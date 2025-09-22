Di bidang investasi mata uang kripto, perubahan harga dan rentang adalah dua indikator penting. Indikator ini bukan hanya mencerminkan dinamika pasar, melainkan juga memberi investor panduan berharga Di bidang investasi mata uang kripto, perubahan harga dan rentang adalah dua indikator penting. Indikator ini bukan hanya mencerminkan dinamika pasar, melainkan juga memberi investor panduan berharga
Belajar/Panduan Pemula/Spot/Bagaimana C...ngan Kripto

Bagaimana Cara Membaca Perubahan Harga dan Rentang? Panduan Pemula untuk Volatilitas dalam Perdagangan Kripto

22 September 2025MEXC
0m
#Dasar#Spot
INI
INI$0.04596+14.47%
Tren Finance
TREN$0.00008554-86.48%
Bitcoin
BTC$101,661.81-0.88%
LETSTOP
STOP$0.03535+12.32%
Overtake
TAKE$0.25228-2.65%

Di bidang investasi mata uang kripto, perubahan harga dan rentang adalah dua indikator penting. Indikator ini bukan hanya mencerminkan dinamika pasar, melainkan juga memberi investor panduan berharga untuk mengambil keputusan yang matang.

*BTN-Berdagang Spot di MEXC&BTNURL=https://www.mexc.com/id-ID/exchange/BTC_USDT*

1. Apa Itu Perubahan Harga dan Rentang?


Di pasar mata uang kripto, perubahan harga dan rentang adalah dua indikator data yang paling umum digunakan.

1.1 Apa Itu Perubahan Harga?


Perubahan harga adalah persentase kenaikan atau penurunan harga selama periode tertentu. Indikator ini biasanya dinyatakan dalam persentase. Berikut adalah rumusnya: Perubahan Harga = (Harga Penutupan – Harga Pembukaan) / Harga Pembukaan

Investor sering melacak perubahan harga dalam berbagai jangka waktu, seperti harian, mingguan, atau tahunan, untuk lebih memahami tren pasar.

1.2 Apa Itu Rentang?


Rentang adalah level fluktuasi harga dalam periode tertentu yang biasanya dinyatakan dalam persentase. Berikut adalah rumusnya: Rentang = (Harga Tertinggi – Harga Terendah) / Harga Saat Ini

Rentang mencerminkan derajat volatilitas pasar; Makin besar rentang, makin tinggi volatilitasnya. Bagi investor, rentang berfungsi sebagai indikator yang berguna untuk menilai risiko pasar serta membantu mereka mengembangkan manajemen risiko dan strategi perdagangan yang tepat.

1.3 Cara Menafsirkan Perubahan Harga dan Rentang


Untuk lebih memahami perubahan harga dan rentang, mari kita gunakan BTC sebagai contoh:
Harga Penutupan: 113.137,63 USDT
Harga Pembukaan: 112.925,44 USDT
Perubahan Harga = (Harga Penutupan – Harga Pembukaan) / Harga Pembukaan = (113.137,63 – 112.925,44) / 112.925,44 = 0,188%

Harga Tertinggi: 113.253,68 USDT
Harga Terendah: 112.925,44 USDT
Harga Saat Ini: 113.137,63 USDT
Rentang = (Harga Tertinggi – Harga Terendah) / Harga Saat Ini = (113.253,68 – 112.925,44) / 113.137,63 = 0,2901%


*BTN-Lihat Perubahan Harga dan Rentang BTC&BTNURL=https://www.mexc.com/id-ID/exchange/BTC_USDT*

2. Pentingnya Perubahan Harga dan Rentang


2.1 Analisis Tren Pasar


Perubahan harga dan rentang adalah alat utama untuk menilai tren pasar. Dengan mengamati perubahan harga dan rentang pada berbagai periode waktu, investor dapat menentukan apakah pasar berada dalam tren naik, tren turun, atau fase konsolidasi. Pada saat yang sama, tingkat rentang mencerminkan volatilitas pasar secara keseluruhan yang membantu investor mengukur level aktivitas pasar.

2.2 Manajemen Risiko


Manajemen risiko sangat penting dalam proses investasi. Dengan memahami perubahan harga pasar dan rentang, investor dapat mengevaluasi risiko volatilitas dengan lebih baik serta menetapkan strategi stop-loss dan take-profit yang tepat. Misalnya, dalam pasar yang sangat volatil, investor mungkin menetapkan level stop-loss yang lebih lebar untuk menghindari penghentian yang prematur akibat perubahan harga yang tajam. Pada saat yang sama, mereka juga dapat menetapkan target take-profit yang lebih tinggi untuk sepenuhnya memanfaatkan peluang meraih laba yang muncul dari fluktuasi besar.

