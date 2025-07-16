Pengantar Zona Trading Spot MEXC









Anda dapat dengan cepat menemukan token yang diinginkan untuk trade spot dengan mencari nama tokennya. Trading spot di MEXC dibagi menjadi beberapa bagian, termasuk Zona Utama, Zona Inovasi, Zona Penilaian, MEME, ZK, dan Arbitrum. Selain tiga yang pertama, bagian lainnya diberi nama berdasarkan acara terkini dan jenis token.





Jadi, apa perbedaan antara Zona Utama, Zona Inovasi, dan Zona Penilaian?













Zona Utama berisi token-token yang mapan. Token ini sebagian besar merupakan mata uang kripto mainstream dengan proyek yang lebih matang serta kapitalisasi pasar dan volume trading yang lebih tinggi. Beberapa token paling umum yang ditemukan di Zona Utama meliputi BTC, ETH, dan MX.









Zona Inovasi utamanya menampilkan proyek-proyek yang sedang berkembang. Dibandingkan dengan pasar Zona Utama, token di Zona Inovasi sering kali menunjukkan volatilitas harga yang lebih besar dan risiko yang lebih tinggi. Anda sebaiknya berhati-hati dan melakukan riset menyeluruh sebelum melakukan trading di Zona Inovasi. Gambar di bawah menampilkan token Zona Inovasi.













Proyek di Zona Penilaian biasanya merupakan listing non-perdana, termasuk proyek tahap awal yang memenuhi ambang batas basis pengguna tertentu dan telah direkomendasikan untuk listing oleh komunitas. Proyek tahap awal tertentu di Zona Penilaian mungkin masih memerlukan waktu dan pengujian pasar. Harga token di zona ini bisa cukup volatil, jadi pengguna disarankan untuk berhati-hati dan mewaspadai potensi risiko delisting saat membeli dengan harga tinggi. Gambar di bawah menampilkan token yang masuk listing di Zona Penilaian.









Harap diperhatikan bahwa token di Zona Penilaian dievaluasi secara berkala. Setelah memasuki Zona Penilaian, token akan menjalani periode evaluasi 60 hari. Jika lulus evaluasi, token akan dipindahkan ke Zona Inovasi. Sebaliknya, jika tidak lulus evaluasi, token tersebut akan mengalami delisting.





Catatan:





Jika kinerja proyek secara keseluruhan baik sebelum periode evaluasi berakhir, MEXC akan mengeluarkannya dari Zona Penilaian, lalu memindahkannya ke Zona Inovasi setelah evaluasi selesai.

Aturan Peringatan ST Jika proyek tidak menunjukkan peningkatan yang efektif sebelum akhir periode evaluasi, MEXC akan menambahkan tag peringatan "ST" pada pasangan trading yang relevan, lalu memulai proses delisting. Untuk mengetahui detail selengkapnya, silakan lihat:

Aturan Peringatan ST Jika suatu proyek memicuselama periode evaluasi, evaluasi akan dihentikan sebelum waktunya. Kemudian, MEXC akan menambahkan tag peringatan "ST" ke pasangan trading yang relevan, lalu memulai proses delisting.

Periode penilaian untuk proyek yang dipindahkan ke Zona Penilaian adalah 30 hari, sedangkan periode penilaian untuk proyek yang awalnya masuk listing di Zona Penilaian adalah 60 hari.



