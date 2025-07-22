Velvet Capital: Paradigma Keuangan Terdesentralisasi Didefinisikan Ulang oleh Sistem Operasi DeFi Next-Gen yang Didukung oleh AI





Velvet Capital DeFi adalah ekosistem keuangan terdesentralisasi () yang merevolusi paradigma dan diposisikan sebagai middleware utama untuk membantu proyek DeFi menangkap peluang pasar. Sebagai sistem operasi (OS) DeFi yang komprehensif, platform ini menyederhanakan transaksi on-chain, mendukung penerbitan brankas tokenisasi, dan menawarkan alat manajemen portofolio yang canggih. Didukung oleh Binance Labs, Velvet Capital menghadirkan solusi mudah bagi semua orang untuk membuat, mengelola, dan menerbitkan portofolio tokenisasi, produk terstruktur, serta dana on-chain.





Sejak awal, proyek ini telah bertumbuh pesat, berkembang dari alat manajemen portofolio sederhana menjadi platform infrastruktur DeFi yang terintegrasi secara vertikal. Velvet Capital adalah ekosistem trading dan manajemen portofolio DeFAI yang mengakar pada intensi, menampilkan aplikasi pengguna asli, bot Telegram yang cerdas, API yang mudah diintegrasikan, dan OS DeFAI yang berorientasi pada agen. Evolusi ini menempatkan Velvet Capital di garda terdepan infrastruktur DeFi generasi berikutnya yang menggabungkan kecerdasan buatan, operasi berbasis intensi, dan fungsionalitas lintas rantai.













Misi Velvet Capital adalah memopulerkan strategi investasi DeFi yang canggih dan menyediakan infrastruktur tingkat institusional untuk pengelolaan dana. Platform ini mengatasi permasalahan utama DeFi saat ini: likuiditas terfragmentasi, antarmuka pengguna yang kompleks, dan kendala teknis yang menghambat adopsi umum.





Velvet.Capital meluncurkan portofolio kripto terdesentralisasi menggunakan kontrak pintar yang terintegrasi dengan bursa terdesentralisasi dan protokol DeFi lainnya untuk manajemen on-chain. Fitur ini menghilangkan perantara terpusat, memberikan pengguna kepemilikan penuh atas aset mereka. Model ini secara mendasar membedakan Velvet Capital dari platform manajemen aset terpusat tradisional, menawarkan layanan portofolio profesional sambil memastikan pengguna tetap memiliki kendali penuh atas aset mereka.









Setelah melewati pengembangan mendalam multifase, Velvet Capital resmi merilis versi 2. Velvet saat ini merupakan OS portofolio dan trading DeFi terbaik yang digerakkan oleh AI dan intensi: didukung oleh mesin eksekusi cerdas, pengguna dapat trading token apa pun seperti halnya para profesional, terhubung ke protokol DeFi teratas dengan satu klik, serta menjelajahi atau membuat portofolio berkinerja tinggi. Versi terbaru ini sepenuhnya merekonstruksi infrastruktur DeFi dengan mengintegrasikan AI dan eksekusi berbasis intensi, menghadirkan pengalaman pengguna yang lebih intuitif dan canggih.





Saat ini, lebih dari 20.000 trader menggunakan layanan trading dan manajemen portofolionya, mencerminkan adopsi pengguna dan nilai pasar yang kuat. Basis penggunanya mencakup investor retail hingga pelaku institusional, termasuk dana lindung nilai kripto dan manajer aset digital.









Velvet Capital memiliki posisi unik dalam DeFi sebagai aplikasi yang berhadapan dengan pengguna dan middleware untuk protokol DeFi lainnya. Sebagai OS lintas rantai, Velvet.Capital memberdayakan peserta keuangan terdesentralisasi untuk menciptakan beragam produk DeFi, mendukung penerbitan dana tokenisasi yang disederhanakan, eksekusi trading tingkat lanjut, penambangan likuiditas yang efisien, dan opsi penyimpanan lintas rantai yang fleksibel.













Inovasi intinya adalah Sistem Operasi Intent, yang secara fundamental beralih dari interaksi berbasis transaksi tradisional ke operasi yang didorong oleh intensi. Pengguna mengekspresikan hasil yang diinginkan alih-alih parameter trading tertentu; platform menangani perutean dan eksekusi yang rumit.





