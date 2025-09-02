Tutorial Trading Futures MEXC (Aplikasi)

Transaksi Futures MEXC menyediakan cara modern bagi pengguna MEXC untuk melakukan transaksi mata uang digital. Tidak seperti transaksi spot, transaksi futures memiliki logika dan metode pembukaan yang khusus. Artikel ini bertujuan untuk membantu pengguna MEXC yang baru mengenal transaksi futures untuk melangkah dari 0 ke 1. Artikel ini berfungsi sebagai panduan bagi para pemula untuk transaksi futures, sehingga memudahkan para pengguna baru untuk memulai transaksi futures.









Platform transaksi futures MEXC dibagi menjadi kontrak berjangka USDT-M dan kontrak berjangka Coin-M:





Kontrak berjangka USDT-M diselesaikan dalam USDT: Anda dapat terlibat dalam transaksi futures untuk beberapa kripto di MEXC dengan memegang USDT.





Kontrak berjangka Coin-M diselesaikan dalam mata uang kripto seperti BTC, ETH, dll.





Dalam artikel ini, kami akan menggunakan kontrak berjangka USDT-M sebagai contoh.









Sebelum memulai transaksi futures, Anda harus memiliki aset yang cukup (misalnya, USDT) di akun futures Anda.









1）Buka Aplikasi MEXC dan klik [Dompet] - [Transfer].

2）Konfirmasi: Transfer dari [Spot] ke [Futures].

3）Pilih mata uang kripto. (Di sini kami menggunakan [USDT] sebagai contoh.)

4）Masukkan jumlah transfer.

5）Klik [Transfer].













Karena [Mode Posisi], [Mode Margin], dan [Mode Leverage] dapat memengaruhi keuntungan dan kerugian Anda dalam proses transaksi futures, MEXC menyarankan untuk menggunakan logika berikut untuk menyelesaikan pemesanan:





Tetapkan [Mode Posisi], [Mode Margin], dan [Mode Leverage] → Pilih mode pemesanan → Tetapkan parameter → Konfirmasikan pemesanan [Buka Short] / [Buka Long].









[Hedge-Mode/Mode Lindung Nilai]: Anda dapat secara bersamaan memegang posisi beli dan jual untuk satu pasangan perdagangan futures.





[One-Way-Mode/Mode Satu Arah]: Anda hanya dapat memegang satu jenis posisi (baik beli maupun jual) untuk satu pasangan perdagangan futures.





Misalnya, dalam mode Hedge-Mode/Lindung Nilai, Anda dapat memegang posisi beli dan jual untuk pasangan perdagangan futures BTC/USDT. Dalam One-Way-Mode/Mode Satu Arah, Anda hanya dapat menahan posisi long atau short untuk pasangan perdagangan futures BTC/USDT.





Hubungan antara [Mode Posisi] dan Posisi/Pesanan yang Ada: Setelah Anda memiliki posisi yang ada atau pesanan terbuka, penyesuaian Mode Posisi tidak diperbolehkan.









1）Klik ikon [...] di sudut kanan atas halaman perdagangan futures.

2）Klik [Preferensi].

3）Klik [Mode Posisi].

4）Pilih antara [Hedge-Mode/Mode Lindung Nilai] atau [One-Way-Mode/Mode Satu Arah].













Margin Terisolasi: Dalam mode ini, posisi untuk setiap order dihitung secara independen saat order dipicu. Jika perlu menambahkan posisi, meskipun Anda memiliki aset yang cukup di akun margin terisolasi atau akun margin silang lainnya, posisi untuk pasangan perdagangan tersebut tidak akan ditambahkan secara otomatis. Anda perlu menambahkan posisi secara manual.





Contoh: Dalam mode margin terisolasi, pengguna memiliki 1.000 USDT di akun berjangka, hanya menggunakan 200 USDT sebagai margin awal, dan membuka posisi beli dalam BTC. Saat menghadapi likuidasi, pengguna hanya akan kehilangan 200 USDT, bukan seluruh saldo USDT di akun tersebut.





Margin Silang: Dalam mode ini, Anda menggunakan semua saldo yang tersedia dalam mata uang penyelesaian terkait sebagai margin posisi untuk mempertahankan posisi Anda dan menghindari likuidasi. Dalam mode margin silang, jika nilai aset bersih tidak cukup untuk memenuhi persyaratan margin pemeliharaan, likuidasi paksa akan dipicu. Jika posisi dilikuidasi secara paksa, Anda akan kehilangan semua aset dalam mata uang penyelesaian terkait.