2.3 Keputusan Perdagangan


Perubahan harga dan rentang juga berperan langsung dalam keputusan perdagangan. Dalam pasar yang volatil, investor dapat memilih untuk membeli selama pullback atau menjual selama pemulihan guna mendapatkan titik masuk dan keluar yang lebih menguntungkan. Sebaliknya, di pasar dengan volatilitas yang berlebihan, investor harus mengambil pendekatan yang lebih hati-hati untuk menghindari kerugian yang tidak perlu dari perdagangan impulsif.

3. Cara Melihat Data Perubahan Harga dan Rentang di MEXC


Sebagai platform perdagangan mata uang kripto terkemuka, MEXC memberi investor akses mudah ke data perubahan harga dan rentang. Proses melihatnya sama untuk perdagangan Spot dan Futures.

1) Masuk ke MEXC: Pertama, masuk ke akun MEXC Anda.
2) Masuk ke halaman perdagangan Spot: Di beranda atau di bilah navigasi, pilih Perdagangan Spot.
3) Pilih Grafik Candlestick Asli: Di halaman perdagangan, pilih tampilan Grafik Candlestick Asli untuk visualisasi pergerakan harga yang lebih jelas.
4) Lihat data: Di bagian atas grafik, Anda akan melihat Perubahan Harga (%) dan Rentang (%) secara aktual untuk membantu Anda mengikuti dinamika pasar.


*BTN-Lihat Perubahan Harga dan Rentang BTC&BTNURL=https://www.mexc.com/id-ID/exchange/BTC_USDT*

4. Pentingnya Belajar Membaca Perubahan Harga dan Rentang


Analisis Tren Pasar: Perubahan harga dan rentang membantu investor menganalisis tren pasar secara keseluruhan, menentukan apakah harga bergerak naik atau turun, serta menilai tingkat volatilitas.
Manajemen Risiko: Dengan memahami perubahan harga dan rentang, investor dapat mengelola risiko secara lebih baik dengan menetapkan strategi stop-loss dan take-profit yang tepat untuk meminimalkan kerugian dan memaksimalkan potensi keuntungan.
Keputusan Perdagangan: Perubahan harga dan rentang memengaruhi keputusan perdagangan. Misalnya, mengidentifikasi titik masuk atau keluar yang optimal dalam pasar yang volatil, atau menghindari perdagangan yang tidak perlu dalam kondisi yang terlalu volatil.

5. Pertanyaan Umum (FAQ) bagi Pemula


Apakah perubahan harga yang besar selalu berarti laba terjamin? Tidak. Perubahan harga yang besar hanya mencerminkan pergerakan jangka pendek yang signifikan. Waktu masuk yang buruk tetap dapat menyebabkan kerugian.

Apakah rentang yang besar otomatis berarti imbal hasil yang lebih tinggi? Tidak. Rentang yang besar menunjukkan volatilitas yang lebih besar, sehingga menghadirkan peluang sekaligus risiko. Hal ini mungkin menarik bagi investor dengan toleransi risiko yang lebih tinggi, tetapi memerlukan manajemen risiko yang disiplin.

Apakah pemula sebaiknya lebih memperhatikan perubahan harga atau rentang? Pemula disarankan untuk mempertimbangkan keduanya:
  • Perubahan harga membantu mengidentifikasi tren pasar.
  • Rentang membantu menilai level risiko pasar.

6. Kesimpulan


Dalam analisis investasi, perubahan harga merupakan indikator utama pergerakan arah, sementara rentang mencerminkan tingkat volatilitas pasar. Bersama-sama, indikator ini memberi investor wawasan berharga tentang kondisi pasar. Pada platform MEXC, kedua metrik ini dapat diakses dengan mudah serta ditampilkan dengan cara yang jelas dan intuitif. Dengan menggabungkan perubahan harga dan rentang ke dalam strategi perdagangan, investor dapat memperkuat manajemen risiko secara keseluruhan. Hal ini memungkinkan mereka untuk menangkap peluang dengan lebih baik dan mengurangi risiko potensial di lingkungan pasar yang kompleks dan cepat berubah pada saat ini.

