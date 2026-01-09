Apa Kepanjangan XRP? Jawaban Lengkap Dijelaskan

Jika Anda menemukan XRP dalam diskusi cryptocurrency, Anda mungkin bertanya-tanya apa arti sebenarnya dari tiga huruf tersebut.

Tidak seperti banyak ticker crypto, XRP bukanlah akronim dengan makna tersembunyi yang menunggu untuk dipecahkan.

Panduan ini menjelaskan kisah sebenarnya di balik nama XRP, perbedaannya dengan Ripple, dan mengapa memahami perbedaan ini penting bagi siapa pun yang tertarik dengan pembayaran digital.

Anda akan mempelajari konvensi penamaan, evolusi historis, dan apa yang diwakili XRP dalam lanskap crypto saat ini.





Poin-Poin Penting

XRP bukan akronim tetapi simbol ticker yang mengikuti standar ISO 4217 untuk mata uang supranasional.

Awalan "X" menandakan status XRP sebagai aset digital global yang netral, independen dari negara manapun.

XRP, XRP Ledger (XRPL), dan Ripple adalah tiga entitas berbeda yang sering dikacaukan satu sama lain.

XRP Ledger dibuat pada tahun 2011-2012 oleh David Schwartz, Jed McCaleb, dan Arthur Britto.

Transaksi XRP diselesaikan dalam tiga hingga lima detik dengan biaya sepersekian sen.

Cryptocurrency ini berfungsi sebagai mata uang jembatan untuk pembayaran lintas batas dan remitansi.





Ketika orang bertanya "apa kepanjangan XRP dalam crypto", jawaban langsungnya sering mengejutkan mereka: XRP tidak mewakili apapun secara spesifik.

Ini adalah simbol ticker, mirip dengan cara USD mewakili Dolar AS atau EUR mewakili Euro.

Awalan "X" mengikutistandar ISO 4217, yang menetapkan kode untuk mata uang dan komoditas yang tidak terikat pada satu negara.

Emas menggunakan XAU, perak menggunakan XAG, dan XRP mengikuti konvensi yang sama.

Huruf "X" ini menandakan bahwa XRP adalah aset digital supranasional yang dirancang untuk penggunaan global, independen dari sistem mata uang pemerintah manapun.

Bagian "RP" berasal dari konsep awal "kredit Ripple" atau sederhana disebut "ripples", mengacu pada bagaimana pembayaran dirancang untuk beriak melalui berbagai mata uang dan jaringan.

Seiring waktu, versi singkat XRP menjadi pengenal universal untuk aset digital ini diexchange, dompet, dan blockchain explorerdi seluruh dunia.





XRP Ledger dibangun antara tahun 2011 dan awal 2012 oleh para pengembangDavid Schwartz, Jed McCaleb, dan Arthur Britto.

Saat diluncurkan, 100 miliar XRP dibuat, dan teknologi ini awalnya disebut "Ripple" karena pembayaran bisa beriak melalui berbagai mata uang dan jaringan pembayaran.

Pilihan penamaan ini menciptakan kebingungan selama bertahun-tahun karena perusahaan yang mengembangkan teknologi ini juga bernama Ripple.

Orang-orang menggunakan "Ripple" dan "XRP" secara bergantian, membuat sulit untuk membedakan antara cryptocurrency, teknologi, dan entitas bisnis.

Pada Mei 2018, komunitas mengatasi masalah ini dengan memilih simbol "X" yang khas untuk mewakili XRP, terpisah dari logo triskelion Ripple.

Upaya rebranding ini bertujuan untuk menekankan bahwa XRP dan XRP Ledger adalah teknologi independen, tidak hanya dikendalikan oleh Ripple Labs.

Perbedaan ini menjadi sangat penting seiring meningkatnya pengawasan regulasi dan para pemangku kepentingan memerlukan pemisahan yang jelas antara jaringan terdesentralisasi dan perusahaan swasta.









Memahami apa yang diwakili XRP menjadi lebih jelas ketika Anda mengenali tiga entitas berbeda yang sering dikacaukan orang.

