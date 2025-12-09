Apa itu Dompet MEXC dan Bagaimana Cara Menemukan Alamat Dompet MEXC Anda?

MEXC Wallet mengacu pada sistem dompet digital dalam platform pertukaran MEXC di mana Anda dapat menyimpan, menyetor, menarik, dan mengelola mata uang kripto Anda. MEXC menawarkan beberapa jenis dompet khusus untuk memenuhi kebutuhan trading Anda:
Kesalahan Umum yang Harus Dihindari: Memilih jaringan yang salah adalah kesalahan yang paling sering terjadi. Misalnya, mengirim USDT melalui TRC20 ke alamat ERC20 akan mengakibatkan kehilangan dana secara permanen.
Dompet Spot: Ini adalah dompet trading utama Anda di mana Anda menyimpan mata uang kripto untuk trading spot. Ketika Anda menyetor kripto ke MEXC, biasanya masuk ke Dompet Spot Anda terlebih dahulu.
Dompet Futures: Dompet terpisah yang digunakan khusus untuk trading futures dan derivatif. Anda perlu mentransfer dana dari Dompet Spot ke Dompet Futures untuk trading futures.
Akun DEX+: Digunakan untuk trading yang nyaman di MEXC DEX+. Aset di akun DEX+ Anda dapat ditransfer dengan mulus ke akun spot Anda.
Berikut cara menemukan alamat deposit untuk mata uang kripto apa pun di MEXC:
Langkah 1: Masuk ke MEXC
Kunjungi Situs Web Resmi MEXC dan masuk ke akun Anda.
Langkah 2: Navigasi ke Dompet
Langkah 3: Temukan Opsi Deposit
Langkah 4: Pilih Mata Uang Kripto Anda
Langkah 5: Pilih Jaringan (langkah paling penting)
Langkah 6: Salin Alamat Anda
Langkah 1: Buka Aplikasi MEXC
Buka aplikasi seluler MEXC dan masuk.
Langkah 2: Buka Dompet
Langkah 3: Ketuk Deposit
Langkah 4: Pilih Mata Uang Kripto
Langkah 5: Pilih Jaringan
Langkah 6: Dapatkan Alamat Anda
Selalu cocokkan jaringan: Jika Anda memilih TRC20 di MEXC, Anda harus mengirim dari alamat TRC20.
Jaringan umum untuk koin populer:
Setiap mata uang kripto memiliki jumlah deposit minimum. Deposit di bawah ambang batas ini mungkin tidak dikreditkan ke akun Anda. Selalu periksa minimum sebelum mengirim.
Jaringan yang berbeda memiliki waktu konfirmasi yang berbeda:
Beberapa mata uang kripto memerlukan alamat DAN memo/tag:
Jika memo diperlukan, Anda HARUS menyertakannya, atau dana Anda mungkin hilang atau tertunda.
Mata uang kripto yang berbeda memiliki format alamat yang berbeda:
Mulai Dengan Tes Kecil: Untuk deposit pertama kali atau alamat baru, kirim jumlah kecil terlebih dahulu untuk memverifikasi bahwa semuanya berfungsi dengan benar.
Gunakan Hanya Saluran Resmi: Jangan pernah mengklik tautan alamat deposit dari email atau pesan. Selalu akses dompet Anda melalui situs web atau aplikasi resmi MEXC.
Whitelist Alamat: Aktifkan fitur whitelist alamat sehingga penarikan hanya diizinkan ke alamat yang telah disetujui sebelumnya.
Aktifkan 2FA: Selalu aktifkan autentikasi dua faktor pada akun Anda.
Jangan Bagikan Alamat Anda Secara Publik: Hindari memposting alamat Anda di forum publik tanpa perlu.
"Address not found" atau "Invalid address"
Deposit tidak muncul
Butuh bantuan?
Dengan mengikuti langkah-langkah ini dengan hati-hati, Anda dapat menemukan dan menggunakan alamat dompet MEXC Anda untuk deposit dengan aman. Ingat, aturan terpenting adalah selalu mencocokkan jaringan antara platform pengirim dan penerima.
Disclaimer: Informasi ini tidak memberikan saran tentang investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau layanan terkait lainnya, juga tidak merupakan saran untuk membeli, menjual, atau memegang aset apa pun. MEXC Learn menyediakan informasi hanya untuk tujuan referensi dan tidak merupakan saran investasi apa pun. Harap pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang terlibat dan berhati-hati saat berinvestasi. Platform tidak bertanggung jawab atas pilihan aktivitas investasi Anda.
