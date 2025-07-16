Konsensus PoM Merombak Ekonomi Meme: Token M Mengawali Era Nilai Terdesentralisasi





koin meme MemeCore aplikasi terdesentralisasi (dApp) Di tengah pesatnya perkembangan blockchain dan mata uang kripto,telah muncul sebagai kelas aset digital unik yang menarik perhatian investor global dengan penyebarannya yang cepat dan sifatnya yang berbasis komunitas. Namun, potensi koin meme jauh melampaui trading spekulatif., sebuah blockchain Lapisan 1 yang dibuat khusus untuk koin meme, resmi diluncurkan pada tanggal 12 Februari 2025 dengan misi untuk menghubungkan kreator dan komunitas melalui meme dandemi menciptakan ekosistem ekonomi berbasis meme yang dinamis. MemeCore adalah persimpangan eksperimental antara budaya dan ekonomi. Visinya adalah mengangkat koin meme dari sekadar konten internet menjadi sarana mata uang, tata kelola, dan ekspresi kreatif.





Artikel ini membahas ringkasan proyek MemeCore, sorotan teknis, logika dasarnya, serta tokenomi dan kegunaan token aslinya, yaitu M. Melalui analisis komprehensif dari ekosistem, kemitraan, dan potensi masa depan MemeCore, kita dapat mengetahui cara proyek ini membuka kemungkinan baru di dunia blockchain.









MemeCore adalah blockchain Lapisan 1 yang dibuat khusus untuk koin meme dan didesain untuk menjadi taman bermain terdesentralisasi tempat para kreator, investor, dan komunitas dapat berinteraksi melalui meme dan dApp. Misi utamanya adalah membina dan mempertahankan ekonomi meme viral—memberdayakan siapa pun untuk menerbitkan token, meraih laba dari kontribusi budaya, dan membangun secara bebas dalam lingkungan meme asli yang terdesentralisasi. MemeCore membayangkan koin meme sebagai alat untuk kepemilikan bersama dan inovasi viral yang memungkinkan setiap unggahan sosial, remix meme, atau interaksi on-chain menjadi bagian dari siklus umpan balik ekonomi, sehingga mendorong ekosistem partisipatif yang mengubah budaya menjadi modal.





Ethereum Virtual Machine (EVM) Keunikan MemeCore adalah pendekatannya yang berfokus pada pasar koin meme. Tidak seperti Lapisan 1 serbaguna seperti Solana, MemeCore menawarkan fitur-fitur khusus seperti insentif likuiditas yang ditingkatkan, interaksi cross-chain yang lancar, dan alat keterlibatan komunitas yang tangguh untuk menarik proyek dan pengguna yang berfokus pada meme. Selain itu, MemeCore kompatibel denganuntuk memungkinkan interoperabilitas yang lancar dengan Ethereum dan chain EVM lainnya, sehingga memperluas daya tariknya dan menarik lebih banyak proyek dan likuiditas ke dalam ekosistemnya.









Inti inovasi MemeCore terletak pada mekanisme konsensus Proof of Meme (PoM) miliknya. PoM adalah model baru yang mengintegrasikan keviralan sosial, partisipasi komunitas, dan tata kelola terdesentralisasi ke dalam struktur keamanan dan insentif blockchain. Berikut ini adalah fitur teknis utama dari sistem PoM:









PoM memungkinkan pengguna untuk melakukan staking koin meme dari blockchain lain ke validator di jaringan MemeCore. Staking cross-chain ini bukan hanya meningkatkan keamanan jaringan, melainkan juga memosisikan MemeCore sebagai pusat multi-chain untuk koin meme yang mempromosikan keragaman dan likuiditas yang lebih besar di dalam ekosistem.









MemeCore mengadopsi struktur reward ganda dengan mendistribusikan token M dan token ERC-20 kepada validator dan staker untuk berpartisipasi dalam produksi blok. Mekanisme ini mendorong partisipasi yang lebih luas, sehingga memastikan aktivitas jaringan dan keberlanjutan ekonomi jangka panjang.









Untuk menjadi validator di MemeCore, partisipan harus melakukan staking minimum 7 juta token M. Setiap 70 detik (yaitu, setiap 10 blok), 7 validator teratas dipilih berdasarkan peringkat staking. Sistem pemilihan dinamis ini mendorong persaingan dan desentralisasi dalam validasi blok.









MemeCore otomatis membuat Vault untuk setiap token ERC-20 yang dicetak di platformnya untuk mengunci 5% dari total suplai token dan mendistribusikannya secara bertahap selama 1.000 hari. Desain ini memberikan dukungan likuiditas jangka panjang dan memberikan reward kepada pemilik dan kontributor jangka panjang.