XRP adalah aset digital asli atau cryptocurrency yang memfasilitasi transaksi dan menyediakan likuiditas.

XRP Ledger, disingkat sebagai XRPL, adalah teknologi blockchain open-source di mana transaksi ini dicatat dan divalidasi.

Ripple adalah perusahaan teknologi yang berbasis di San Francisco yang membangun produk keuangan, banyak di antaranya memanfaatkan XRP untuk pembayaran lintas batas.

Yayasan XRPLyang independen sekarang mendukung pengembangan ledger, lebih jauh mendemonstrasikan pemisahannya dari Ripple Labs.

Perbedaan ini sangat penting untuk kejelasan regulasi, terutama mengingat tantangan hukum yang dihadapi Ripple terkait klasifikasi XRP.

Untuk pengguna dan investor, mengenali perbedaan ini membantu Anda memahami bahwa XRP dan XRP Ledger beroperasi secara independen, dengan jaringan yang dirancang untuk terus berfungsi melalui validator terdistribusinya.

Cryptocurrency ini diperdagangkan di MEXC dan platform lain sebagai aset independen dengan dinamika pasarnya sendiri.

Di luar simbol tickernya, XRP mewakili solusi khusus untuk pembayaran global daripada cryptocurrency serba guna.

Sementara Bitcoin terutama berfungsi sebagai emas digital dan Ethereum menggerakkan aplikasi terdesentralisasi, XRP dirancang khusus sebagai mata uang jembatan untuk transaksi lintas batas.

Teknologi ini mengatasi ketidakefisienan sistem tradisional seperti SWIFT, yang bergantung pada jaringan bank koresponden dan rekening nostro dan vostro yang didanai sebelumnya.

Transaksi XRP diselesaikan hanya dalam tiga hingga lima detik dengan biaya sepersekian sen, dibandingkan dengan tiga hingga lima hari kerja yang sering diperlukan untuk penyelesaian lintas batas tradisional.

Mekanisme deflasi cryptocurrency ini membakar sejumlah kecil XRP dengan setiap transaksi, menghapusnya secara permanen dari total pasokan.

Institusi keuangan besar telah mengeksplorasi XRP untuk koridor remitansi, terutama di rute volume tinggi seperti AS-Meksiko dan di pasar Asia-Pasifik.

Adopsi di dunia nyata ini menunjukkan bahwa XRP sedang digunakan hari ini untuk menyelesaikan masalah yang tepat untuk mana ia dirancang, berfungsi sebagai infrastruktur bagi institusi yang mencari solusi pembayaran yang lebih cepat dan lebih murah.









Tidak, XRP adalah simbol ticker, bukan akronim dengan bentuk lengkap tertentu.

X mengikuti standar ISO 4217 untuk mata uang supranasional, mirip dengan XAU untuk emas.

Tidak, XRP adalah cryptocurrency sedangkan Ripple adalah perusahaan teknologi yang mempromosikan penggunaannya.

XRP berfungsi sebagai mata uang jembatan untuk pembayaran internasional yang cepat dan berbiaya rendah di XRP Ledger.

David Schwartz, Jed McCaleb, dan Arthur Britto menciptakan XRP Ledger dan XRP pada tahun 2011-2012.

Transaksi XRP diselesaikan dalam tiga hingga lima detik dengan finalitas.

Anda dapat membeli XRP di exchange cryptocurrency seperti MEXC yang mendukung aset ini.

Sekarang Anda memahami bahwa XRP bukan akronim tetapi simbol ticker yang dipilih dengan cermat yang mencerminkan status global dan netralnya.

Awalan "X" menandakan perannya sebagai aset digital supranasional, sementara koneksinya dengan "kredit Ripple" menjelaskan bagian "RP".

Mengenali perbedaan antara XRP, XRP Ledger, dan perusahaan Ripple membantu Anda menavigasi diskusi dan membuat keputusan yang tepat.

Baik Anda meneliti untuk investasi atau hanya karena penasaran, memahami identitas XRP memberikan fondasi untuk mengeksplorasi teknologi dan aplikasi dunia nyatanya.