Ajaib, sistem akan otomatis memperbarui jumlah Peti Anda. Anda tidak perlu mendaftar lagi.









Setelah hasil pemenang diumumkan, Anda dapat kembali ke halaman M-Day untuk melihat reward yang telah dimenangkan. Reward akan didistribusikan selama periode penyelesaian.





Sebagai acara khas MEXC, M-Day akan terus menawarkan manfaat eksklusif bagi trader futures. Anda dipersilakan untuk mengambil bagian dan menikmati pengalamannya.