PoM memiliki model alokasi reward yang terstruktur dengan baik:





Validator: 99% reward blok didistribusikan secara merata di antara 7 validator teratas. Validator yang menghasilkan blok menerima bonus tambahan 1%.

Staker: 24% dari reward dialokasikan kepada staker koin meme (dengan komisi validator 15%), sedangkan 75% diberikan kepada staker token M (dengan komisi validator 10%).





Desain reward ini memastikan insentif yang selaras antara validator dan staker sekaligus mendorong partisipasi aktif dari pemilik koin meme dan token M.









MemeCore didirikan berdasarkan konsep "Meme 2.0"—sebuah visi yang mengembangkan meme melampaui spekulasi menjadi alat untuk budaya, pertukaran nilai, dan koordinasi komunitas. Dalam paradigma ini, meme bukan hanya berfungsi sebagai konten, melainkan juga sebagai mata uang, mekanisme tata kelola, dan ekspresi kreatif. Dengan memanfaatkan konsensus PoM-nya, MemeCore menghubungkan pengaruh sosial di luar rantai (misalnya, berbagi meme viral) dengan aktivitas on-chain (misalnya, staking dan trading), sehingga membentuk siklus umpan balik ekonomi dinamis yang memberikan reward atas keterlibatan pengguna dan pembuatan konten.





MemeCore, yang dibuat khusus untuk koin meme, membedakan dirinya dari Lapisan 1 serbaguna seperti Solana dengan menawarkan fitur-fitur khusus seperti insentif likuiditas yang ditingkatkan, integrasi cross-chain yang mulus, dan model reward yang berpusat pada komunitas. Kompatibilitas EVM-nya makin meningkatkan adopsi dengan memungkinkan integrasi mudah dengan proyek dan likuiditas berbasis Ethereum. Meskipun demikian, MemeCore harus menunjukkan kekuatan yang jelas dalam kinerja dan aktivasi komunitas untuk mendapatkan keunggulan kompetitif dalam ekosistem Lapisan 1 yang padat.









Token M adalah token utilitas asli ekosistem MemeCore dengan suplai maksimum 10 miliar. Token ini berperan penting dalam operasi jaringan, tata kelola, dan aktivitas ekonomi dengan berfungsi sebagai aset dasar yang menggerakkan ekosistem.









Token M memiliki beberapa fungsi utama di dalam MemeCore:





Biaya Transaksi Jaringan: Digunakan untuk membayar transaksi di jaringan utama MemeCore, sehingga memastikan keamanan jaringan dan efisiensi operasional.

Partisipasi PoM: Diperlukan oleh validator untuk mengusulkan dan memvalidasi blok yang merupakan inti dari mekanisme konsensus PoM.

Staking Aset: Pengguna dapat melakukan staking token M kepada validator untuk mendapatkan reward, meningkatkan keamanan jaringan, dan menghasilkan pendapatan pasif.

Hak Tata Kelola: Pemilik token dapat berpartisipasi dalam tata kelola yang terdesentralisasi dan melakukan voting terhadap keputusan penting mengenai masa depan jaringan.













Total suplai token M dibatasi sebanyak 5 miliar (5.000.000.000 M). Strategi alokasinya dirancang untuk mendukung keberlanjutan ekosistem jangka panjang, memberikan insentif atas keterlibatan komunitas, serta menyeimbangkan kebutuhan tim dan tata kelola.





Berikut adalah detail distribusi token ini





58% – Komunitas: Alokasi terbesar mencerminkan penekanan kuat proyek pada pertumbuhan yang dipimpin oleh komunitas dan desentralisasi. Insentif akan mendorong ekspansi ekosistem dan partisipasi pengguna.





15% – Yayasan: Dicadangkan untuk mendanai pengembangan berkelanjutan, termasuk peningkatan teknis, dukungan ekosistem, kemitraan, dan upaya pemasaran.





13% – Kontributor Inti: Dialokasikan untuk memberikan reward kepada kontributor awal dan anggota tim teknis demi membantu mempertahankan talenta yang penting untuk keberhasilan proyek jangka panjang.





12% – Investor: Ditujukan bagi para pendukung awal yang menyediakan pendanaan dan sumber daya penting selama tahap pembentukan proyek.





2% – Perbendaharaan Meme: Cadangan khusus yang didedikasikan untuk pengembangan budaya meme, keterlibatan komunitas, dan promosi merek dengan tujuan memperkuat dampak budaya proyek dan loyalitas pengguna.









