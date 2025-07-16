TEN: Solusi Lapisan 2 Revolusioner untuk Privasi dan Skalabilitas Ethereum





TEN adalah solusi Lapisan 2 terenkripsi yang inovatif di dalam ekosistem Ethereum yang dirancang untuk merombak privasi dan skalabilitas blockchain melalui enkripsi sekelas perangkat keras. Sama seperti protokol HTTPS yang merevolusi keamanan Web 2.0, TEN sedang membangun infrastruktur generasi terbaru untuk Web3, dengan menawarkan enkripsi menyeluruh untuk data transaksi, status smart contract, dan proses eksekusi sambil mewarisi jaminan keamanan Mainnet Ethereum. Inovasi ini meningkatkan kecepatan transaksi lebih dari 10x dan mengurangi biaya gas hingga 90%, sehingga menjadi dasar yang solid untuk adopsi massal aplikasi terdesentralisasi (dApp).













TEN secara unik mengintegrasikan teknologi Trusted Execution Environment (TEE) ke dalam arsitektur blockchain-nya untuk memberikan enkripsi level chip demi memastikan:





1) Transaksi terenkripsi menyeluruh: Mulai dari inisiasi hingga konfirmasi on-chain, semua data tetap terenkripsi dan hanya terlihat oleh pihak yang berwenang.

2) Eksekusi smart contract privat: Kode dan status kontrak diproses di dalam TEE, sehingga mencegah node melihat logika bisnis atau parameter sensitif.

3) Resistensi kuantum: Menggabungkan algoritma kriptografi mutakhir untuk melindungi terhadap ancaman komputasi kuantum di masa mendatang.









Sebagai protokol Rollup terdesentralisasi, TEN mencapai jutaan TPS melalui beberapa inovasi teknis:





1) Perlindungan MEV: Algoritma "pengurutan adil" yang dipatenkan menghilangkan miner extractable value (MEV) untuk memastikan keadilan transaksi.

2) Keacakan trustless: VRF (Verifiable Random Function) berbasis TEE menghasilkan keacakan on-chain yang anti-perusakan, sehingga ideal untuk pencetakan NFT, gaming, dan lainnya.

3) Bridging berkecepatan tinggi: Transfer aset cross-chain antara Ethereum dan TEN 5x lebih cepat daripada Optimistic Rollup tradisional.









1) Interaksi level Web2: Pengguna dapat mengakses dApp terenkripsi tanpa menginstal plugin. Perlindungan privasi sepenuhnya transparan di frontend.

2) Ramah pengembang: Sepenuhnya kompatibel dengan EVM dan mendukung migrasi sekali klik untuk smart contract Solidity, sehingga mengurangi waktu orientasi dan kurva pembelajaran secara signifikan.





TEN berfungsi sebagai token utilitas asli jaringan yang mendukung tata kelola, staking, operasi ekosistem, dan insentif tahap awal:





1) Tata Kelola Jaringan: Pemilik token dapat berpartisipasi dalam voting terhadap peningkatan protokol, peta jalan teknis, dan alokasi dana ekosistem.

2) Insentif Staking: Validator wajib melakukan staking token TEN untuk mendapatkan hak produksi blok, sedangkan staker berbagi pendapatan biaya transaksi.

3) Bahan Bakar Ekosistem: Semua operasi on-chain—seperti transaksi privat dan transfer cross-chain—menggunakan token TEN sebagai gas.

4) Mining Likuiditas: Pengadopsi awal diberi reward token TEN atas penyediaan likuiditas atau partisipasi dalam program testnet.









TEN dikembangkan oleh tim kelas dunia dengan keahlian mendalam dalam keamanan blockchain dan kriptografi. Tim intinya menyatukan bakat dari blockchain perusahaan dan proyek Web3 terkemuka:





Komite Teknis: Dengan dipimpin oleh mantan arsitek R3 Corda, tim ini mencakup para veteran yang berpengalaman dalam membangun platform blockchain sekelas perusahaan dengan fokus kuat pada TEE dan zero-knowledge proof.

Pakar Kriptografi: Desain protokol ini dipelopori oleh seorang peneliti dari Technion – Institut Teknologi Israel yang memiliki sejumlah paten internasional dalam sistem kriptografi.

Ekosistem & Operasi: Para anggota tim sebelumnya berperan dalam memimpin proyek seperti ConsenSys dan Aave, sehingga membawa keahlian dalam hubungan pengembang, pertumbuhan ekosistem, dan kerangka kepatuhan regulasi.













Q3 2024: Peluncuran mainnet dengan zkBridge terintegrasi untuk memungkinkan interoperabilitas cross-chain dengan zkSync, StarkNet, dan jaringan berbasis zk lainnya.

Q1 2025: Perilisan templat protokol DeFi yang menjaga privasi untuk mendukung peminjaman anonim dan trading derivatif.

Q4 2025: Peluncuran solusi node TEE sekelas perusahaan untuk memperluas kegunaan ke dalam industri dengan sensitivitas tinggi seperti layanan kesehatan dan manajemen rantai pasokan.









Program Hibah Pengembang: Dana insentif $100 juta untuk mendukung pengembangan dApp yang berfokus pada privasi.

Kemitraan Kepatuhan: Kolaborasi dengan regulator di UE dan Singapura untuk menelusuri standar kepatuhan privasi data on-chain.

Aliansi Perangkat Keras: Kemitraan dengan Intel, AMD, dan produsen lain untuk mengoptimalkan integrasi perangkat keras TEE dan menurunkan hambatan pada operasi node.







