Lonjakan Ekosistem TON: MEXC Menggelar Giveaway Jutaan TON untuk Perayaan Musim Panas

Dunia blockchain sekali lagi berubah dengan ekosistem TON yang segera muncul sebagai titik fokus pasar. Dengan lonjakan pertumbuhan pengguna, perluasan ekosistem, dan meningkatnya nilai token, setiap langkah yang dilakukan oleh TON menarik perhatian investor yang signifikan.

1. Pertumbuhan Pasar Ekosistem TON


Ekosistem TON saat ini sedang mengalami masa pertumbuhan. Harga TON baru saja meningkat dan mencapai puncak senilai 3.6 USDT dengan volume trading 24 jam yang melebihi 200 juta USDT. Aktivitas pasar dan likuiditas tetap kuat.


2. Sinergi antara MEXC dan Ekosistem TON


MEXC, bursa mata uang kripto yang diakui secara global, telah secara aktif memperluas kehadirannya dalam ekosistem TON. Pada tahun 2023, MEXC Ventures mengumumkan investasi strategis di TON untuk bersama-sama mengeksplorasi pengembangan ekosistem blockchain yang lebih luas dan membangun siklus tertutup lengkap mulai dari trading hingga aplikasi. Sejak saat itu, kedua pihak telah bekerja sama demi membantu mendorong pertumbuhan pengguna untuk dompet yang terintegrasi dengan Telegram, yaitu "TON Space". Secara paralel, MEXC meluncurkan zona trading bebas biaya untuk TON yang secara signifikan menurunkan hambatan masuk dan makin mendukung perluasan ekosistem.

3. Beberapa Acara Promosi: Dapatkan Reward Ekosistem TON


Demi membantu pengguna lebih mudah terlibat dan mendapatkan manfaat dari ekosistem TON, MEXC meluncurkan beberapa acara yang berlangsung mulai Mei 21, 2025, 21:00 (UTC+7) hingga Jun 20, 2025, 21:00 (UTC+7).

Acara 1: Trade Pasangan TON Tanpa Biaya

Selama periode acara, pengguna di MEXC dapat menikmati bebas biaya trading pada pasangan trading Spot berikut: TON/USDT, TON/USDC, TON/EUR, serta bebas biaya trading pada Futures TONUSDT. Selain itu, penarikan TON, USDE, dan token lainnya di jaringan TON juga bebas biaya.

Acara 2: Stake TON demi APR hingga 400% (Khusus Pengguna Baru)

Selama periode acara, pengguna baru yang melakukan staking TON bisa mendapatkan APR hingga 400%.

Acara 3: Miliki USDE dan Dapatkan APR hingga 8% Setiap Hari

Chain TON kini mendukung deposit dan penarikan USDE. Selama acara, pengguna yang memiliki minimum 0.1 USDE di Dompet Spot mereka akan berhak untuk mendapatkan APR hingga 8% setiap hari.

Acara 4: Trade Spot TON untuk Berbagi 32,500 TON

Pengguna yang menyelesaikan tugas trading Spot TON selama periode acara akan berhak untuk berbagi pool reward sebesar 32,500 TON berdasarkan volume trading mereka.

Acara 5: Trade Futures untuk Berbagi Bonus Futures Senilai 100,000 USDT

Selama acara, pengguna yang menyelesaikan minimum satu trade Futures TONUSDT dalam jumlah berapa pun dapat memenuhi syarat untuk tugas "Bonus Sambutan bagi Pengguna Futures Baru" dan berbagi bonus Futures senilai 50,000 USDT. Selain itu, pengguna dapat berkompetisi dalam tugas "Papan Peringkat Trading Futures" demi kesempatan memenangkan bonus tambahan sebesar 50,000 USDT.

Bergabunglah ke acara "Kemenangan TON" dan ambil bagian dalam reward dan tugas eksklusif.

Penafian: Materi ini bukan merupakan saran tentang investasi, perpajakan, persoalan hukum, keuangan, akuntansi, konsultasi, atau layanan terkait lainnya, serta bukan merupakan rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan informasi hanya untuk referensi dan bukan merupakan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang terkait dan berinvestasi dengan hati-hati. Semua keputusan dan hasil investasi sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengguna.