*BTN-Berdagang Spot di MEXC&BTNURL=https://www.mexc.com/id-ID/exchange/BTC_USDT*

Bacaan yang Direkomendasikan:


Penafian: Materi ini bukan merupakan saran tentang investasi, perpajakan, persoalan hukum, keuangan, akuntansi, konsultasi, atau layanan terkait lainnya, serta bukan merupakan rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan informasi hanya sebagai referensi dan bukan merupakan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang terkait dan berinvestasi dengan hati-hati. Semua keputusan dan hasil investasi sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengguna.

Artikel Populer

Apakah Ethereum Investasi yang Baik? Analisis Lengkap & Panduan Ahli

Apakah Ethereum Investasi yang Baik? Analisis Lengkap & Panduan Ahli

Ethereum baru saja melonjak 50% pada Juli 2025, melampaui $3,800 dan menarik perhatian investor di seluruh dunia. Jika Anda bertanya-tanya apakah Ethereum layak untuk investasi Anda saat ini, Anda tid

Ethereum vs Bitcoin, Solana, Cardano, Polkadot, XRP, Litecoin, WETH: Panduan Perbandingan Cryptocurrency Lengkap

Ethereum vs Bitcoin, Solana, Cardano, Polkadot, XRP, Litecoin, WETH: Panduan Perbandingan Cryptocurrency Lengkap

Memilih antara Ethereum dan cryptocurrency lainnya bisa terasa membingungkan. Dengan Bitcoin mencapai $119,469 dan Ethereum diperdagangkan pada $4,273, investor bertanya aset digital mana yang menawar

Kuasai Fitur-fitur Utama di Halaman Perdagangan Futures MEXC demi Pengalaman yang Lebih Lancar

Kuasai Fitur-fitur Utama di Halaman Perdagangan Futures MEXC demi Pengalaman yang Lebih Lancar

Di pasar mata uang kripto, perdagangan Futures telah menjadi alat penting bagi banyak investor untuk meningkatkan efisiensi modal dan menangkap peluang pasar, berkat fitur-fiturnya, seperti leverage t

Cara Mining Ethereum? Yang Perlu Anda Ketahui Tentang Mining Ethereum

Cara Mining Ethereum? Yang Perlu Anda Ketahui Tentang Mining Ethereum

Dunia cryptocurrency berubah selamanya ketika mining Ethereum menjadi tidak mungkin pada 15 September 2022. Jika Anda mencari cara mining Ethereum di tahun 2025, Anda tidak sendirian—tetapi jawabannya

Artikel Terkait

Cara Meminjam dan Membayar Kembali dengan Pinjaman MEXC

Cara Meminjam dan Membayar Kembali dengan Pinjaman MEXC

Pinjaman MEXC adalah solusi pinjaman mata uang kripto yang diperkenalkan oleh MEXC. MEXC Loans memungkinkan pengguna untuk menjaminkan salah satu aset mata uang kripto mereka untuk meminjam aset lain

Transaksi Spot vs Transaksi Futures

Transaksi Spot vs Transaksi Futures

Di MEXC, MEXCers tidak hanya dapat membeli mata uang kripto melalui transaksi spot, tetapi juga berpotensi memperoleh laba yang lebih tinggi melalui transaksi futures dengan leverage hingga 500x. Jadi

Panduan Pemula: Penjelasan Stop-Limit Order dan Cara Mengaturnya di MEXC untuk Mengunci Laba dan Mencegah Kerugian

Panduan Pemula: Penjelasan Stop-Limit Order dan Cara Mengaturnya di MEXC untuk Mengunci Laba dan Mencegah Kerugian

Pasar mata uang kripto bersifat volatil, harga dapat berfluktuasi tajam, dan keterlambatan sedikit saja dapat mengakibatkan hilangnya peluang atau kerugian yang tidak perlu. Stop-limit order adalah al

Panduan Aturan Perdagangan MEXC agar Perdagangan Spot Lebih Efisien

Panduan Aturan Perdagangan MEXC agar Perdagangan Spot Lebih Efisien

Dalam perdagangan spot mata uang kripto, bukan hanya analisis harga dan pemilihan strategi yang perlu diperhatikan, tetapi juga pemahaman dan kepatuhan terhadap aturan pasar dari platform perdagangan.

Daftar di MEXC
Daftar & Dapatkan Bonus hingga 10,000 USDT