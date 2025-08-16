6 Keunggulan Utama Perdagangan Futures Perpetual: Cara Memanfaatkan Peluang di Pasar Kripto





Seiring pasar mata uang kripto berkembang pesat, Perdagangan Futures Perpetual telah menjadi pilihan utama bagi banyak investor dan pedagang profesional. Dibandingkan dengan instrumen perdagangan lainnya, kontrak perpetual menawarkan fleksibilitas yang lebih besar, sehingga sangat populer di kalangan pedagang jangka pendek dan berfrekuensi tinggi.





Artikel ini mengupas secara mendetail berbagai keunggulan utama Futures Perpetual untuk membantu para investor lebih memahami instrumen keuangan hebat ini dan cara memanfaatkan instrumen ini untuk menelusuri lanskap kripto yang dinamis.





Perdagangan Futures adalah jenis perdagangan derivatif yang memungkinkan pengguna meraih laba dari pergerakan harga tanpa benar-benar memiliki aset kripto dasarnya. Sederhananya, perdagangan ini memungkinkan para pedagang untuk mengambil posisi long atau short berdasarkan prospek pasarnya.





Tidak seperti perdagangan spot tradisional, perdagangan Futures mendukung leverage. Artinya, pedagang dapat mengontrol posisi yang lebih besar dengan modal yang lebih kecil, sehingga memperbesar potensi laba (serta risiko). Bentuk yang paling umum adalah kontrak futures perpetual yang tidak memiliki tanggal kedaluwarsa, sehingga pengguna dapat memiliki posisi selama atau sesingkat yang diinginkan. Berkat fleksibilitas dan efisiensi modalnya, perdagangan futures telah menjadi alat utama bagi banyak investor kripto.

















Salah satu fitur menonjol dari kontrak futures perpetual adalah tidak adanya tanggal kedaluwarsa. Artinya, pedagang dapat memiliki posisi tanpa batas waktu tanpa perlu khawatir tentang penyelesaian atau kedaluwarsa kontrak. Fleksibilitas ini memungkinkan investor untuk masuk dan keluar posisi sepenuhnya berdasarkan kondisi pasar, sehingga memberi mereka kontrol yang lebih besar atas penetapan waktu dan eksekusi strategi.









leverage yang tinggi Futures perpetual biasanya menawarkan, sehingga menjadikannya alat yang ampuh untuk memperbesar imbal hasil. Hal ini menarik terutama bagi pedagang yang toleran terhadap risiko. Dengan leverage, investor dapat mengontrol posisi besar dengan jumlah modal yang relatif kecil, sehingga memaksimalkan potensi laba (sekaligus meningkatkan risiko).





Di MEXC, pengguna dapat mengakses leverage hingga 500x dengan menyediakan mode perdagangan sederhana dan lanjutan. Pedagang dapat menyesuaikan level leverage long/short dan mode margin berdasarkan strategi mereka, sehingga memungkinkan pengelolaan modal yang lebih baik.













Futures Perpetual beroperasi pada model arah ganda T+0, sehingga investor dapat mengambil posisi long atau short kapan saja. Hal ini memungkinkan para pedagang untuk meraih laba bukan hanya saat pasar naik, melainkan juga saat pasar turun dengan membuka posisi short. Kemampuan untuk berdagang di kedua arah memberikan peluang laba yang konsisten di semua kondisi pasar.





Untuk mendukung pedagang jangka pendek yang ingin memanfaatkan perubahan harga yang cepat, MEXC menawarkan fitur-fitur canggih seperti "Take-Profit Reverse" dan "Stop-Loss Reverse". Alat-alat ini membantu pedagang membalikkan posisi secara otomatis dan menangkap laba dari kedua sisi volatilitas pasar.













Agar harga Futures Perpetual tetap selaras dengan pasar spot, bursa menggunakan mekanisme tingkat pendanaan. Sistem ini mentransfer biaya antara pedagang long dan short secara berkala berdasarkan selisih harga antara kontrak futures perpetual dan harga spot. Tujuannya adalah menjaga agar harga kontrak tetap terikat erat dengan aset dasarnya.





Di MEXC, platform itu sendiri tidak mengenakan biaya pendanaan apa pun. Biaya tersebut dipertukarkan langsung antara pengguna yang memiliki posisi terbuka. Secara default, penyelesaian pendanaan terjadi setiap 8 jam, khususnya pada pukul 07.00 WIB, pukul 15.00 WIB, dan pukul 23.00 WIB.





Untuk mengetahui detail selengkapnya tentang frekuensi tingkat pendanaan dan pembaruan apa pun, silakan lihat bagian Pengumuman Futures di Pusat Bantuan.













Berkat popularitas futures perpetual, pasar-pasar ini biasanya menikmati likuiditas tinggi. Hal ini memungkinkan pedagang untuk lebih mudah masuk dan keluar posisi dengan risiko penurunan harga yang lebih rendah. Bagi investor yang mengutamakan kecepatan dan akurasi eksekusi, hal ini merupakan keunggulan utama. Di MEXC, likuiditas menempati peringkat tertinggi secara global, sehingga memastikan eksekusi order yang lebih cepat, spread yang lebih ketat, dan pengalaman perdagangan yang lebih stabil.









Tidak seperti perdagangan spot yang hanya memperbolehkan posisi long, perdagangan futures memungkinkan posisi long dan short, sehingga menjadikannya alat yang berharga untuk manajemen risiko. Dalam pasar bear atau selama koreksi harga, pedagang spot mungkin terpaksa menerima kerugian atau keluar dalam kondisi rugi, sementara kontrak perpetual memberi investor fleksibilitas untuk meraih laba dari tren turun.





spot 1 BTC posisi short 1 BTC di Futures Perpetual Coin-M Misalnya, jika seorang investor membeli dan memilikidi MEXC, dia dapat membukasebagai hedging dari risiko penurunan. Jika pasar turun, kerugian dari posisi Spot dapat diimbangi oleh keuntungan dari perdagangan Futures secara, sehingga secara efektif mengurangi risiko pasar.





Perdagangan futures perpetual terus menarik makin banyak investor karena kelebihannya: tidak ada kedaluwarsa, leverage yang tinggi, mode hedging, mekanisme tingkat pendanaan, likuiditas yang mendalam, dan kemampuan hedging. Bagi pedagang profesional dan operator berfrekuensi tinggi, fitur-fitur ini dapat memperbesar peluang dan memberikan fleksibilitas dalam pasar yang volatil atau bearish.





Seiring dengan makin matangnya pasar kripto, futures perpetual akan tetap menjadi instrumen utama bagi para pedagang. Saat ini, memulai perdagangan futures di MEXC lebih mudah dari sebelumnya. Cukup masuk ke akun MEXC Anda, buka Futures, lalu pilih konfigurasi posisi, mode margin, dan level leverage Anda. Kemudian, pilih jenis order, atur parameter yang relevan, lalu klik Buka Long atau Buka Short untuk memasang order Anda.





Sumber daya ini akan membantu Anda berdagang Futures dengan mantap di setiap langkah.





