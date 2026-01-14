BursaDEX+
Aktivitas whale dompet baru menarik minat pasar, dengan penarikan 2.400 ETH dari Binance dan staking 2.500 ETH dalam transaksi terpisah.Aktivitas whale dompet baru menarik minat pasar, dengan penarikan 2.400 ETH dari Binance dan staking 2.500 ETH dalam transaksi terpisah.

Aktivitas Whale di Tengah Pergerakan Pasar ETH yang Signifikan

Penulis: coinlineupSumber: coinlineup
2026/01/14 14:51
Major
MAJOR$0.12434-0.98%
Ethereum
ETH$3,292.33-0.42%
Ambire Wallet
WALLET$0.0105-12.42%
Aktivitas Whale Ethereum dan Dampak Pasar
Poin Penting:
  • Aktivitas whale ETH besar mempengaruhi dinamika pasar.
  • Penarikan dan staking menciptakan spekulasi.
  • Potensi efek pengurangan pasokan jangka pendek.

Tidak ada sumber yang dapat diverifikasi yang mengonfirmasi dompet menarik tepat 2.400 ETH dari Binance atau whale lain yang melakukan staking 2.500 ETH baru-baru ini. Namun, Binance sendiri mentransfer 80.000 ETH ke Beacon Deposit-nya, menunjukkan aktivitas staking yang substansial.

Lima jam yang lalu, aktivitas whale dompet baru melibatkan penarikan 2.400 ETH dari Binance dan staking 2.500 ETH dalam transaksi terpisah, menyebabkan minat pasar.

Tindakan ini dapat berdampak pada pasar Ethereum dengan mengurangi pasokan yang beredar. Spekulasi muncul di tengah transaksi besar ini, mendorong analis dan pengamat untuk memantau tren pasar ETH dengan cermat.

Pergerakan tersebut menampilkan penarikan 2.400 ETH dari Binance oleh dompet baru anonim. Tak lama kemudian, entitas lain melakukan staking 2.500 ETH, mengungkapkan aktivitas pasar yang beragam. Meskipun anonim, transaksi whale semacam itu sering mendahului pergeseran pasar.

Komunitas kripto telah menunjukkan minat yang signifikan terhadap pergerakan ini. Staking ETH mendapat perhatian yang meningkat, didorong oleh stake besar seperti 80.000 ETH yang baru-baru ini dikirim ke Beacon Deposit Binance.

Baru-baru ini, penarikan OKX menampilkan akumulasi ETH yang sama besarnya.

Aktivitas ini berkontribusi pada narasi yang lebih luas tentang pergerakan strategis dalam pasar Ethereum. Pemangku kepentingan sangat ingin mengamati hasil keuangan, politik, dan teknologi yang dihasilkan dari pergeseran baru-baru ini. Memantau tren seperti itu membantu menguraikan potensi pergerakan harga masa depan dan implikasinya bagi investor.

Meskipun tidak ada pernyataan atau bukti langsung yang menunjukkan alasan pasti di balik pergerakan ini, pola-pola tersebut mengungkapkan kemungkinan strategi yang ditujukan untuk memanfaatkan posisi pasar Ethereum. Preseden historis menunjukkan manuver serupa sering menyebabkan pengurangan sirkulasi, dengan kemungkinan dampak jaringan. Pengamat industri tetap waspada, mencari kejelasan lebih lanjut tentang perkembangan menarik ini.

