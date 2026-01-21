X milik Elon Musk Membuka Sumber Algoritma Bertenaga Grok yang Menggerakkan Feed 'Untuk Anda'

Ringkasan Platform media sosial X telah membuka sumber model transformer berbasis Grok, yang mengurutkan postingan feed For You dengan memprediksi tindakan pengguna tanpa mengandalkan fitur yang dirancang secara manual.

Repositori GitHub mencakup semua kode yang menentukan visibilitas postingan organik dan iklan, dibangun dengan Rust dan Python untuk pengambilan dan penilaian modular.

Rilis ini mengikuti janji pemilik Elon Musk untuk memperbarui algoritma setiap empat minggu, disertai dengan catatan pengembang yang komprehensif.

Platform media sosial X milik Elon Musk memenuhi janjinya untuk mengungkap salah satu rahasia yang paling dijaga ketat di media sosial pada hari Selasa, merilis arsitektur machine learning yang menentukan postingan apa yang muncul di feed pengguna.

"Kami telah membuka sumber algoritma 𝕏 baru kami, yang didukung oleh arsitektur transformer yang sama dengan model Grok dari xAI," tweet tim teknik X.

"Kami tahu algoritma ini bodoh dan memerlukan peningkatan besar, tetapi setidaknya Anda dapat melihat kami berjuang untuk membuatnya lebih baik secara real-time dan dengan transparansi," tweet Musk setelah rilis. "Tidak ada perusahaan media sosial lain yang melakukan ini."

Rilis ini menindaklanjuti janji yang dibuat Musk minggu lalu ketika ia memposting bahwa ia akan "membuat algoritma X baru, termasuk semua kode yang digunakan untuk menentukan postingan organik dan iklan apa yang direkomendasikan kepada pengguna, menjadi sumber terbuka dalam 7 hari."

Ia berjanji pembaruan akan "diulang setiap 4 minggu, dengan catatan pengembang yang komprehensif, untuk membantu Anda memahami apa yang berubah."

Repositori GitHub merinci model transformer berbasis Grok yang mengurutkan postingan feed 'For You' X dengan memprediksi tindakan pengguna seperti suka dan balasan, menggunakan machine learning end-to-end tanpa fitur yang dirancang secara manual, dibangun dengan Rust dan Python untuk pengambilan dan penilaian modular.

Algoritma mengambil konten dari dua sumber: postingan dalam jaringan dari akun yang diikuti pengguna dan postingan luar jaringan yang ditemukan melalui pengambilan berbasis ML, menggabungkan keduanya melalui sistem penilaian yang memprediksi probabilitas keterlibatan untuk setiap postingan.

Midhun Krishna M, co-founder dan CEO pelacak biaya LLM TknOps.io, mengatakan rilis sumber terbuka dapat mengubah standar industri.

"Dengan mengekspos arsitektur transformer berbasis Grok, X pada dasarnya memberikan cetak biru kepada pengembang untuk memahami, dan berpotensi meningkatkan, sistem rekomendasi yang telah menjadi kotak hitam selama bertahun-tahun," katanya kepada Decrypt. "Tingkat transparansi ini dapat memaksa platform lain untuk mengikuti atau menjelaskan mengapa mereka tidak mau."

"Kreator dapat belajar apa yang berhasil dan menyesuaikan tanpa membabi buta memanipulasi sistem, sementara insentif yang lebih jelas menguntungkan pengguna reguler dan menghasilkan konten yang lebih baik," tambahnya.

Ketika ditanya apakah kode sumber terbuka dapat membantu pengguna menentukan apa yang membuat postingan menjadi viral, Grok sendiri menganalisis algoritma dan mengidentifikasi lima faktor kunci.

Ini termasuk prediksi keterlibatan berdasarkan riwayat pengguna untuk suka dan posting ulang, kebaruan dan relevansi konten dengan postingan yang dipersonalisasi tepat waktu mendapat skor lebih tinggi, penilaian keragaman yang membatasi penulis yang berulang, keseimbangan antara akun yang diikuti dan postingan yang disarankan ML, serta sinyal negatif dari blokir dan bisu yang menurunkan skor.

X dalam pengawasan

Rilis ini datang di tengah pengawasan ketat terhadap inisiatif AI X, karena minggu lalu, X mencabut akses API untuk proyek InfoFi yang memberi hadiah kepada pengguna untuk keterlibatan platform, dengan Head of Product Nikita Bier menyatakan perusahaan akan "tidak lagi mengizinkan aplikasi yang memberi hadiah kepada pengguna untuk memposting di X" karena kekhawatiran spam yang dihasilkan AI.

Baru-baru ini, X membatasi fitur pembuatan dan pengeditan gambar Grok hanya untuk pelanggan berbayar dan menerapkan langkah-langkah teknis untuk mencegah pengeditan gambar orang nyata setelah chatbot digunakan untuk membuat gambar seksual tanpa persetujuan, termasuk gambar anak di bawah umur, mendorong regulator di seluruh dunia untuk membuka investigasi yang dapat mengarah pada tindakan penegakan.