Manfaat utamanya meliputi:





UX yang disederhanakan: Pengguna dapat menguraikan strategi trading yang rumit atau tujuan portofolio melalui bahasa alami/antarmuka yang efisien; sistem mengelola kompleksitas teknis yang mendasarinya.

Eksekusi yang Dioptimalkan: Sistem menganalisis beberapa jalur eksekusi dan memilih rute terbaik berdasarkan biaya gas, selisih harga, dan kondisi pasar.

Koordinasi Lintas Rantai: Sistem intensi mengatur operasi di beberapa blockchain, memungkinkan pengguna untuk melakukan strategi lintas rantai yang kompleks tanpa kendala teknis.









Tonggak penting terkini adalah versi beta Velvet Unicorn AI Copilot. Asisten ini membantu pengguna DeFi menemukan token baru, mengevaluasi peluang on-chain, dan membuat keputusan trading yang lebih cerdas di berbagai ekosistem.





Terintegrasi dalam terminal Velvet Capital, ia memanfaatkan model statistik hak milik untuk mengidentifikasi token yang sedang tren, menganalisis aktivitas on-chain, dan memperkirakan tren harga. Integrasi AI ini menandai kemajuan signifikan dalam alat DeFi yang menawarkan:





Wawasan Pasar: Analisis waktu nyata tren pasar multirantai, kinerja token, dan peluang yang muncul.

Penilaian Risiko: Evaluasi otomatis terhadap investasi potensial berdasarkan data on-chain, kinerja historis, dan dinamika pasar.

Rekomendasi Strategi: Saran personal yang disesuaikan dengan preferensi pengguna, toleransi risiko, dan komposisi portofolio.









Salah satu pencapaian teknis Velvet Capital yang menonjol adalah infrastruktur lintas rantainya yang komprehensif. Untuk manajemen aset lintas rantai, ini memungkinkan pembuatan portofolio token dan dana di berbagai ekosistem blockchain, memperluas eksposur aset dan kemungkinan hasil.





Arsitektur lintas rantai mendukung:





Manajemen Portofolio Multirantai: Pengguna membuat dan mengelola portofolio yang mencakup berbagai jaringan blockchain untuk memaksimalkan hasil dan mendiversifikasi investasi.

Penjembatanan Aset yang Sempurna: Platform ini mengabstraksi kompleksitas pemindahan aset lintas blockchain, menawarkan pengalaman pengguna yang terpadu.

Integrasi Agnostik-Protokol: Kompatibel dengan protokol DeFi di berbagai rantai, memungkinkan akses ke seluruh ekosistem melalui satu antarmuka.









Dirancang untuk mengutamakan keamanan, efisiensi, dan fleksibilitas, kontrak pintar platform menangani:





Manajemen Brankas: Pembuatan dan pengelolaan instrumen investasi tokenisasi secara otomatis, mendukung parameter dan tata kelola yang dapat disesuaikan.

Manajemen Risiko: Kontrol risiko terintegrasi dan algoritma penyesuaian posisi untuk melindungi dana dan menjaga stabilitas portofolio.

Distribusi Biaya: Mekanisme pengumpulan serta pendistribusian biaya yang transparan dan otomatis untuk operasi platform dan kompensasi manajer brankas.













Fungsionalitas DaaS Velvet Capital memungkinkan institusi untuk membuat dana dan strategi kepemilikan, memosisikannya sebagai penyedia infrastruktur yang komprehensif untuk aplikasi DeFi tingkat institusi. Penawaran DaaS meliputi:





Solusi Label Putih: Institusi menerapkan antarmuka DeFi bermerek khusus dan produk investasi menggunakan backend Velvet Capital.

Alat Kepatuhan: Fitur pelaporan dan kepatuhan terintegrasi untuk memenuhi persyaratan peraturan.

Arsitektur yang Dapat Diskalakan: Infrastruktur tingkat perusahaan mendukung trading institusional bervolume tinggi dan strategi yang kompleks.