Contoh: Dalam mode margin silang, pengguna memiliki 1.000 USDT di akun berjangka, hanya menggunakan 200 USDT sebagai margin awal, dan membuka posisi beli dalam BTC. Saat menghadapi likuidasi, pengguna akan kehilangan seluruh saldo USDT di akun tersebut.





Hubungan antara Mode Margin dan Posisi/Pesanan yang Ada: Menyesuaikan mode margin tidak memengaruhi posisi yang ada dan pesanan yang terbuka.





3.2.1 Petunjuk Mode Margin





1）Klik ikon margin [Isolated] di sudut kiri atas halaman perdagangan berjangka.

2）Geser ke kiri atau kanan untuk memilih mode margin yang sesuai: [Isolated] atau [Cross].

3）Centang [Aplikasikan ke semua Futures].

4）Ketuk [Konfirmasi].













[Mode Sederhana]: Dalam mode ini, leverage dan mode margin yang sama digunakan untuk posisi long dan short.





[Mode Lanjutan]: Dalam mode ini, leverage dan mode margin yang berbeda dapat digunakan untuk posisi long dan short.





Contoh: Dalam [Mode Sederhana], Anda dapat langsung menetapkan [Isolated] / [Cross] dan pengganda leverage.









Dalam [Mode Lanjutan], Anda dapat mengatur pengali margin dan leverage [Terisolasi] / [Silang] secara terpisah untuk posisi panjang dan pendek.









Hubungan antara Mode Leverage dan Posisi/Order yang Ada: Jika ada posisi atau order terbuka yang ada pada pasangan futures mana pun, penyesuaian mode leverage tidak diperbolehkan. Perubahan dalam mode leverage berlaku secara seragam untuk semua pasangan perdagangan futures.









1）Klik ikon [...] di sudut kanan atas halaman perdagangan futures.

2）Klik [Preferensi].

3）Klik [Mode Leverage].

4）Pilih [Mode Sederhana] atau [Mode Lanjutan].













Untuk memudahkan penempatan pesanan bagi pengguna MEXC, Anda dapat mengonfigurasi posisi grafik K-line pada halaman transaksi futures sebelum melanjutkan operasi.





1）Klik [...] di kanan atas halaman perdagangan futures.

2）Klik [Preferensi].

3）Klik [K-line di Halaman Perdagangan].

4）Pilih [Atas] atau [Bawah].

5）Klik [Konfirmasi].









Untuk informasi lebih lanjut, silahkan lihat " Cara Menetapkan Preferensi Futures ."









Logika Operasional: Tetapkan Harga → Tetapkan Unit Dasar → Tetapkan Jumlah → (Opsional) Tetapkan [Waktu Berlaku] → Tempatkan Order [Buka Short] / [Buka Long].





Limit Order: Intinya, saat pengguna menggunakan limit order, mereka berharap untuk 'membeli rendah dan menjual tinggi,' yang berarti mereka membeli pada harga lebih rendah dari harga pasar terbaru dan menjual pada harga lebih tinggi dari harga pasar terbaru.





Saat Anda memilih [Limit Order], Anda hanya dapat menetapkan order [Buka Long] pada harga lebih rendah dari harga pasar terbaru dan order [Buka Short] pada harga lebih tinggi dari harga pasar terbaru; jika tidak, order tersebut akan dieksekusi sebagai market order.





Unit Dasar Futures: BTC, USDT, dan Lanjutan





Waktu Berlaku: Berdasarkan kemudahan pelaksanaan, tiga opsi time in force dapat diurutkan sebagai berikut:





GTC (Good Till Cancelled - order tetap aktif hingga dieksekusi sepenuhnya atau dibatalkan).

IOC (Immediate or Cancel - jika order tidak dapat segera dipenuhi pada harga yang ditentukan, order akan dibatalkan). IOC

FOK (Fill or Kill - jika order tidak dapat dipenuhi seluruhnya, order akan segera dibatalkan).









1）Tetapkan harga.

2）Tetapkan unit dasar.

3）Tetapkan jumlah.

4）Tetapkan [Time in Force].

5）Pasang order [Open Short] / [Open Long].













Logika Operasional: Tetapkan Unit Dasar → Tetapkan Jumlah → (Opsional) Tetapkan MTL (Market to Limit) → Tempatkan Order [Buka Short] / [Buka Long].





