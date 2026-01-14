Polygon Mengambil Langkah Besar Menuju Pembayaran Terregulasi dengan Akuisisi Kunci

Polygon memperkuat posisi pembayaran teregulasinya dengan akuisisi strategis Coinme dan Sequence.

R25 meluncurkan token rcUSD+ di Polygon, menghadirkan imbal hasil DeFi tingkat institusional.

Sequence meningkatkan orientasi pengguna Polygon dengan dompet yang mulus dan alat lintas rantai.

Polygon telah mengambil langkah berani untuk menjadi pemain terkemuka dalam pembayaran terregulasi di Amerika Serikat. Menurut Sandeep, CEO dari Polygon Foundation, perusahaan telah mengungkapkan rencana untuk mengakuisisi Coinme dan Sequence, dua perusahaan yang mengkhususkan diri dalam aspek vital pembayaran yang patuh dan orientasi pengguna.

Pengumuman ini mengikuti visi Polygon yang lebih luas dalam mengubah pergerakan uang global, mengambil langkah signifikan menuju integrasi blockchain dengan keuangan sehari-hari.

Dengan akuisisi ini, Polygon memperkuat posisinya sebagai platform terintegrasi vertikal yang mampu menangani akses fiat terregulasi, penyelesaian blockchain, dan eksekusi lintas rantai. Penambahan Coinme, sebuah perusahaan yang beroperasi di bawah lisensi pengirim uang di 48 negara bagian AS, memberikan Polygon akses langsung ke pergerakan uang terregulasi.

Jaringan Coinme yang kuat mencakup lebih dari 50.000 lokasi ritel fisik, memungkinkan Polygon memasuki ruang pembayaran terregulasi tanpa memulai dari awal.

Baca Juga: Bitcoin Mencapai $94.000, Ethereum Melonjak, XRP dan Dogecoin Naik – Pasar Kripto Meledak!

Selain itu, API tingkat perusahaan Coinme dirancang untuk mendukung perusahaan tradisional dan perusahaan asli kripto, memfasilitasi kustodi, perdagangan, dan akses fiat. Infrastruktur ini meningkatkan daya tarik Polygon bagi bank, perusahaan fintech, dan penyedia pembayaran yang mencari integrasi blockchain yang patuh.

Hubungan Coinme yang mapan dengan perusahaan dan basis penggunanya yang luas semakin memperluas jangkauan pasar Polygon.

Memperkuat Orientasi Pengguna dengan Infrastruktur Dompet Inovatif Sequence

Akuisisi kedua, Sequence, berfokus pada penyederhanaan pembayaran blockchain bagi pengguna. Melalui infrastruktur dompet tersemat, Sequence memungkinkan aplikasi untuk menawarkan pembayaran kripto tanpa mengharuskan pengguna memiliki pengetahuan teknis yang mendalam. Pendekatan yang ramah pengguna ini meningkatkan kecepatan orientasi dan mengurangi faktor intimidasi yang terkait dengan pembayaran berbasis blockchain.

Integrasi mulus Sequence memberikan Polygon alat yang diperlukan untuk merampingkan transaksi lintas rantai, memungkinkan pengguna untuk memindahkan aset, menukar token, dan mengelola biaya gas dengan satu tindakan.

Alat orkestrasi lintas rantai Sequence mengatasi tantangan memindahkan aset antar jaringan blockchain yang berbeda, membuat platform Polygon lebih mudah diakses oleh pengguna. Infrastruktur ini sejalan dengan strategi Polygon untuk mendukung pembayaran di berbagai ekosistem daripada membatasi aktivitas pada satu blockchain.

Platform Terpadu untuk Pembayaran Mulus dan Eksekusi Blockchain

Bersama-sama, akuisisi strategis ini secara signifikan meningkatkan strategi jangka panjang Polygon. Perusahaan sekarang mengendalikan lapisan kunci dari tumpukan pembayaran, dari akses fiat terregulasi hingga eksekusi blockchain dan dompet yang menghadap pengguna. Integrasi vertikal ini memungkinkan Polygon untuk mendukung pergerakan uang instan sambil mempertahankan kepatuhan regulasi di pasar AS.

Dengan memposisikan diri sebagai platform komprehensif untuk pembayaran yang patuh dan integrasi blockchain yang mulus, Polygon siap memainkan peran sentral dalam masa depan keuangan global, menjembatani kesenjangan antara keuangan tradisional dan ekosistem blockchain.

Token rcUSD+ R25 Diluncurkan di Polygon

Dalam dorongan lebih lanjut untuk meningkatkan ekosistem Polygon, R25, protokol perintis yang berfokus pada aset dunia nyata (RWA) dan stablecoin, secara resmi meluncurkan token rcUSD+ di blockchain Polygon pada November. Peluncuran ini bertujuan untuk membawa imbal hasil tingkat institusional ke keuangan terdesentralisasi (DeFi) dengan memanfaatkan infrastruktur Polygon yang berkecepatan tinggi dan berbiaya rendah.

Dengan token rcUSD+, R25 bertujuan untuk menawarkan solusi yang menghasilkan imbal hasil yang menjembatani stabilitas keuangan tradisional dengan dunia blockchain, memberikan pengembalian berkelanjutan kepada pemegang token sehari-hari.

Dengan memanfaatkan jaringan efisien Polygon, kolaborasi ini meningkatkan daya tarik Polygon sebagai platform yang mampu mendukung produk keuangan tingkat institusional di ruang DeFi.

Baca Juga: Raksasa Kripto Bitpanda Siap Go Public dengan Valuasi $5 Miliar di Bursa Frankfurt!

Postingan Polygon Mengambil Langkah Besar Menuju Pembayaran Terregulasi dengan Akuisisi Kunci muncul pertama kali di 36Crypto.