PANews melaporkan pada 21 Januari bahwa, menurut The Hacker News, peneliti Cyata mengungkapkan tiga kerentanan keamanan serius (CVE-2025-68143/44/45) pada server mcp-server-git yang dipelihara oleh Anthropic. Kerentanan ini dapat dieksploitasi untuk melintasi jalur eksekusi dan menyuntikkan parameter, bahkan berpotensi memungkinkan eksekusi kode jarak jauh. Kerentanan ini dapat dipersenjatai melalui injeksi prompt, memungkinkan penyerang memicu serangan hanya dengan mengendalikan asisten AI untuk membaca konten berbahaya. Kerentanan telah diperbaiki pada versi September dan Desember 2025. Tool git_init resmi telah dihapus, dan verifikasi jalur telah diperkuat. Pengguna disarankan untuk memperbarui ke versi terbaru sesegera mungkin.

