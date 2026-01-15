Binance Wallet Menambahkan Aster untuk Perdagangan Perpetual

Binance Wallet telah mengintegrasikan Aster untuk perdagangan perpetual on-chain langsung di BNB Smart Chain, memungkinkan perdagangan dengan cryptocurrency dan saham, diumumkan pada 14 Januari 2026.
Binance Wallet telah mengintegrasikan Aster untuk memfasilitasi perdagangan futures perpetual on-chain langsung di BNB Smart Chain. Diumumkan pada 14 Januari 2026, ini memperkenalkan peluang perdagangan yang ditingkatkan bagi pengguna.
Kolaborasi antara Binance dan Aster memberdayakan pengguna untuk memperdagangkan perpetual berbasis kripto dan saham menggunakan aset yang didukung seperti BNB dan USDT. Pengguna dapat menikmati efisiensi perdagangan yang meningkat.
Pengenalan fitur ini memungkinkan pengguna self-custodial lebih banyak kontrol atas aset mereka. Pasar diantisipasi akan mendapat manfaat dari peningkatan likuiditas dan pemanfaatan aset.
Sektor keuangan kemungkinan akan mengalami dorongan, dengan hadiah 200.000 USDT tersedia untuk direbut. Winson Liu, Global Lead Binance Wallet, menyatakan:Langkah ini sejalan dengan prioritas Binance pada keamanan dan kegunaan, berpotensi mempengaruhi dinamika pasar.
Berbeda dengan penawaran sebelumnya, ini merupakan fitur baru di BNB Smart Chain. Integrasi yang sebanding belum didokumentasikan, menekankan ini sebagai kemajuan baru dalam arena perdagangan.
Berdasarkan tren historis, pengenalan perdagangan on-chain dapat menghasilkan peningkatan aktivitas transaksi. Ini mungkin mempengaruhi inovasi lebih lanjut dan respons kompetitif di industri.
