Tanya-Jawab Halving Bitcoin

1. Siapa Penemu Bitcoin?

Kreator Bitcoin, yang dikenal sebagai "Satoshi Nakamoto", masih belum diketahui hingga hari ini, sehingga identitas aslinya masih menjadi misteri. Ada yang menduga bahwa Satoshi Nakamoto adalah seorang individu, sedangkan yang lain menduga bahwa sosok ini adalah suatu organisasi. Setelah Satoshi Nakamoto memosting pesan terakhirnya di forum pada Desember 12, 2010, dia menghilang tanpa jejak.

2. Siapa yang mengontrol penerbitan Bitcoin?

Tidak ada individu atau organisasi yang dapat mengontrol penerbitan Bitcoin. Koin ini mengikuti aturan kode yang telah ditetapkan.

3. Apa itu halving Bitcoin?

Miner Bitcoin menggunakan algoritma hash untuk mencari angka acak. Miner yang pertama kali menemukan angka acak ini akan menerima reward Bitcoin dalam proses yang dikenal sebagai mining. Seiring berjalannya waktu, penciptaan Bitcoin baru menjadi lebih menantang. Oleh karena itu, saat Bitcoin diluncurkan, Satoshi Nakamoto menetapkan total suplai sebanyak 21 juta koin dan menerapkan model deflasioner untuk mengatur ketersediaannya yang melibatkan peristiwa halving kira-kira setiap empat tahun.

Bitcoin telah mengalami tiga peristiwa halving dalam sejarahnya, sehingga mengurangi reward blok awal yang berjumlah 50 koin per blok menjadi 6,25 koin per blok saat ini. Bitcoin mendekati peristiwa halving keempat yang akan mengurangi reward blok menjadi 3,125 koin per blok.

4. Mengapa interval "halving" ini kurang dari 4 tahun?

Berdasarkan aturan Bitcoin, reward blok mengalami halving setiap 210,000 blok. Target waktu untuk melakukan mining setiap blok adalah sekitar 10 menit, tetapi waktu ini dapat bervariasi. Beberapa blok memerlukan waktu lebih atau kurang dari 10 menit untuk di-mine. Waktu ini mungkin berubah saat halving berikutnya terjadi. Konsep "halving setiap 4 tahun" bersifat teoretis dan dapat berubah berdasarkan waktu mining. Halving berikutnya diperkirakan terjadi pada April 2024.

5. Apa yang akan terjadi selama halving Bitcoin?

Ketika Bitcoin mengalami halving, reward untuk mining blok baru berkurang separuhnya. Hal ini mengurangi laju mining Bitcoin baru yang secara langsung memengaruhi kecepatan peredaran Bitcoin baru yang memasuki pasar. Peristiwa halving terjadi kira-kira setiap empat tahun dan merupakan bagian dari mekanisme pengendalian suplai Bitcoin.

6. Peristiwa halving Bitcoin lampau


Waktu
Urutan blok halving
Reward blok setelah halving
Sisa bitcoin yang belum di-mine (%)
Halving Pertama
11/28/2012
210,000
25
50%
Halving Kedua
07/09/2016
420,000
12.5
25%
Halving Ketiga
05/11/2020
630,000
6.25
12.5%
Halving Keempat
04/?/2024
840,000
3.125
6.3%

7. Apakah halving Bitcoin akan memengaruhi harganya?

Karena total suplai Bitcoin dibatasi sebanyak 21 juta koin, mekanisme halving akan mengurangi masuknya Bitcoin baru, sehingga Bitcoin menjadi makin langka. Kelangkaan Bitcoin, dipadukan dengan data lampau yang menunjukkan peningkatan harga selama peristiwa halving Bitcoin di masa lalu, menunjukkan bahwa peristiwa halving dapat menyebabkan harga Bitcoin makin naik.

8. Apakah halving Bitcoin akan memengaruhi kecepatan transaksi?

Tidak. Kecepatan transaksi Bitcoin bergantung terutama pada ukuran blok dan kemacetan jaringan. Halving kecepatan produksi Bitcoin baru tidak akan berdampak langsung pada kecepatan transaksi.

9. Apakah halving Bitcoin akan memengaruhi altcoin?

Peristiwa halving Bitcoin akan menarik perhatian ke pasar kripto, termasuk altcoin. Investor mungkin menjadi lebih optimis tentang potensi pertumbuhan token lainnya. Antusiasme ini dapat mendorong peningkatan investasi pada altcoin, sehingga meningkatkan harganya. Selain itu, karena reward mining Bitcoin menurun, sebagian miner mungkin beralih ke mining altcoin dengan reward yang lebih tinggi.

10. Apa yang akan terjadi jika tidak ada lagi Bitcoin yang dapat di-mine?

Pada tahun 2140, semua Bitcoin akan di-mine dan tidak akan ada peningkatan lebih lanjut dalam suplai bitcoin. Pada saat itu, harga bitcoin mungkin akan makin naik dan miner tidak akan lagi menerima reward mining, tetapi hanya akan memperoleh pendapatan biaya transaksi dari transaksi pengguna.

Penafian: Informasi ini tidak memberikan saran tentang investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, konsultasi, atau layanan terkait lainnya, serta bukan merupakan saran untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan informasi hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang terlibat dan berhati-hatilah saat berinvestasi. Platform ini tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.