Market Order: Sebagai order yang paling mudah dieksekusi, order Anda akan dipenuhi pada harga pasar terbaik yang tersedia.





Unit Dasar Futures: BTC, USDT, dan Cont.





MTL (Market to Limit): Order akan dieksekusi pada harga terbaik yang tersedia, dan setiap bagian yang tidak terpenuhi akan diubah menjadi order limit. Jenis order ini cocok untuk situasi di mana tidak memungkinkan untuk memenuhi seluruh order dengan order pasar.









1）Tetapkan unit dasar.

2）Tetapkan jumlah.

3）(Opsional) Tetapkan MTL [Market to Limit].

4）Tempatkan order [Buka Short] / [Buka Long].













Logika Operasional: Tetapkan jenis harga (Harga Terakhir, Wajar, dan Indeks) dan metode pemicu (Batas atau Pasar) → Tetapkan [Harga Pemicu] → Tetapkan [Harga] → Tetapkan Unit Dasar → Tetapkan Jumlah → (Opsional) Tetapkan [Waktu Berlaku] → Tempatkan Perintah [Buka Short] / [Buka Long].





Perintah Pemicu mirip dengan perintah stop-limit dalam transaksi spot: Dengan menetapkan [Harga Pemicu] dan [Harga], Anda dapat melakukan long atau short pada harga yang lebih tinggi dari harga pasar terbaru atau pada harga yang lebih rendah dari harga pasar terbaru.





[Harga Pemicu] dan [Harga] dapat ditetapkan ke Harga Terakhir, Wajar, atau Indeks. Harga pemicu dan eksekusi dapat berupa Batas atau Pasar.





Unit Dasar Futures: BTC, USDT, dan Lanjutan.





Waktu Berlaku: Jangka Panjang, 7 Hari, dan 24 Jam.









1）Tetapkan jenis harga: Harga Terakhir, Wajar, dan Indeks.

2）Tetapkan metode pemicu: Batas atau Pasar.

3）Tetapkan [Harga Pemicu].

4）Tetapkan [Harga].

5）Tetapkan unit dasar.

6）Tetapkan jumlah.

7）(Opsional) Tetapkan [Waktu Berlaku].

8）Buat pesanan [Buka Short] / [Buka Long].













Logika Operasional: Pilih [Rasio] atau [Jarak Harga] → Atur [Rasio] atau [Jarak Harga] → Atur Unit Dasar → Atur Jumlah → (Opsional) Atur [Harga Aktivasi] → Tempatkan Pesanan [Buka Short / Buka Long].





Trailing Stop Order mirip dengan stop-limit order dengan fitur trailing; yaitu, melakukan long dan/atau short pada harga yang lebih tinggi dan/atau lebih rendah dari harga pasar terkini. [Harga Pemicu] dihitung dengan merujuk pada harga tertinggi atau terendah dalam jangka waktu 10 menit.





Saat Anda melakukan long (Buka Long): Harga Pemicu = (1 + Selisih Harga) * Harga Tertinggi Historis (periode waktu 10 menit). Saat Anda melakukan short (Buka Short): Harga Pemicu = (1 - Selisih Harga) * Harga Terendah Historis (periode waktu 10 menit).





[Harga Aktivasi] adalah kondisi aktivasi untuk trailing order. Jika Anda tidak menetapkan [Harga Aktivasi], perintah pemicu akan segera ditempatkan sebagai perintah pasar saat harga terakhir (atau harga pasar) mencapai [Harga Pemicu]. Jika Anda menetapkan [Harga Aktivasi], [Harga Pemicu] dibuat setelah perintah diaktifkan.





[Harga Aktivasi] dapat ditetapkan ke Harga Terakhir, Harga Wajar, atau Harga Indeks.









1）Pilih [Rasio] atau [Jarak Harga].

2）Tetapkan [Rasio] atau [Jarak Harga].

3）Tetapkan unit dasar.

4）Tetapkan jumlah.

5）(Opsional) Tetapkan [Harga Aktivasi].

6）Tempatkan perintah [Buka Short] / [Buka Long].













Logika Operasional: Tetapkan Harga → Tetapkan Unit Dasar → Tetapkan Jumlah → Tempatkan Order [Buka Short] / [Buka Long].





