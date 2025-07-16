







OpenServ adalah platform infrastruktur untuk ekonomi agen AI yang dikhususkan untuk membangun sistem terdesentralisasi yang mendukung kolaborasi multi-agen dan integrasi lintas kerangka kerja, agar agen dapat berkolaborasi, bernalar, dan mengeksekusi tugas seperti manusia.





OpenServ menggabungkan insentif dan tata kelola melalui token aslinya, yaitu SERV: Pengguna harus membelanjakan SERV untuk mengakses layanan platform, sedangkan kontributor agen berkualitas tinggi akan mendapatkan reward token. Token ini juga mendukung tata kelola platform dan pembukaan fitur.





OpenServ menghadirkan desain mutakhir seperti "Agen Bayangan" dan "Kerangka Kognitif Multilapis" yang memberikan kemampuan seperti manusia bagi sistem AI untuk memberikan masukan dan melakukan optimisasi pada diri sendiri, serta mendorong AI menuju kecerdasan dan otonomi yang lebih besar.





Visi jangka panjang OpenServ adalah membuka potensi sinergis manusia dan AI dengan membangun ekonomi kerja yang terdiri dari agen AI dan manusia untuk mewujudkan cita-cita AI yang melayani kemanusiaan dan bukan menggantikannya.





OpenServ Di era kemajuan AI yang pesat,mengatasi sebuah persoalan yang penting: AI bukan hanya harus menjadi lebih cerdas, melainkan juga lebih "sosial". AI harus belajar untuk bukan hanya menyelesaikan tugas, melainkan juga berkolaborasi, bernalar, dan memberikan masukan. Inilah yang disebut "Ekonomi Agentif".









OpenServ adalah platform terdesentralisasi yang dibangun untuk "ekonomi agentif" yang dirancang untuk menyediakan agen AI dengan mekanisme terpadu untuk pendaftaran, penemuan, kolaborasi, pemanggilan, dan reward. Singkatnya, platform ini berfungsi sebagai sistem operasi untuk sistem multi-agen masa depan di dunia Web3.





Dalam lingkungan yang penuh dengan aplikasi AI yang bersifat "monolitik", OpenServ bertujuan untuk menciptakan jaringan multi- agen AI yang dapat secara mandiri mengambil keputusan, menjalankan tugas atas nama pengguna, dan bahkan bekerja sama untuk menangani tugas lintas domain yang kompleks. Untuk mewujudkan visi ini, OpenServ menghadirkan beberapa konsep inti:









Agen Bayangan merupakan mekanisme agen yang disempurnakan yang dapat "memproyeksikan" instansi agen yang sesuai pada berbagai platform dan model untuk menjaga konsistensi dan status tersinkronisasi. Misalnya, AI asisten medis dapat mempertahankan identitas dan kemampuan yang sama dalam aplikasi seluler, ekstensi browser, dan pada jaringan OpenServ, sehingga memungkinkan layanan cerdas lintas platform yang sejati.









Desain agen OpenServ didasarkan pada model kognitif manusia dan menggunakan arsitektur multilapis: Lapisan Persepsi (perolehan informasi), Lapisan Tindakan (eksekusi tugas), Lapisan Refleksi (evaluasi diri), dan Lapisan Kontrol (penyesuaian strategi). Struktur ini memberi agen kemampuan adaptabilitas, otonomi, dan kolaborasi yang tinggi.









Untuk memungkinkan kolaborasi yang lancar di antara berbagai agen, OpenServ menghadirkan standar Agent Interface Protocol (AIP). AIP mendefinisikan input, output, metode pemanggilan, metadata, sistem reputasi, dan lainnya untuk setiap agen, sehingga memungkinkan agen untuk saling menemukan dan memanggil seperti layanan di Internet.









SERV Token asli OpenServ adalahyang memiliki total suplai tetap sejumlah 1 miliar token. SERV bukan hanya berfungsi sebagai bahan bakar inti untuk operasi platform, melainkan juga berperan penting dalam tata kelola, insentif, dan transfer nilai kolaboratif. Desain ekonomi OpenServ mengutamakan kepraktisan sambil memastikan distribusi token yang transparan dan adil, likuiditas pasar yang kuat, dan insentif ekosistem yang efektif.









