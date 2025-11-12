1. Apa Itu Hold dan Earn MEXC? Hold dan Earn MEXC memungkinkan pengguna untuk memperoleh imbal hasil atas token tertentu yang dimiliki di akun Spot mereka. Produk ini menawarkan fleksibilitas penuh: p1. Apa Itu Hold dan Earn MEXC? Hold dan Earn MEXC memungkinkan pengguna untuk memperoleh imbal hasil atas token tertentu yang dimiliki di akun Spot mereka. Produk ini menawarkan fleksibilitas penuh: p
Apa Itu Hold dan Earn MEXC?

12 November 2025
1. Apa Itu Hold dan Earn MEXC?


Hold dan Earn MEXC memungkinkan pengguna untuk memperoleh imbal hasil atas token tertentu yang dimiliki di akun Spot mereka. Produk ini menawarkan fleksibilitas penuh: pengguna dapat memperdagangkan, menarik, atau menggunakan token mereka kapan saja sambil tetap mendapatkan hadiah.

2. Cara Berpartisipasi di Hold dan Earn MEXC


Hold dan Earn mendukung dua metode partisipasi:
  • Pendaftaran manual: Klik Daftar di halaman Hold dan Earn untuk produk yang dipilih. Setelah terdaftar, Anda akan mulai menghasilkan bunga.
  • Pendaftaran otomatis: Cukup penuhi persyaratan kepemilikan minimum untuk produk tersebut, lalu bunga akan terkumpul secara otomatis.

2.1 Web


Buka beranda MEXC, lalu masuk. Dalam bagian Earn, klik Hold dan Earn untuk mengakses halaman acara.


Gulir ke bawah halaman ke Semua Produk untuk melihat token yang saat ini berpartisipasi dalam program ini. Jika Anda memiliki aset tersebut di akun Spot dan memenuhi persyaratan partisipasi, Anda akan menghasilkan bunga setiap hari.


Persyaratan partisipasi dapat bervariasi untuk setiap token Spot. Silakan lihat informasi yang ditampilkan di halaman ini.


Di halaman Hold dan Earn, klik Kepemilikan Saya untuk melihat catatan distribusi bunga yang mendetail.



2.2 Aplikasi


1) Buka Aplikasi MEXC, lalu ketuk Lainnya di beranda.
2) Dalam bagian Aset, pilih Earn.
3) Setelah berada di halaman Earn, ketuk Hold dan Earn.
4) Persyaratan partisipasi dapat bervariasi tergantung pada tokennya. Silakan lihat informasi yang ditampilkan di halaman.
5) Ketuk Kepemilikan Saya untuk melihat catatan distribusi bunga yang mendetail.


3. Cara Menghitung dan Mendistribusikan Bunga Hold dan Earn


Bunga Hold dan Earn dihitung berdasarkan kepemilikan harian minimum token yang didukung di akun Spot Anda. Pengumpulan bunga dimulai di awal hari.

Bunga akan didistribusikan setiap hari ke akun Spot Anda. Distribusi terkadang dapat terlambat karena keterlambatan jaringan, penyelesaian sistem, atau masalah tak terduga lainnya.

Bunga Harian = Jumlah Kepemilikan × Est. APR / 365

Harap diperhatikan bahwa estimasi APR dalam Hold dan Earn dapat berubah dan tidak tetap. Nilainya ditentukan oleh berbagai faktor untuk memberikan imbal hasil yang berkelanjutan dan kompetitif kepada pengguna.

Bacaan yang Direkomendasikan:


Penafian: Informasi ini tidak memberikan saran tentang investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, konsultasi, atau layanan terkait lainnya, serta bukan merupakan saran untuk membeli, menjual, atau menyimpan aset apa pun. MEXC Learn menyediakan informasi hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan saran investasi. Harap pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang terlibat dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.