Platform ini menawarkan API tangguh yang memungkinkan pengembang dan institusi pihak ketiga untuk mengintegrasikan fitur Velvet Capital ke dalam aplikasi mereka sendiri, termasuk:





API Trading: Akses langsung ke mesin eksekusi Velvet Capital dan agregasi likuiditas.

API Manajemen Portofolio: Alat untuk membuat, mengelola, dan memantau portofolio terprogram.

API Analitis: Data pasar, metrik kinerja, dan analisis risiko untuk klien institusional.













VELVET adalah token fungsional dan tata kelola asli Velvet Capital. Diterbitkan sebagai VELVET, terutama digunakan untuk memberi insentif kepada manajer brankas dan investor melalui reward, mendukung program referral, dan memungkinkan staking untuk menerima veVELVET (token tata kelola yang dikunci berdasarkan vote/suara).





Peran token melampaui tata kelola, menampilkan model tokenomi canggih yang mengoordinasikan insentif pemangku kepentingan dan mendorong pertumbuhan platform, termasuk diskon biaya, partisipasi tata kelola, dan peluang menghasilkan.









Tokenomi Velvet Capital memadukan berbagai mekanisme yang telah teruji, menggabungkan diskon biaya dengan model ve (3,3) yang disempurnakan untuk menciptakan roda pertumbuhan yang kuat. Divalidasi oleh protokol DeFi generasi berikutnya, ia secara efektif menyelaraskan pemegang token, pengguna, dan pengelola brankas.





Fitur utama:





Penguncian Vote/Suara: Pengguna melakukan staking VELVET untuk mendapatkan veVELVET; penguncian yang lebih lama menghasilkan lebih banyak kekuatan vote/suara dan diskon biaya.

(3,3) Logika Staking: Struktur reward mendorong kepemilikan jangka panjang dan partisipasi tata kelola aktif.

Reward Kinerja: Pemegang token memperoleh reward tambahan berdasarkan kinerja brankas yang didukung oleh vote/suara mereka.









veVELVET adalah versi VELVET yang memiliki hak vote/suara tetap. Pengguna melakukan staking VELVET untuk menerima veVELVET, dengan durasi penguncian yang menentukan jumlahnya. Hal ini menciptakan beberapa dinamika:





Insentif Waktu: Saldo veVELVET menurun seiring waktu hingga berakhirnya penguncian, mendorong penguncian dan partisipasi berkelanjutan.

Tingkatan Diskon Biaya: Berbagai tingkatan diskon berdasarkan jumlah staking, menawarkan manfaat praktis.

Partisipasi Tata Kelola: Pemegang veVELVET memberikan vote/suara pada keputusan Velvet DAO (misalnya, integrasi baru), memperoleh reward VELVET tambahan pascapemungutan suara untuk mengimbangi dilusi.









Sistem distribusi yang kompleks memungkinkan pemegang veVELVET untuk mengarahkan reward token ke brankas tertentu. veVELVET juga mengatur bagaimana VELVET dialokasikan di seluruh brankas, dengan pengelola menetapkan "insentif" untuk menarik dukungan pemilih demi mendapatkan reward yang lebih tinggi.





Hal ini mendorong terciptanya ekosistem yang kompetitif:





Kompetisi Brankas: Manajer bersaing untuk mendapatkan dukungan pemegang token dengan menawarkan insentif dan memamerkan kinerja yang kuat.

Optimisasi Yield: Pemegang token menerima reward tambahan berdasarkan insentif dan kinerja brankas.

Efisiensi Pasar: Insentif menyalurkan reward ke strategi brankas yang paling efektif melalui dinamika pasar.









Melalui NFT Velvet Founders Club, platform ini menggabungkan NFT untuk menyediakan hak eksklusif dan akses yang lebih baik. NFT ini mengonfirmasi keanggotaan pendiri OG di Velvet DAO dan menawarkan:





Pengali Reward: Poin airdrop digandakan untuk partisipasi yang lebih intens.

Peningkatan Tata Kelola: Kekuatan voting/suara berlipat ganda untuk meningkatkan pengaruh.

Akses Platform: Kemampuan untuk membuat brankas di pasar Velvet, menggunakan NFT sebagai kunci akses.

Fitur Eksklusif: Akses ke strategi dana lindung nilai teratas dan wawasan orang dalam industri.









