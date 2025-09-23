Ringkasan Fitur DEX+ MEXC













DEX+ MEXC adalah agregator bursa terdesentralisasi (Agregator DEX) yang mengintegrasikan beberapa DEX untuk menyediakan rute perdagangan yang optimal bagi pengguna, meminimalkan slippage, dan mengoptimalkan biaya perdagangan. Sebagai solusi perdagangan terdesentralisasi terbaru dari MEXC, DEX+ mendukung perdagangan lebih dari 10.000 aset on-chain demi memastikan pengguna selalu mendapatkan harga terbaik dan pengalaman perdagangan DEX yang lancar.









1) Tidak memerlukan pengaturan: Tidak diperlukan registrasi rumit atau KYC. Cukup hubungkan dompet Anda dan mulai berdagang secara on-chain.





2) Keamanan yang dapat diverifikasi dan transparansi on-chain: Semua catatan transaksi disimpan secara permanen di blockchain, dapat diakses secara publik, dan sepenuhnya dapat dilacak.





3) Wawasan yang tepat dan pelacakan cerdas: Mengintegrasikan pemantauan Smart Money dan analisis tren komunitas X guna memberikan wawasan pasar multidimensi untuk membantu Anda menemukan proyek potensial sejak dini.













Smart Money adalah dompet on-chain milik whale dan pedagang profesional berkinerja tinggi. Smart Money sering mendeteksi peluang pasar sejak dini dan aktivitas perdagangannya berfungsi sebagai sinyal utama untuk mengevaluasi potensi token.













1) Pelacakan whale secara aktual: Pantau perdagangan terkini dari alamat berkinerja tinggi, termasuk riwayat perdagangan, distribusi portofolio, frekuensi perdagangan, dan data PNL.

2) Analisis aliran dana yang mendalam: Mengidentifikasi token yang secara aktif diakumulasikan atau dijual oleh para whale dan pedagang profesional untuk membantu Anda menemukan peluang valuasi terlalu rendah atau risiko potensial.

3) Wawasan pasar multidimensi: Sinyal menyoroti aktivitas whale terkini, sementara FOMO berfokus pada tren eksplosif jangka pendek, untuk membantu Anda menangkap peluang perdagangan.









Jika Anda melihat beberapa alamat berkinerja tinggi mengakumulasi token secara bersamaan, itu merupakan sinyal kuat yang patut diperhatikan. Namun, perlu diingat bahwa perdagangan yang sukses memerlukan analisis multidimensi. Kami sarankan untuk menggabungkan tren Smart Money dengan sentimen komunitas dan analisis teknis untuk membentuk penilaian Anda sendiri demi keuntungan yang lebih stabil dalam perdagangan on-chain.













Sinyal biasanya menampilkan aktivitas perdagangan whale terkini, termasuk:

Rekor pembelian/penjualan besar terbaru

Aktivitas perdagangan aktif token tertentu

Aliran modal antar-whale













Pemula dapat mengamati token yang sering diperdagangkan baru-baru ini sebagai referensi untuk fokus pasar saat ini.













FOMO (Fear of Missing Out) merujuk pada psikologi takut melewatkan peluang. Halaman Panggilan FOMO secara khusus melacak token populer on-chain yang sedang meledak (token-token dengan volume perdagangan yang melonjak, kenaikan harga yang cepat, dan sentimen pasar yang terlalu panas) yang membantu Anda mengenali peluang peningkatan jangka pendek sejak dini.













Panggilan FOMO mengingatkan Anda tentang token yang nilainya cepat naik, sehingga ideal bagi pengguna yang ingin melacak sensasi pasar jangka pendek.









1) Mengejar puncak: Token yang didorong oleh FOMO sering kali telah melonjak secara signifikan. Masuk di tahap ini mungkin menjadikan Anda sebagai pembeli terakhir, sehingga menghadapi koreksi harga yang tajam.





2) Perangkap keruntuhan gelembung: Banyak token FOMO hanyalah spekulasi jangka pendek dengan sedikit manfaat atau nilai riil. Setelah hype memudar, token ini dapat dengan cepat jatuh ke angka nol.





3) Manajemen risiko: Selalu atur level stop-loss yang ketat dan batasi setiap posisi ke persentase yang terkontrol dari total aset Anda saat memperdagangkan token FOMO.













Pelacak X memantau tren diskusi token kripto di X untuk membantu pengguna dengan cepat menemukan token yang menarik perhatian komunitas.













Token yang saat ini paling banyak dibicarakan.

Posting terkait proyek yang sedang tren.

Token baru yang berpotensi menarik perhatian komunitas.









Belum tentu. Hype komunitas sering kali berarti volatilitas yang lebih tinggi, sehingga dapat menciptakan peluang, tetapi juga disertai dengan risiko spekulasi atau perubahan harga jangka pendek yang tajam.













Pasang Surut adalah alat bagi pemain on-chain berpengalaman untuk memantau aktivitas token pada platform peluncuran utama seperti pump.fun dan LetsBONK.fun. Di halaman ini, Anda dapat melihat:

Token yang baru dibuat di pump.fun.

Token yang hampir mencapai batas maksimumnya di pump.fun.

Token yang telah diluncurkan di pump.fun.













Pemula dapat menggunakan halaman Pasang Surut untuk menemukan token yang diminati dengan cepat, lalu menggunakan fitur Beli untuk membeli token hanya dengan sekali klik.

















Verifikasikan alamat kontrak token untuk menghindari token palsu atau token penipuan.

Atur slippage yang wajar untuk mencegah perdagangan abnormal yang disebabkan oleh likuiditas rendah.

Kelola ukuran posisi Anda. Khususnya selama FOMO, hindari memusatkan terlalu banyak modal dalam satu perdagangan.









Anda dapat menggunakan dompet Web3 yang populer (seperti MetaMask). Setelah mengklik Hubungkan Dompet, depositkan aset ke DEX+ untuk memulai perjalanan perdagangan on-chain Anda.





Cara Menghubungkan dan Menautkan Dompet Eksternal ke Akun DEX+ MEXC Anda Untuk mengetahui detail selengkapnya tentang menghubungkan dompet eksternal ke DEX+ MEXC, lihat panduan: "".

















Siapkan dompet kripto, lalu depositkan sejumlah kecil token utama.

1) Buka DEX+ MEXC, lalu hubungkan dompet Anda.

2) Jelajahi Smart Money/Pelacak X untuk mengamati tren pasar.

3) Mulai dengan perdagangan kecil untuk membiasakan diri dengan prosesnya.

4) Kembangkan kesadaran manajemen risiko dan hindari komitmen terlalu banyak modal sekaligus.









Pertimbangkan faktor-faktor berikut:

1) Apakah token ini diakumulasikan secara konsisten oleh para whale (Smart Money)?

2) Apakah token ini mempertahankan kehadiran yang kuat di komunitas X (Pelacak X)?

3) Apakah proyek itu sendiri memiliki kegunaan di dunia nyata atau sorotan teknis?

4) Apakah volume perdagangan dan likuiditasnya cukup?







