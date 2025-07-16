Lonjakan Ekosistem TON: MEXC Menggelar Giveaway Jutaan TON untuk Perayaan Musim Panas





Dunia blockchain sekali lagi berubah dengan ekosistem TON yang segera muncul sebagai titik fokus pasar. Dengan lonjakan pertumbuhan pengguna, perluasan ekosistem, dan meningkatnya nilai token, setiap langkah yang dilakukan oleh TON menarik perhatian investor yang signifikan.









Harga TON Ekosistem TON saat ini sedang mengalami masa pertumbuhan.baru saja meningkat dan mencapai puncak senilai 3.6 USDT dengan volume trading 24 jam yang melebihi 200 juta USDT. Aktivitas pasar dan likuiditas tetap kuat.













MEXC Ventures trading bebas biaya MEXC, bursa mata uang kripto yang diakui secara global, telah secara aktif memperluas kehadirannya dalam ekosistem TON. Pada tahun 2023,mengumumkan investasi strategis di TON untuk bersama-sama mengeksplorasi pengembangan ekosistem blockchain yang lebih luas dan membangun siklus tertutup lengkap mulai dari trading hingga aplikasi. Sejak saat itu, kedua pihak telah bekerja sama demi membantu mendorong pertumbuhan pengguna untuk dompet yang terintegrasi dengan Telegram, yaitu "TON Space". Secara paralel, MEXC meluncurkan zonauntuk TON yang secara signifikan menurunkan hambatan masuk dan makin mendukung perluasan ekosistem.









Demi membantu pengguna lebih mudah terlibat dan mendapatkan manfaat dari ekosistem TON, MEXC meluncurkan beberapa acara yang berlangsung mulai Mei 21, 2025, 21:00 (UTC+7) hingga Jun 20, 2025, 21:00 (UTC+7).





TON/USDT TON/USDC TON/EUR TONUSDT TON USDE Selama periode acara, pengguna di MEXC dapat menikmati bebas biaya trading pada pasangan trading Spot berikut:, serta bebas biaya trading pada Futures. Selain itu, penarikan, dan token lainnya di jaringan TON juga bebas biaya.





staking TON Selama periode acara, pengguna baru yang melakukanbisa mendapatkan APR hingga 400%.





deposit dan penarikan USDE Chain TON kini mendukung. Selama acara, pengguna yang memiliki minimum 0.1 USDE di Dompet Spot mereka akan berhak untuk mendapatkan APR hingga 8% setiap hari.





Pengguna yang menyelesaikan tugas trading Spot TON selama periode acara akan berhak untuk berbagi pool reward sebesar 32,500 TON berdasarkan volume trading mereka.





trade Futures TONUSDT Selama acara, pengguna yang menyelesaikan minimum satudalam jumlah berapa pun dapat memenuhi syarat untuk tugas "Bonus Sambutan bagi Pengguna Futures Baru" dan berbagi bonus Futures senilai 50,000 USDT. Selain itu, pengguna dapat berkompetisi dalam tugas "Papan Peringkat Trading Futures" demi kesempatan memenangkan bonus tambahan sebesar 50,000 USDT.





Kemenangan TON Bergabunglah ke acara "" dan ambil bagian dalam reward dan tugas eksklusif.



