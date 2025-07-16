1. Apa itu M-Day? M-Day adalah acara futures spesial di MEXC. Dengan berpartisipasi dalam M-Day, Anda dapat menerima Peti Ajaib gratis dan mendapatkan reward bonus Futures. Untuk setiap volume trading1. Apa itu M-Day? M-Day adalah acara futures spesial di MEXC. Dengan berpartisipasi dalam M-Day, Anda dapat menerima Peti Ajaib gratis dan mendapatkan reward bonus Futures. Untuk setiap volume trading
Belajar/Panduan Pemula/Futures/Bagaimana C...alam M-Day?

Bagaimana Cara Berpartisipasi dalam M-Day?

16 Juli 2025MEXC
0m
#Acara Populer#Futures#Pemula
MemeCore
M$2.41719-1.76%
Polytrade
TRADE$0.0493-4.60%
TokenFi
TOKEN$0.006866-4.19%
Zypher Network
POP$0.001108-6.26%
INI
INI$0.04596+14.21%

1. Apa itu M-Day?


M-Day adalah acara futures spesial di MEXC. Dengan berpartisipasi dalam M-Day, Anda dapat menerima Peti Ajaib gratis dan mendapatkan reward bonus Futures. Untuk setiap volume trading sebesar 45.000 USDT, Anda akan menerima satu Peti Ajaib. Makin banyak trade, makin banyak peti didapatkan dan makin tinggi peluang untuk menemukan Permata.

2. Mengapa Harus Berpartisipasi dalam M-Day?


Terdapat beberapa manfaat dengan bergabung ke M-Day:
  • Pengguna yang menemukan Permata atau emas dapat menerima reward bonus Futures yang besar.
  • Bonus Futures dapat digunakan sebagai margin, lalu laba yang dihasilkan memenuhi syarat untuk penarikan.
  • Pengguna yang tidak menemukan Permata masih dapat berbagi pool hadiah token terpisah yang didistribusikan secara proporsional berdasarkan jumlah Peti Ajaib yang dimiliki.

3. Bagaimana Cara Berpartisipasi dalam M-Day?


3.1 Versi Web


Kunjungi situs web resmi MEXC, lalu masuk. Dari bilah navigasi, pilih Acara, lalu klik M-Day Futures untuk mengakses halaman acara M-Day.


Pada halaman M-Day Futures, gulir ke bawah untuk melihat status acara berdasarkan tanggal. Temukan acara M-Day yang Berlangsung, lalu klik acara tersebut. Kemudian, klik tombol Daftar Sekarang untuk bergabung.


Setelah berhasil mendaftar, pesan Pendaftaran Berhasil akan muncul.


Setelah pendaftaran berhasil, jika Anda terus melakukan trading selama periode acara dan memenuhi persyaratan volume trading, sistem akan otomatis meningkatkan jumlah peti Anda. Anda tidak perlu mendaftar lagi.

Setelah hasilnya diumumkan, Anda dapat kembali ke halaman M-Day Futures untuk memeriksa apakah Anda menang. Reward akan didistribusikan selama periode penyelesaian.

3.2 Versi Aplikasi


1) Masuk ke Aplikasi MEXC, lalu ketuk M-Day di beranda.
2) Pada halaman M-Day, gulir ke bawah untuk melihat status acara berdasarkan tanggal. Temukan acara M-Day yang berlangsung, lalu ketuk untuk melihat tombol pendaftaran. Ketuk Daftar Sekarang untuk bergabung.
3) Setelah pendaftaran berhasil, pop-up Pendaftaran Berhasil akan muncul.
4) Setelah terdaftar, jika Anda terus melakukan trading selama acara dan memenuhi kriteria Peti Ajaib, sistem akan otomatis memperbarui jumlah Peti Anda. Anda tidak perlu mendaftar lagi.


Setelah hasil pemenang diumumkan, Anda dapat kembali ke halaman M-Day untuk melihat reward yang telah dimenangkan. Reward akan didistribusikan selama periode penyelesaian.

Sebagai acara khas MEXC, M-Day akan terus menawarkan manfaat eksklusif bagi trader futures. Anda dipersilakan untuk mengambil bagian dan menikmati pengalamannya.

