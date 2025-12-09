Apa itu Dompet MEXC dan Bagaimana Cara Menemukan Alamat Dompet MEXC Anda?

MEXC Wallet mengacu pada sistem dompet digital dalam platform pertukaran MEXC di mana Anda dapat menyimpan, menyetor, menarik, dan mengelola mata uang kripto Anda. MEXC menawarkan beberapa jenis dompet khusus untuk memenuhi kebutuhan trading Anda:

Tiga Jenis Dompet: MEXC memiliki tiga dompet terpisah: Dompet Spot (trading utama), Dompet Futures (hanya derivatif), dan Akun DEX+ (trading terdesentralisasi). Dana harus ditransfer di antara ketiganya untuk tujuan yang berbeda. Menemukan Alamat Deposit Anda: Akses melalui Dompet → Deposit → Pilih mata uang kripto → Pilih jaringan → Salin alamat. Tersedia di situs web desktop dan aplikasi seluler dengan langkah-langkah dasar yang sama. Pemilihan Jaringan Sangat Penting: Aturan #1: Selalu cocokkan jaringan blockchain antara platform pengirim dan penerima. Jaringan salah = dana hilang. Jaringan umum termasuk ERC20 (Ethereum), TRC20 (Tron), BEP20 (Binance Smart Chain). Persyaratan Memo/Tag: Koin seperti XRP, XLM, dan ATOM memerlukan alamat DAN memo/tag. Kehilangan memo dapat mengakibatkan dana hilang atau tertunda. Waktu Konfirmasi Bervariasi: TRC20: 1–3 menit | BEP20: 1–5 menit | ERC20: 10–30 menit | Bitcoin: 30–60 menit. Setiap jaringan memiliki kecepatan dan persyaratan deposit minimum yang berbeda. Praktik Keamanan Terbaik:

Selalu periksa ulang alamat lengkap dan jaringan

Kirim jumlah kecil terlebih dahulu untuk pengujian

Aktifkan 2FA dan whitelist alamat

Hanya gunakan saluran resmi MEXC

Verifikasi jumlah deposit minimum sebelum mengirim

Kesalahan Umum yang Harus Dihindari: Memilih jaringan yang salah adalah kesalahan yang paling sering terjadi. Misalnya, mengirim USDT melalui TRC20 ke alamat ERC20 akan mengakibatkan kehilangan dana secara permanen.





Dompet Spot: Ini adalah dompet trading utama Anda di mana Anda menyimpan mata uang kripto untuk trading spot. Ketika Anda menyetor kripto ke MEXC, biasanya masuk ke Dompet Spot Anda terlebih dahulu.

Dompet Futures: Dompet terpisah yang digunakan khusus untuk trading futures dan derivatif. Anda perlu mentransfer dana dari Dompet Spot ke Dompet Futures untuk trading futures.

Akun DEX+: Digunakan untuk trading yang nyaman di MEXC DEX+. Aset di akun DEX+ Anda dapat ditransfer dengan mulus ke akun spot Anda.

MEXC download





Berikut cara menemukan alamat deposit untuk mata uang kripto apa pun di MEXC:

Langkah 1: Masuk ke MEXC

Kunjungi Situs Web Resmi MEXC dan masuk ke akun Anda.

Langkah 2: Navigasi ke Dompet

Klik "Wallets" di menu atas

di menu atas Pilih "Overview" atau "Spot"

Langkah 3: Temukan Opsi Deposit

Klik tombol "Deposit"

Anda akan melihat daftar semua mata uang kripto yang tersedia

Langkah 4: Pilih Mata Uang Kripto Anda

Cari kripto yang ingin Anda deposit (misalnya, USDT, BTC, ETH)

Klik untuk melanjutkan

Langkah 5: Pilih Jaringan (langkah paling penting)

Pilih jaringan blockchain (misalnya, ERC20, TRC20, BEP20)

Pastikan ini cocok dengan jaringan yang Anda kirim dari

Setiap jaringan memiliki alamat yang berbeda

Langkah 6: Salin Alamat Anda

Alamat dompet Anda akan ditampilkan

Anda dapat menyalin alamat atau memindai kode QR

Beberapa alamat juga memiliki memo/tag (diperlukan untuk koin tertentu seperti XRP, XLM)

Langkah 1: Buka Aplikasi MEXC

Buka aplikasi seluler MEXC dan masuk.

MEXC download

Langkah 2: Buka Dompet

Ketuk "Wallets" di menu bawah

di menu bawah Pilih "Spot"

Langkah 3: Ketuk Deposit

Temukan dan ketuk tombol "Deposit"

Langkah 4: Pilih Mata Uang Kripto

Cari atau gulir untuk menemukan mata uang kripto yang Anda inginkan

Ketuk pada mata uang tersebut

Langkah 5: Pilih Jaringan

Pilih jaringan blockchain yang sesuai

Verifikasi bahwa jaringan cocok dengan jaringan pengirim Anda

Langkah 6: Dapatkan Alamat Anda

Alamat deposit Anda muncul di layar

Ketuk "Copy Address" atau gunakan kode QR

atau gunakan kode QR Jika ada memo/tag, salin juga





Selalu cocokkan jaringan: Jika Anda memilih TRC20 di MEXC, Anda harus mengirim dari alamat TRC20.

