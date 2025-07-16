Tanya-Jawab Halving Bitcoin





Kreator Bitcoin, yang dikenal sebagai "Satoshi Nakamoto", masih belum diketahui hingga hari ini, sehingga identitas aslinya masih menjadi misteri. Ada yang menduga bahwa Satoshi Nakamoto adalah seorang individu, sedangkan yang lain menduga bahwa sosok ini adalah suatu organisasi. Setelah Satoshi Nakamoto memosting pesan terakhirnya di forum pada Desember 12, 2010, dia menghilang tanpa jejak.





Tidak ada individu atau organisasi yang dapat mengontrol penerbitan Bitcoin. Koin ini mengikuti aturan kode yang telah ditetapkan.





Miner Bitcoin menggunakan algoritma hash untuk mencari angka acak. Miner yang pertama kali menemukan angka acak ini akan menerima reward Bitcoin dalam proses yang dikenal sebagai mining. Seiring berjalannya waktu, penciptaan Bitcoin baru menjadi lebih menantang. Oleh karena itu, saat Bitcoin diluncurkan, Satoshi Nakamoto menetapkan total suplai sebanyak 21 juta koin dan menerapkan model deflasioner untuk mengatur ketersediaannya yang melibatkan peristiwa halving kira-kira setiap empat tahun.





Bitcoin telah mengalami tiga peristiwa halving dalam sejarahnya, sehingga mengurangi reward blok awal yang berjumlah 50 koin per blok menjadi 6,25 koin per blok saat ini. Bitcoin mendekati peristiwa halving keempat yang akan mengurangi reward blok menjadi 3,125 koin per blok.





Berdasarkan aturan Bitcoin, reward blok mengalami halving setiap 210,000 blok. Target waktu untuk melakukan mining setiap blok adalah sekitar 10 menit, tetapi waktu ini dapat bervariasi. Beberapa blok memerlukan waktu lebih atau kurang dari 10 menit untuk di-mine. Waktu ini mungkin berubah saat halving berikutnya terjadi. Konsep "halving setiap 4 tahun" bersifat teoretis dan dapat berubah berdasarkan waktu mining. Halving berikutnya diperkirakan terjadi pada April 2024.





Ketika Bitcoin mengalami halving, reward untuk mining blok baru berkurang separuhnya. Hal ini mengurangi laju mining Bitcoin baru yang secara langsung memengaruhi kecepatan peredaran Bitcoin baru yang memasuki pasar. Peristiwa halving terjadi kira-kira setiap empat tahun dan merupakan bagian dari mekanisme pengendalian suplai Bitcoin.







Waktu Urutan blok halving Reward blok setelah halving Sisa bitcoin yang belum di-mine (%) Halving Pertama 11/28/2012 210,000 25 50% Halving Kedua 07/09/2016 420,000 12.5 25% Halving Ketiga 05/11/2020 630,000 6.25 12.5% Halving Keempat 04/?/2024 840,000 3.125 6.3%





Karena total suplai Bitcoin dibatasi sebanyak 21 juta koin, mekanisme halving akan mengurangi masuknya Bitcoin baru, sehingga Bitcoin menjadi makin langka. Kelangkaan Bitcoin, dipadukan dengan data lampau yang menunjukkan peningkatan harga selama peristiwa halving Bitcoin di masa lalu, menunjukkan bahwa peristiwa halving dapat menyebabkan harga Bitcoin makin naik.





Tidak. Kecepatan transaksi Bitcoin bergantung terutama pada ukuran blok dan kemacetan jaringan. Halving kecepatan produksi Bitcoin baru tidak akan berdampak langsung pada kecepatan transaksi.





Peristiwa halving Bitcoin akan menarik perhatian ke pasar kripto, termasuk altcoin. Investor mungkin menjadi lebih optimis tentang potensi pertumbuhan token lainnya. Antusiasme ini dapat mendorong peningkatan investasi pada altcoin, sehingga meningkatkan harganya. Selain itu, karena reward mining Bitcoin menurun, sebagian miner mungkin beralih ke mining altcoin dengan reward yang lebih tinggi.





Pada tahun 2140, semua Bitcoin akan di-mine dan tidak akan ada peningkatan lebih lanjut dalam suplai bitcoin. Pada saat itu, harga bitcoin mungkin akan makin naik dan miner tidak akan lagi menerima reward mining, tetapi hanya akan memperoleh pendapatan biaya transaksi dari transaksi pengguna.