Post Only order memastikan bahwa trader selalu menjadi maker. Saat transaksi dieksekusi, trader, sebagai penyedia likuiditas, memperoleh biaya transaksi.





Unit Dasar Futures: BTC, USDT, dan Cont.









1）Tetapkan harga.

2）Tetapkan unit dasar.

3）Tetapkan jumlah.

4）Tempatkan order [Buka Short] / [Buka Long].











3.5 Cara Menentukan Ukuran Posisi Maksimum

Di panel trading, Anda dapat melihat ukuran posisi maksimum yang tersedia untuk membuka posisi long atau short.

Cara Menghitung Ukuran Posisi Maksimum: Saat Anda mengirim order Futures, sistem akan terlebih dahulu menghitung ukuran posisi maksimum yang dapat Anda buka. Jika Anda mengubah unit posisi ke USDT atau token yang digunakan dalam pasangan trading, sistem akan mengubah kuantitas menjadi nilai USDT atau jumlah token yang setara. Jumlah maksimum yang dapat dibuka yang ditampilkan pada halaman tersebut merupakan kuantitas maksimum yang dapat digunakan untuk membuka posisi long atau short berdasarkan leverage yang saat ini dipilih.



Metode Perhitungan untuk Berbagai Unit Posisi (Jumlah Token, USDT, Kuantitas)

Buka Long/Short Maksimum (Kontr.) = Margin Tersedia / [Estimasi Harga Pengisian * Ukuran Kontr. * (Tingkat Margin Awal + 2 × Estimasi Tingkat Biaya)] Pembukaan Maksimum (Nilai USDT) = Kontr. * Ukuran Futures * Harga Pembukaan Maksimum (Jumlah Token) = Kontr. * Ukuran Futures

Catatan: 1) Estimasi harga masuk dan estimasi tingkat biaya (digunakan untuk menghitung estimasi biaya pembukaan dan penutupan) bergantung pada jenis order (market atau limit) dan arah trade (long atau short). 2) Limit Order: Sistem menggunakan harga input Anda sebagai estimasi harga masuk (Dieksekusi sebagai order non-taker). 3) Market Order: Sistem menggunakan harga terbaik yang tersedia dari buku order — Bid1 untuk membuka short dan Ask1 untuk membuka long.

Kuantitas kontr. harus berupa bilangan bulat. Jika nilai yang dihitung menyertakan desimal, nilai tersebut akan dibulatkan ke bawah.













Jika order Anda belum dipicu, silahkan periksa di [Open Orders] dan [Order History].













Jika order Anda telah dipicu, silakan periksa di [Posisi].













Jika order Anda terpicu dan Anda mengalami untung atau rugi, Anda dapat secara aktif menutup posisi pada waktu yang tepat berdasarkan ekspektasi Anda. Atau, Anda dapat secara aktif menutup posisi dengan menetapkan fungsi take-profit dan stop-loss sebelum atau setelah menempatkan order. Untuk informasi lebih lanjut, Anda dapat melihat artikel: Menetapkan Take-Profit dan Stop-Loss untuk Transaksi Futures









Likuidasi paksa adalah tindakan penutupan pasif. Untuk memastikan bahwa kerugian tidak melebihi margin yang disetorkan, MEXC akan secara paksa menyelesaikan posisi terbuka yang tersisa ketika margin yang ada di bawah jumlah yang diperlukan untuk mempertahankan posisi. Untuk informasi lebih lanjut, Anda dapat melihat artikel: Apa itu Likuidasi Paksa?









Artikel ini memberikan gambaran terperinci tentang tiga langkah utama untuk menyelesaikan perdagangan berjangka: mentransfer dana, menempatkan (5 jenis) order, dan memantau order. Mengingat pengalaman pertama Anda dalam perdagangan berjangka, setiap mode penempatan order telah diringkas dengan logika operasional dasar, sehingga mengurangi kompleksitas perdagangan berjangka untuk Anda. Beberapa konten juga disiapkan secara ringkas melalui diagram. Setelah Anda terbiasa dengan transaksi futures, Anda dapat mempertimbangkan untuk menyederhanakan pemikiran operasional Anda berdasarkan pengalaman Anda, seperti mengkategorikan 5 jenis order berdasarkan tingkat kesulitan pelaksanaannya. Jika Anda ingin bertukar pengalaman perdagangan dengan lebih banyak pengguna, Anda dapat bergabung dengan grup Telegram resmi kami atau mengikuti Twitter resmi kami.