*BTN-Gabung ke M-Day&BTNURL=https://www.mexc.com/id-ID/futures-mday*

Penafian: Materi ini bukan merupakan saran tentang investasi, perpajakan, persoalan hukum, keuangan, akuntansi, konsultasi, atau layanan terkait lainnya, serta bukan merupakan rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan informasi hanya sebagai referensi dan bukan merupakan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berinvestasi dengan hati-hati. Semua keputusan dan hasil investasi sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengguna.

Artikel Populer

Apakah Ethereum Investasi yang Baik? Analisis Lengkap & Panduan Ahli

Apakah Ethereum Investasi yang Baik? Analisis Lengkap & Panduan Ahli

Ethereum baru saja melonjak 50% pada Juli 2025, melampaui $3,800 dan menarik perhatian investor di seluruh dunia. Jika Anda bertanya-tanya apakah Ethereum layak untuk investasi Anda saat ini, Anda tid

Ethereum vs Bitcoin, Solana, Cardano, Polkadot, XRP, Litecoin, WETH: Panduan Perbandingan Cryptocurrency Lengkap

Ethereum vs Bitcoin, Solana, Cardano, Polkadot, XRP, Litecoin, WETH: Panduan Perbandingan Cryptocurrency Lengkap

Memilih antara Ethereum dan cryptocurrency lainnya bisa terasa membingungkan. Dengan Bitcoin mencapai $119,469 dan Ethereum diperdagangkan pada $4,273, investor bertanya aset digital mana yang menawar

Kuasai Fitur-fitur Utama di Halaman Perdagangan Futures MEXC demi Pengalaman yang Lebih Lancar

Kuasai Fitur-fitur Utama di Halaman Perdagangan Futures MEXC demi Pengalaman yang Lebih Lancar

Di pasar mata uang kripto, perdagangan Futures telah menjadi alat penting bagi banyak investor untuk meningkatkan efisiensi modal dan menangkap peluang pasar, berkat fitur-fiturnya, seperti leverage t

Cara Mining Ethereum? Yang Perlu Anda Ketahui Tentang Mining Ethereum

Cara Mining Ethereum? Yang Perlu Anda Ketahui Tentang Mining Ethereum

Dunia cryptocurrency berubah selamanya ketika mining Ethereum menjadi tidak mungkin pada 15 September 2022. Jika Anda mencari cara mining Ethereum di tahun 2025, Anda tidak sendirian—tetapi jawabannya

Artikel Terkait

Acara Futures MEXC: Panduan Lengkap untuk Memaksimalkan Hadiah Saat Berdagang

Acara Futures MEXC: Panduan Lengkap untuk Memaksimalkan Hadiah Saat Berdagang

Dalam pasar perdagangan mata uang kripto yang kompetitif, sangat penting untuk memilih platform yang bukan hanya menyediakan pengalaman perdagangan yang stabil dan efisien, melainkan juga terus menawa

Cara Berdagang Futures Saham di MEXC

Cara Berdagang Futures Saham di MEXC

Futures Saham Berbasis Kripto adalah derivatif keuangan yang mengintegrasikan ekuitas AS (saham perusahaan publik AS) dengan pasar mata uang kripto melalui perdagangan berbasis Futures. Instrumen ini

Apa Itu Futures Prediksi? Metode Perdagangan Futures yang Sederhana dan Mudah Diakses

Apa Itu Futures Prediksi? Metode Perdagangan Futures yang Sederhana dan Mudah Diakses

Perdagangan futures mata uang kripto menarik banyak sekali investor karena leverage yang tinggi dan kemampuannya untuk meraih laba baik di pasar yang sedang naik maupun turun. Namun, mekanismenya yang

Cara Menghindari Likuidasi: Praktik Terbaik untuk Menggunakan Penambahan Margin Otomatis guna Melindungi Posisi Anda

Cara Menghindari Likuidasi: Praktik Terbaik untuk Menggunakan Penambahan Margin Otomatis guna Melindungi Posisi Anda

Dalam perdagangan futures mata uang kripto, manajemen margin merupakan keterampilan krusial yang harus dikuasai setiap pedagang, karena hal ini langsung menentukan profitabilitas dan pengendalian risi

Daftar di MEXC
Daftar & Dapatkan Bonus hingga 10,000 USDT