Ekosistem MemeCore terdiri dari berbagai proyek dan aplikasi yang bekerja bersama untuk mendukung pembuatan, trading, dan keterlibatan komunitas seputar koin meme. Berikut ini adalah beberapa komponen utama dan fungsi masing-masing:

Nama Proyek Deskripsi Tautkan MemeX Sebuah platform yang memudahkan kreator untuk mencetak dan mendistribusikan koin meme. https://memex.xyz/ PUPA Menyederhanakan proses pembuatan token baru di MemeCore. https://pupa.memecore.com/token-mint Everyswap Memungkinkan trading token di dalam ekosistem MemeCore. https://everyswap.io/swap MemeCore Stake Memungkinkan pengguna melakukan staking token M untuk mendapatkan reward. https://memecore.network/stake SQD Menyediakan wawasan data bagi trader dan pembuat koin meme. https://www.sqd.ai/





Proyek-proyek ini secara kolektif membentuk ekosistem yang kaya dan saling berhubungan, sehingga meningkatkan utilitas dan daya tarik MemeCore. MemeCore juga mempromosikan inovasi melalui Program Hibah Integrasi Ekosistem yang mendorong proyek-proyek baru untuk bergabung ke mainnet pada berbagai sektor, termasuk keuangan terdesentralisasi (DeFi), game, dan aplikasi sosial.









Kemitraan strategis MemeCore dengan blockchain Neo merupakan pencapaian yang signifikan dalam pengembangannya. Neo, sebuah platform smart contract sumber terbuka yang didedikasikan untuk memajukan ekonomi cerdas, menyediakan dukungan infrastruktur awal dan penyelarasan komunitas untuk mempercepat pertumbuhan MemeCore. Kolaborasi ini bertujuan untuk memulai era Meme 2.0 dengan menggabungkan keviralan sosial dengan tata kelola yang terdesentralisasi untuk menciptakan ekosistem aplikasi baru berbasis meme.





Kemitraan ini bukan hanya memperkuat fondasi teknis MemeCore, melainkan juga memperluas jangkauan pasarnya melalui sumber daya komunitas Neo. Ke depannya, MemeCore kemungkinan akan menjalin kolaborasi tambahan dengan blockchain dan proyek lain untuk lebih memperkuat kepemimpinannya di bidang koin meme.









MemeCore berada di garis depan revolusi Meme 2.0, sebuah pergeseran paradigma yang merombak koin meme sebagai alat untuk budaya, ekonomi, dan pemerintahan, bukan sekadar aset spekulatif. Melalui konsensus PoM, kompatibilitas EVM, dan ekosistem yang kuat, MemeCore menawarkan peluang yang belum pernah ada sebelumnya untuk pembuatan, trading, dan keterlibatan komunitas koin meme.





Meskipun demikian, MemeCore menghadapi persaingan ketat dari chain berkinerja tinggi seperti Solana yang telah menjadi ekosistem koin meme terkemuka berkat kecepatan dan biaya rendahnya—sehingga berhasil menginkubasi token populer seperti BONK, WIF, dan POPCAT. Agar menonjol, MemeCore harus memberikan insentif likuiditas yang unggul, interoperabilitas cross-chain yang lancar, dan alat keterlibatan komunitas yang luar biasa.





Seiring dengan terus berkembangnya ekosistem dan munculnya proyek-proyek baru, MemeCore siap menjadi lapisan infrastruktur inti untuk pasar koin meme. Perpaduan unik antara fokus budaya, inovasi teknis, dan komitmen terhadap tata kelola terdesentralisasi menjadikannya menonjol dalam lanskap blockchain yang lebih luas.









MemeCore merupakan perpaduan kuat antara teknologi blockchain dan budaya meme. Melalui konsensus PoM yang inovatif, tokenomi yang kuat, dan ekosistem yang dinamis, MemeCore menawarkan platform terdesentralisasi untuk kreativitas dan pertumbuhan berbasis komunitas. Sebagai inti ekosistem ini, token M memberdayakan transaksi, tata kelola, dan memberikan insentif atas partisipasi melalui mekanisme reward ganda. Kemitraan strategis MemeCore dengan Neo makin meningkatkan fondasi teknis dan potensi pasarnya.





MEXC Token M kini masuk listing di. Jangan lewatkan kesempatan awal ini untuk menjadi unggul di sektor baru yang menjanjikan. Untuk membeli token M di MEXC, ikuti langkah-langkah berikut:





pasangan trading Spot 2) Cari "M" di bilah pencarian, lalu pilih-nya.

3) Pilih jenis order, masukkan jumlah dan harga yang diinginkan, lalu selesaikan trade.







