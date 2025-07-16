Reward DEX+ MEXC – Pertanyaan Umum









Saat mendaftar melalui Hubungkan Dompet, cukup pilih alamat email yang digunakan untuk akun MEXC Anda guna menyelesaikan penautan akun.









Harap periksa tiga syarat berikut:

1）Pastikan dompet Anda terhubung ke jaringan Solana.

2）Konfirmasikan bahwa Anda telah melakukan transaksi menggunakan dompet Anda di pump.fun atau dApp berbasis Solana lainnya.

3）Verifikasikan bahwa total volume trading Anda di Solana antara Oktober 1, 2024 dan Januari 31, 2025 lebih dari 10 SOL.









DEX+ MEXC Level Pengguna adalah sistem tingkatan pada platformyang didasarkan pada jumlah pengguna baru undangan yang memenuhi syarat. Makin tinggi level Anda, makin banyak pengguna yang berhasil Anda undang dan makin besar pengali poin yang akan Anda nikmati saat menyelesaikan tugas. Struktur level dan aturan yang mendetail diuraikan dalam tabel di bawah ini:

Level Pengguna Undangan yang Memenuhi Syarat Pengali Poin Wood <10 1x Stone ≥10 2x Iron ≥30 2.5x Bronze ≥50 3x Silver ≥100 3.5x Gold ≥200 4x Platinum ≥500 4.5x Diamond ≥1000 5x

Sejak platform diluncurkan pada Maret 18, 2025,, semua referral yang memenuhi kriteria referral yang valid akan masuk dalam perhitungan untuk meningkatkan level pengguna Anda.









Tidak ada urutan wajib. Meskipun Anda menyelesaikan tugas poin terlebih dahulu lalu mengundang teman kemudian, setelah jumlah referral valid Anda memenuhi kriteria untuk level pengguna yang lebih tinggi, poin Anda dari tugas berulang akan digandakan secara retroaktif.





Contoh: Jika level pengguna Anda saat ini adalah Wood dan Anda telah mendapatkan 300 poin melalui tugas berulang, lalu mengundang 10 pengguna yang memenuhi syarat, level Anda akan ditingkatkan ke Stone dan poin tugas berulang Anda akan dihitung ulang menjadi 300 × 2 = 600 poin. Hal yang sama berlaku pada level yang lebih tinggi.









Ya. Poin harus diklaim secara manual oleh pengguna. Tidak ada batasan waktu untuk mengklaim dan Anda dapat melakukannya kapan saja setelah menyelesaikan tugas. Poin yang diklaim akan dikreditkan ke akun Poin DEX+ pribadi Anda.









Untuk sebagian besar jenis tugas, poin didistribusikan secara aktual. Namun, poin tugas media sosial memerlukan verifikasi dan penerbitan manual.









Hanya volume sisi beli yang masuk dalam perhitungan volume trading yang memenuhi syarat untuk tugas poin. Volume sisi jual tidak termasuk dalam perhitungan.









Jika sistem pengendalian risiko DEX+ MEXC mendeteksi adanya pelanggaran atau perilaku jahat, seperti manipulasi volume buatan, poin terkait akan dicabut.









Hal ini mungkin terjadi karena sebagian volume trading Anda antara Maret 18 dan Mei 23 memicu mekanisme pengendalian risiko, sehingga dikecualikan dari volume trading valid yang digunakan untuk menghitung kelayakan.



