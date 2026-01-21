BursaDEX+
Pi Network mengalami penurunan harga yang berkelanjutan di tengah laporan yang belum dikonfirmasi tentang pembukaan token besar-besaran dan potensi rebound.Pi Network mengalami penurunan harga yang berkelanjutan di tengah laporan yang belum dikonfirmasi tentang pembukaan token besar-besaran dan potensi rebound.

Harga Pi Network Menghadapi Tren Penurunan di Tengah Laporan yang Belum Terverifikasi

Penulis: CoinLiveSumber: CoinLive
2026/01/21 09:50
Pi Network
PI$0.18435-4.63%
Poin Utama:
  • Laporan tidak terverifikasi tentang 4 juta token PI yang beredar.
  • Harga Pi turun ~9% selama seminggu terakhir.
  • Pasar kekurangan pernyataan resmi yang mengonfirmasi pembukaan kunci masif.
Harga Pi Network turun hampir 9% selama seminggu terakhir karena transaksi yang dilaporkan sebanyak 4.000.000 token PI terjadi dalam 24 jam, menurut sumber sekunder.

Anomali pasar potensial ini menyoroti sentimen bearish yang sedang berlangsung untuk PI, meskipun tidak ada konfirmasi dari sumber utama atau dampak yang jelas pada cryptocurrency terkait seperti ETH atau BTC.

Artikel terkait

Trader Berbondong-bondong ke Kripto ZKP untuk Kesempatan Giveaway $5 Juta saat Dogecoin Mendapat Kekuatan ETF dan SUI Bersiap untuk Bergerak

21 Januari 2026

ICE Merintis Platform Penyelesaian Tertoken untuk Perdagangan NYSE

21 Januari 2026

Analisis Penurunan Harga Pi Network

Gambaran Umum

Tidak ada bukti yang dikonfirmasi muncul mengenai peredaran 4 juta token Pi dalam periode singkat. Diskusi telah terjadi dalam komunitas yang menyarankan dampak besar pada nilai pasar token. Tidak adanya pernyataan resmi dari kepemimpinan Pi Network atau pemangku kepentingan utama telah menimbulkan pertanyaan. Saat ini, tidak ada tindakan atau rencana terdokumentasi yang telah diungkapkan untuk mengatasi peristiwa yang dituduhkan tersebut.

Reaksi Pasar

Investor dan pakar industri menunggu klarifikasi tentang konsekuensi potensial. Tanpa bukti konkret, reaksi pasar tetap spekulatif, disorot oleh penurunan harga Pi yang berkelanjutan. Dampak finansial diamati dengan perdagangan Pi antara $0,18 dan $0,20 USD. Penurunan harga yang berkepanjangan mencerminkan kekhawatiran dan sentimen pasar bearish secara keseluruhan. Menurut kutipan, skenario saat ini dapat diringkas sebagai:

Dampak Finansial

Tidak ada verifikasi utama yang diberikan tentang pembukaan kunci token besar. Dalam kasus sebelumnya, rilis Pi yang besar telah bertepatan dengan penurunan nilai. Hasil potensial untuk Pi mungkin melibatkan penyesuaian pasar jika laporan terbukti benar. Tren historis menunjukkan kurangnya dukungan institusional dan regulasi dapat menghambat upaya pemulihan.

Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

