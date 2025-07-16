Apa itu Runes Bitcoin?





Runes Bitcoin, yang dikenal juga sebagai protokol Runes, merupakan protokol untuk menerbitkan token fungible (dapat dipertukarkan) langsung pada jaringan Bitcoin. Protokol Runes diusulkan oleh Casey Rodarmor, pendiri protokol Ordinals, pada bulan September 2023. Runes Bitcoin resmi aktif bersamaan dengan peristiwa halving Bitcoin.









1.1 Pembuatan dan pengelolaan token yang disederhanakan. Runes menggunakan model UTXO untuk menerbitkan dan mengelola token guna menghindari masalah lonjakan UTXO yang disebabkan oleh inskripsi lampau dan meminimalkan ruang on-chain sekaligus meningkatkan efisiensi secara keseluruhan.





1.2 Mengurangi beban jaringan. Dengan meminimalkan data yang digunakan dalam transaksi token, Runes membantu mengurangi kemacetan jaringan, sehingga membuat Bitcoin lebih mudah diskalakan dan ramah pengguna.





1.3 Kompatibilitas dengan Lightning Network. Runes kompatibel secara asli dengan Lightning Network, sehingga memungkinkan transaksi token yang lebih cepat dan lebih murah serta membuka kemungkinan baru untuk Bitcoin DeFi.





1.4 Penghancuran token secara otomatis dari transaksi yang salah. Runes memiliki fitur penghancuran token secara otomatis dengan kesalahan, sehingga mendorong pengguna untuk mengelola UTXO dengan benar.









2.1 Inskripsi. Proses pembuatan Rune baru disebut sebagai inskripsi. Dalam proses ini, pembuatnya mendefinisikan parameter seperti nama, simbol, suplai, ID, jumlah angka desimal, dll., lalu mencatatnya dalam output OP_RETURN. Suplai token dialokasikan ke UTXO tertentu yang digunakan untuk melacak saldo token Rune. Dalam kode tersebut, Rune dapat diatur untuk didapatkan melalui pra-mine. Dalam pembuatan proyek sesungguhnya, banyak proyek memilih bentuk tanpa pra-mine untuk memastikan keadilan.





2.2 Pencetakan. Setelah inskripsi, Rune dapat dicetak melalui metode terbuka dan tertutup. Pencetakan terbuka memungkinkan siapa saja untuk mencetak Rune setelah inskripsi, dan siapa saja dapat membuat transaksi pencetakan untuk mencetak sejumlah Rune baru. Token baru hanya dapat dibuat melalui pencetakan tertutup setelah memenuhi syarat tertentu, seperti penghentian pencetakan setelah periode waktu tertentu, sehingga membatasi suplai token.





2.3 Transfer/Transaksi. Transfer Rune dilakukan melalui Edict yang mentransfer Rune dari satu pemilik kepada pemilik lainnya. Fungsi Edict memungkinkan transfer Rune massal, airdrop, dan transfer semua Rune yang dicetak.





2.4 Penghancuran. Rune dapat dihapus secara permanen dari peredaran dengan mengirimkannya ke alamat yang tidak dapat dibelanjakan.













Protokol Ordinals dihadirkan oleh Casey Rodarmor pada akhir tahun 2022 sebagai protokol NFT Bitcoin yang memungkinkan penerbitan NFT di jaringan Bitcoin tanpa smart contract.





Berdasarkan protokol Ordinals, pengembang Domo mengusulkan standar BRC-20, yang umumnya dikenal juga sebagai "inskripsi", untuk menerbitkan token fungible pada jaringan Bitcoin. Selanjutnya, standar ini meningkatkan popularitas jaringan dan menyebabkan pasar FOMO. Popularitas inskripsi juga mengakibatkan banyaknya UTXO sampah yang menyebabkan kemacetan pada jaringan Bitcoin. Hal ini dikritik oleh para pengembang yang diwakili oleh Casey Rodarmor.





Pada bulan September 2023, Casey Rodarmor mengusulkan protokol Runes yang menyederhanakan pembuatan dan pengelolaan token, sehingga mengurangi beban pada jaringan Bitcoin yang disebabkan oleh protokol BRC-20.









Runes menyempurnakan standar token BRC-20 berdasarkan protokol Ordinals. Hingga batas tertentu, Runes dapat dilihat sebagai peningkatan dan perbaikan atas inskripsi.





Perbedaan utama antara Runes dan inskripsi terletak pada lokasi ukirannya. Runes diukir pada data OP_RETURN, sedangkan inskripsi diukir pada data saksi.





Selain itu, perbedaan di antara keduanya ditunjukkan pada tabel berikut:

Perbandingan Runes Inskripsi Berdasarkan UTXO Ya Tidak Berdasarkan Ordinals Tidak Ya Jenis Token Fungible Fungible Jejak On-Chain Diminimalkan Tinggi Kompatibilitas dengan Lightning Network Ya Tidak Pencetakan Publik Didukung Didukung









4.1 Dompet: Sama seperti mata uang kripto biasa, diperlukan aplikasi dompet khusus untuk mengelola Rune. Aplikasi yang umum meliputi dompet Unisat, Xverse, dan Web3 yang disediakan oleh bursa.





4.2 Launchpad Runes: Situs web untuk perilisan dan distribusi proyek dan token Rune.





4.3 Pasar Trading: Platform NFT seperti Magic Eden kini mendukung trading Rune, sehingga membuatnya familier bahkan bagi para pemula.





4.4 DeFi: Di bidang DeFi ekosistem Rune, upaya seperti peminjaman dan bridge Rune (cross-chain) telah muncul. Keberadaan Rune telah memungkinkan pengembangan DeFi di jaringan Bitcoin.













Rune Bitcoin masih berada dalam tahap awal dengan didorong terutama oleh spekulasi dan trading sebagaimana diakui oleh pendiri protokol Runes, Casey Rodarmor.





Jika Anda ingin berpartisipasi dan berinvestasi dalam Rune Bitcoin, Anda dapat melakukan trading terhadapnya di platform khusus atau menggunakan protokol peminjaman untuk mendapatkan bunga dengan meminjamkan Rune Anda.





Harap diperhatikan bahwa Rune saat ini sangat bergantung pada sentimen pasar. Setelah sentimen pasar memudar, Rune Anda mungkin menjadi tidak likuid dan tidak dapat di-trade, sehingga menyebabkan kerugian investasi. Oleh karena itu, sebelum terlibat dalam trading Rune, harap kelola ekspektasi risiko Anda.









Munculnya Runes telah menarik lebih banyak perhatian pada jaringan Bitcoin dan menghadirkan kegunaan baru. Rune baru saja hadir, sehingga belum dapat dipastikan apakah akan ada ekspansi untuk lebih banyak kegunaan dan perubahan yang signifikan di masa mendatang. Untuk kemunculan teknologi baru, kita harus tetap bersabar dan melihat kontribusi teknologi tersebut terhadap kemakmuran ekosistem jaringan Bitcoin.



