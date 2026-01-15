BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesBTCTabunganPusat Acara
Lainnya
Gala Tanpa Biaya
Binance Wallet mengintegrasikan Aster untuk futures perpetual on-chain dengan hadiah, meningkatkan fleksibilitas trading.Binance Wallet mengintegrasikan Aster untuk futures perpetual on-chain dengan hadiah, meningkatkan fleksibilitas trading.

Binance Wallet Menambahkan Aster untuk Perdagangan Perpetual

Penulis: bitcoininfonewsSumber: bitcoininfonews
2026/01/15 04:22
Ambire Wallet
WALLET$0.0105-11.46%
Aster
ASTER$0.7187+1.42%
Yang Perlu Diketahui:
  • Binance dan Aster mengaktifkan perdagangan futures perpetual on-chain di BNB Smart Chain.
  • Pengguna mendapatkan hingga 200.000 USDT dalam hadiah trading.
  • Binance Wallet meningkatkan perdagangan pengguna dengan alat yang aman dan efisien.

Binance Wallet telah mengintegrasikan Aster untuk perdagangan perpetual on-chain langsung di BNB Smart Chain, memungkinkan perdagangan dengan cryptocurrency dan saham, diumumkan pada 14 Januari 2026.

Integrasi ini meningkatkan fleksibilitas perdagangan sambil mempertahankan kontrol aset, menawarkan hingga 200.000 USDT sebagai hadiah, mencerminkan inovasi signifikan untuk aplikasi keuangan terdesentralisasi di BNB Smart Chain.

Binance Wallet telah mengintegrasikan Aster untuk mengaktifkan perdagangan futures perpetual on-chain, diumumkan pada 14 Januari 2026.

Integrasi ini secara signifikan meningkatkan kemampuan perdagangan sambil mempertahankan keamanan, menawarkan hadiah USDT yang substansial kepada pengguna.

Integrasi Meningkatkan Futures On-Chain di BNB Smart Chain

Binance Wallet telah mengintegrasikan Aster untuk memfasilitasi perdagangan futures perpetual on-chain langsung di BNB Smart Chain. Diumumkan pada 14 Januari 2026, ini memperkenalkan peluang perdagangan yang ditingkatkan bagi pengguna.

Kolaborasi antara Binance dan Aster memberdayakan pengguna untuk memperdagangkan perpetual berbasis kripto dan saham menggunakan aset yang didukung seperti BNB dan USDT. Pengguna dapat menikmati efisiensi perdagangan yang meningkat.

Hadiah 200.000 USDT dan Kontrol Pasar

Pengenalan fitur ini memungkinkan pengguna self-custodial lebih banyak kontrol atas aset mereka. Pasar diantisipasi akan mendapat manfaat dari peningkatan likuiditas dan pemanfaatan aset.

Sektor keuangan kemungkinan akan mengalami dorongan, dengan hadiah 200.000 USDT tersedia untuk direbut. Winson Liu, Global Lead Binance Wallet, menyatakan:

Langkah ini sejalan dengan prioritas Binance pada keamanan dan kegunaan, berpotensi mempengaruhi dinamika pasar.

BNB Smart Chain Meluncurkan Fitur Trading Baru

Berbeda dengan penawaran sebelumnya, ini merupakan fitur baru di BNB Smart Chain. Integrasi yang sebanding belum didokumentasikan, menekankan ini sebagai kemajuan baru dalam arena perdagangan.

Berdasarkan tren historis, pengenalan perdagangan on-chain dapat menghasilkan peningkatan aktivitas transaksi. Ini mungkin mempengaruhi inovasi lebih lanjut dan respons kompetitif di industri.

Disclaimer: Informasi di situs web ini hanya untuk tujuan informasi dan bukan merupakan nasihat keuangan atau investasi. Pasar cryptocurrency bersifat volatile, dan berinvestasi melibatkan risiko. Selalu lakukan riset Anda sendiri dan konsultasikan dengan penasihat keuangan.
Peluang Pasar
Logo Ambire Wallet
Harga Ambire Wallet(WALLET)
$0.0105
$0.0105$0.0105
-4.89%
USD
Grafik Harga Live Ambire Wallet (WALLET)
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Kripto Besar Berikutnya: Para Ahli Mengatakan Keuntungan Milk Mocha Akan Mengungguli Ethereum & Zcash di 2026

Kripto Besar Berikutnya: Para Ahli Mengatakan Keuntungan Milk Mocha Akan Mengungguli Ethereum & Zcash di 2026

Pasar global merebut kembali $2,5 triliun. Berita Ethereum mengkonfirmasi penembusan di atas $3.300, sementara harga Zcash melonjak 14% terkait regulasi […] The post The Next Big
Bagikan
Coindoo2026/01/17 02:57
Grant Cardone mendorong cara baru untuk berinvestasi di real estate dan kripto

Grant Cardone mendorong cara baru untuk berinvestasi di real estate dan kripto

Grant Cardone mendorong cara baru untuk berinvestasi yang menggabungkan real estat dan koin kripto. Ini terjadi sementara Presiden AS Donald Trump mendorong rencana yang
Bagikan
Cryptopolitan2026/01/17 03:25
Penindakan Cryptocurrency Korea Selatan: Tanggal 28 Memicu Guncangan Pasar Besar

Penindakan Cryptocurrency Korea Selatan: Tanggal 28 Memicu Guncangan Pasar Besar

Korea memberlakukan regulasi yang lebih ketat terhadap cryptocurrency. Mulai 28 Januari, setiap bursa asing yang ingin menjual dananya di pasar aplikasi harus mematuhi
Bagikan
Tronweekly2026/01/17 03:00