Kategori Persentase Detail Pembukaan & Jadwal Perilisan Token Putaran Pra-Pendanaan Awal 1% Sepenuhnya terbuka, tidak ada penguncian; valuasi $5 jt Putaran Pendanaan Awal 15% Sepenuhnya terbuka, tidak ada penguncian; valuasi $7.5 jt Penjualan Publik 25% Dilaksanakan di Fjord Foundry selama 24 jam; sepenuhnya terbuka; valuasi $1.25 jt Injeksi Likuiditas Uniswap 25% Sepenuhnya terbuka, tidak ada penguncian; dimiliki oleh tim

Ekosistem & Perbendaharaan 24% Dikelola oleh dompet multisig 2-4 orang; tidak ada jadwal penguncian

Tim 10%. Vesting linear selama 18 bulan mulai Agustus 6, 2025; saat ini terkunci sepenuhnya









Biaya Akses Platform dan Pemanggilan Agen: Semua operasi pada OpenServ, seperti memanggil layanan agen, mengunggah templat tugas, menyebarkan agen khusus, dll., memerlukan pembayaran dalam token SERV.

Insentif Ekosistem: Agen AI berkinerja tinggi atau yang diadopsi secara luas mendapatkan reward SERV untuk memberi insentif pada kualitas dan mempertahankan komunitas pengembang yang aktif.

Partisipasi Tata Kelola: Pemilik SERV berhak untuk berpartisipasi dalam tata kelola platform dengan melakukan voting terhadap parameter protokol, hibah ekosistem, dan proposal utama lainnya.

Membuka Fitur Lanjutan: SDK premium, izin yang ditingkatkan di pasar agen, dan alat canggih lainnya dapat dibuka dengan staking SERV.

Mekanisme Dukungan Nilai: Sebagian pendapatan platform digunakan untuk membeli kembali dan melakukan burning SERV, sehingga mendorong deflasi token dan mendukung pertumbuhan nilai jangka panjang.









Pengembangan OpenServ akan dibagi menjadi beberapa fase:





Merilis SDK pengembang dan alat CLI yang mendukung integrasi dengan kerangka kerja AI utama (misalnya, LangChain, OpenAI, Replicate).

Meluncurkan OpenServ Registry untuk pendaftaran, penemuan, dan pemanggilan agen.

Memulai program insentif agen awal.





Meluncurkan Marketplace Agen OpenServ.

Menghadirkan konsep Agen Bayangan dan prototipe lintas platform pertama.

Menerapkan sistem penagihan awal untuk pemanggilan agen.





Menerapkan modul tata kelola; anggota komunitas dapat mengajukan proposal dan melakukan voting menggunakan SERV.

Merilis sistem reputasi dan model penilaian kredibilitas agen.

Mulai membangun lapisan koordinasi jaringan AI untuk mendukung klaster agen.





Meluncurkan mainnet OpenServ secara resmi.

Memperluas integrasi dengan proyek Web3 dan AI tambahan.

Membangun ekosistem ekonomi agen lintas aplikasi yang didukung oleh SERV.









Sasaran utama OpenServ bukan sekadar menciptakan platform agen, melainkan membangun "sistem operasi jaringan AI" yang terdesentralisasi. Sama seperti Ethereum yang berfungsi sebagai fondasi untuk kontrak pintar, OpenServ akan menjadi lapisan protokol untuk agen AI yang mendukung ekonomi kerja masa depan di mana manusia dan AI hidup berdampingan dan berkolaborasi.









OpenServ lebih dari sekadar platform teknologi. Platform ini mewujudkan paradigma baru untuk penciptaan AI dan kolaborasi sosial. Di era agen, manusia tidak akan lagi mengoperasikan peralatan secara terpisah, tetapi akan bertindak sebagai simpul jaringan yang berkolaborasi dengan agen AI.





Jika dekade terakhir adalah era "intelijensi", dekade berikutnya akan menjadi era "agentif". OpenServ menyediakan fondasi yang dibutuhkan untuk era ini: infrastruktur yang terbuka, terdesentralisasi, dan berkembang secara berkelanjutan untuk ekonomi agen AI.



