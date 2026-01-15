Binance Wallet Menambahkan Aster untuk Perdagangan Perpetual

Yang Perlu Diketahui: Binance dan Aster mengaktifkan perdagangan futures perpetual on-chain di BNB Smart Chain.

Pengguna mendapatkan hingga 200.000 USDT dalam hadiah trading.

Binance Wallet meningkatkan perdagangan pengguna dengan alat yang aman dan efisien.

Binance Wallet telah mengintegrasikan Aster untuk perdagangan perpetual on-chain langsung di BNB Smart Chain, memungkinkan perdagangan dengan cryptocurrency dan saham, diumumkan pada 14 Januari 2026.

Integrasi ini meningkatkan fleksibilitas perdagangan sambil mempertahankan kontrol aset, menawarkan hingga 200.000 USDT sebagai hadiah, mencerminkan inovasi signifikan untuk aplikasi keuangan terdesentralisasi di BNB Smart Chain.

Binance Wallet telah mengintegrasikan Aster untuk mengaktifkan perdagangan futures perpetual on-chain, diumumkan pada 14 Januari 2026.

Integrasi ini secara signifikan meningkatkan kemampuan perdagangan sambil mempertahankan keamanan, menawarkan hadiah USDT yang substansial kepada pengguna.

Integrasi Meningkatkan Futures On-Chain di BNB Smart Chain

Binance Wallet telah mengintegrasikan Aster untuk memfasilitasi perdagangan futures perpetual on-chain langsung di BNB Smart Chain. Diumumkan pada 14 Januari 2026, ini memperkenalkan peluang perdagangan yang ditingkatkan bagi pengguna.

Kolaborasi antara Binance dan Aster memberdayakan pengguna untuk memperdagangkan perpetual berbasis kripto dan saham menggunakan aset yang didukung seperti BNB dan USDT. Pengguna dapat menikmati efisiensi perdagangan yang meningkat.

Hadiah 200.000 USDT dan Kontrol Pasar

Pengenalan fitur ini memungkinkan pengguna self-custodial lebih banyak kontrol atas aset mereka. Pasar diantisipasi akan mendapat manfaat dari peningkatan likuiditas dan pemanfaatan aset.

Sektor keuangan kemungkinan akan mengalami dorongan, dengan hadiah 200.000 USDT tersedia untuk direbut. Winson Liu, Global Lead Binance Wallet, menyatakan:

BNB Smart Chain Meluncurkan Fitur Trading Baru

Langkah ini sejalan dengan prioritas Binance pada keamanan dan kegunaan, berpotensi mempengaruhi dinamika pasar.

Berbeda dengan penawaran sebelumnya, ini merupakan fitur baru di BNB Smart Chain. Integrasi yang sebanding belum didokumentasikan, menekankan ini sebagai kemajuan baru dalam arena perdagangan.

Berdasarkan tren historis, pengenalan perdagangan on-chain dapat menghasilkan peningkatan aktivitas transaksi. Ini mungkin mempengaruhi inovasi lebih lanjut dan respons kompetitif di industri.