Baru-baru ini, Velvet Capital meluncurkan kampanye distribusi token besar-besaran untuk mendorong adopsi dan pertumbuhan. Kampanye Dompet Binance terbatas (berakhir pada 7 Mei 2025) memberikan reward kepada pengguna yang menyelesaikan tugas on-chain dan sosial dari kumpulan reward VELVET sebanyak 8 juta.





Tujuannya meliputi:





Akuisisi Pengguna: Memberikan insentif kepada pengguna baru untuk mencoba fitur platform.

Efek Jaringan: Memperluas basis pengguna, meningkatkan likuiditas dan volume.

Distribusi Token: Memastikan penyebaran token yang luas untuk tata kelola terdesentralisasi.













Velvet Capital menawarkan peralatan portofolio canggih yang dulunya eksklusif untuk institusi:





Manajemen Portofolio Otomatis: Buat portofolio terdiversifikasi yang menyeimbangkan kembali secara otomatis berdasarkan strategi yang telah ditetapkan dan tren pasar.

Optimisasi Penambangan Likuiditas: Mengidentifikasi dan menjalankan strategi penambangan likuiditas yang optimal di berbagai protokol dan rantai.

Manajemen Risiko: Kontrol risiko bawaan melalui penyesuaian posisi dan diversifikasi akan melindungi dana sambil memaksimalkan keuntungan.









Platform ini mendukung institusi melalui penawaran DaaS yang komprehensif:





Operasi Dana Lindung Nilai: Dana lindung nilai kripto dapat menerbitkan dan mengelola instrumen investasi tingkat institusional.

Alat Manajemen Aset: Manajer tradisional menawarkan eksposur kripto melalui portofolio tokenisasi dan produk terstruktur.

Brankas Perusahaan: Perusahaan mengelola perbendaharaan kripto dengan alat dan pelaporan profesional.









API dan middleware Velvet Capital mendukung beragam integrasi pengembang dan protokol:





Integrasi Protokol DeFi: Protokol DeFi lainnya dapat terhubung ke mesin eksekusi dan agregasi likuiditas Velvet Capital.

Integrasi Dompet: Dompet kripto dapat menyematkan fitur manajemen portofolio menggunakan infrastruktur Velvet Capital.

Analitis dan Pelaporan: Pihak ketiga memperoleh akses ke data pasar dan kemampuan analitis.













Keunggulan Velvet Capital terletak pada infrastruktur DeFi yang komprehensif:





Integrasi Vertikal: Tidak seperti platform yang berfokus pada satu ceruk pasar, Velvet Capital menyediakan arsitektur lengkap, mulai dari UI hingga backend.

Integrasi AI: Alat AI canggih menyediakan analisis pasar dan rekomendasi trading.

Dukungan Lintas Rantai: Dukungan multi-blockchain asli menghilangkan kompleksitas lintas ekosistem.

Fokus Institusional: Layanan DaaS memenuhi kebutuhan institusional yang sering diabaikan oleh platform DeFi lainnya.









Dengan dukungan Binance Labs, Velvet Capital tidak hanya memperoleh pendanaan, tetapi juga panduan strategis dari salah satu lembaga kripto paling berpengaruh. Dukungan ini menawarkan:





Keahlian Teknis: Akses ke pengetahuan teknis dan infrastruktur Binance.

Saluran Pasar: Potensi integrasi dengan ekosistem produk Binance.

Kredibilitas: Bermitra dengan merek yang dihormati akan membangun kepercayaan.









Velvet Capital mewakili terobosan besar dalam infrastruktur DeFi, memadukan teknologi canggih dengan antarmuka yang mudah digunakan untuk menghadirkan platform keuangan terdesentralisasi yang lengkap. Peran gandanya sebagai aplikasi pengguna dan middleware DeFi menciptakan banyak peluang untuk menghasilkan nilai.





Tokenomi VELVET yang canggih menggabungkan penguncian suara, reward kinerja, dan hak tata kelola untuk membangun ekonomi berkelanjutan yang selaras dengan pemangku kepentingan. Dengan fitur AI, kemampuan lintas rantai, dan dukungan tingkat institusi, Velvet Capital memimpin infrastruktur DeFi generasi berikutnya.