Jaringan umum untuk koin populer:

USDT : ERC20, TRC20, BEP20, Polygon, Arbitrum, dll.

: ERC20, TRC20, BEP20, Polygon, Arbitrum, dll. BTC : Hanya jaringan Bitcoin

: Hanya jaringan Bitcoin ETH : ERC20 (Ethereum), Arbitrum, Optimism, dll.

: ERC20 (Ethereum), Arbitrum, Optimism, dll. BNB: BEP20 (BSC)

Setiap mata uang kripto memiliki jumlah deposit minimum. Deposit di bawah ambang batas ini mungkin tidak dikreditkan ke akun Anda. Selalu periksa minimum sebelum mengirim.

Jaringan yang berbeda memiliki waktu konfirmasi yang berbeda:

TRC20 (Tron) : Biasanya 1–3 menit

: Biasanya 1–3 menit BEP20 (BSC) : Biasanya 1–5 menit

: Biasanya 1–5 menit ERC20 (Ethereum) : 10–30 menit (tergantung pada biaya gas)

: 10–30 menit (tergantung pada biaya gas) Bitcoin: 30–60 menit (memerlukan beberapa konfirmasi)

Beberapa mata uang kripto memerlukan alamat DAN memo/tag:

XRP (Ripple) – memerlukan destination tag

XLM (Stellar) – memerlukan memo

ATOM (Cosmos) – memerlukan memo

Jika memo diperlukan, Anda HARUS menyertakannya, atau dana Anda mungkin hilang atau tertunda.

Mata uang kripto yang berbeda memiliki format alamat yang berbeda:

Bitcoin : Dimulai dengan 1, 3, atau bc1 (misalnya, bc1qxy2kgdygjrsqtzq2n0yrf2493p83kkfjhx0wlh)

: Dimulai dengan 1, 3, atau bc1 (misalnya, bc1qxy2kgdygjrsqtzq2n0yrf2493p83kkfjhx0wlh) Ethereum/ERC20 : Dimulai dengan 0x (misalnya, 0x742d35Cc6634C0532925a3b844Bc9e7595f0bEb)

: Dimulai dengan 0x (misalnya, 0x742d35Cc6634C0532925a3b844Bc9e7595f0bEb) Tron/TRC20 : Dimulai dengan T (misalnya, TXYZopYRdj2D9XRtbG411XZZ3kM5VkAeBf)

: Dimulai dengan T (misalnya, TXYZopYRdj2D9XRtbG411XZZ3kM5VkAeBf) BEP20: Dimulai dengan 0x (format sama dengan Ethereum)

MEXC download





Selalu verifikasi alamat lengkap (jangan hanya memeriksa karakter pertama/terakhir)

Konfirmasi jaringan cocok

Periksa memo/tag jika diperlukan

Mulai Dengan Tes Kecil: Untuk deposit pertama kali atau alamat baru, kirim jumlah kecil terlebih dahulu untuk memverifikasi bahwa semuanya berfungsi dengan benar.

Gunakan Hanya Saluran Resmi: Jangan pernah mengklik tautan alamat deposit dari email atau pesan. Selalu akses dompet Anda melalui situs web atau aplikasi resmi MEXC.

Whitelist Alamat: Aktifkan fitur whitelist alamat sehingga penarikan hanya diizinkan ke alamat yang telah disetujui sebelumnya.

Aktifkan 2FA: Selalu aktifkan autentikasi dua faktor pada akun Anda.

Jangan Bagikan Alamat Anda Secara Publik: Hindari memposting alamat Anda di forum publik tanpa perlu.





"Address not found" atau "Invalid address"

Anda mungkin telah memilih jaringan yang salah

Mata uang kripto mungkin tidak didukung di MEXC

Mungkin ada masalah teknis sementara

Deposit tidak muncul

Periksa apakah transaksi memiliki konfirmasi yang cukup di blockchain

Verifikasi Anda mengirim ke alamat dan jaringan yang benar

Periksa apakah jumlah deposit minimum terpenuhi

Tunggu jumlah konfirmasi yang diperlukan

Butuh bantuan?

Hubungi dukungan MEXC melalui aplikasi atau situs web

Periksa Pusat Bantuan MEXC untuk panduan deposit koin tertentu

Gunakan penjelajah blockchain untuk melacak transaksi Anda

Dengan mengikuti langkah-langkah ini dengan hati-hati, Anda dapat menemukan dan menggunakan alamat dompet MEXC Anda untuk deposit dengan aman. Ingat, aturan terpenting adalah selalu mencocokkan jaringan antara platform pengirim dan penerima.

Disclaimer: Informasi ini tidak memberikan saran tentang investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau layanan terkait lainnya, juga tidak merupakan saran untuk membeli, menjual, atau memegang aset apa pun. MEXC Learn menyediakan informasi hanya untuk tujuan referensi dan tidak merupakan saran investasi apa pun. Harap pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang terlibat dan berhati-hati saat berinvestasi. Platform tidak bertanggung jawab atas pilihan aktivitas investasi Anda.