John Deaton Mengatakan Kenaikan $40 Miliar Ripple Membuat Bahkan Kritikus Tidak Punya Pilihan Selain Menghormati

Ripple mencapai valuasi $40 miliar meskipun menghadapi tekanan regulasi selama bertahun-tahun

Kejelasan hukum memperkuat kredibilitas Ripple di antara institusi dan pengamat pasar

Akuisisi strategis dan perizinan mendorong pertumbuhan yang tidak bisa lagi diabaikan oleh para kritikus

Ripple kembali menjadi fokus pasar setelah komentar dari pengacara pemegang XRP, John Deaton, menyoroti kemajuan korporat yang berkelanjutan. Pernyataan tersebut mengalihkan perhatian ke kekuatan valuasi Ripple daripada perjuangan hukum di masa lalu.

Diskusi ini menyusul pesan Tahun Baru dari CEO Ripple, Brad Garlinghouse, yang menguraikan pencapaian internal. Menurut Deaton, pencapaian tersebut menjelaskan mengapa pertumbuhan Ripple kini memerlukan pengakuan dari para kritikus.

Valuasi Ripple saat ini sebesar $40 miliar menonjol karena berkembang selama tekanan regulasi yang berkepanjangan. Perusahaan mempertahankan ekspansi sambil menavigasi salah satu sengketa hukum terpanjang di sektor kripto.

Selama hampir lima tahun, Ripple menghadapi litigasi dari Komisi Sekuritas dan Bursa A.S. Kasus ini berakhir dengan denda $125 juta, sementara pengadilan mengonfirmasi status non-sekuritas XRP. Hasil tersebut membentuk kembali sentimen pasar seputar risiko regulasi. Akibatnya, Ripple keluar dari proses tersebut dengan kredibilitas operasional yang lebih kuat.

Valuasi ini mencerminkan lebih dari sekadar sentimen pasar. Ripple mengejar ekspansi yang terkalkulasi sambil mempertahankan kontinuitas bisnis inti.

Tekanan hukum menguji disiplin operasional Ripple

Ketidakpastian hukum memaksa Ripple untuk beroperasi di bawah pengawasan konstan. Banyak perusahaan mengurangi eksposur atau menghentikan ekspansi dalam kondisi serupa. Ripple mengikuti jalur yang berbeda dengan melanjutkan pengembangan produk dan jangkauan global. Keputusan itu menjaga hubungan institusional dan investasi infrastruktur.

Perusahaan juga menghindari siklus spekulasi yang agresif. Sebaliknya, kepemimpinan menekankan utilitas pembayaran dan infrastruktur keuangan. Brad Garlinghouse memperkuat posisi itu dengan menyoroti fokus Ripple pada kasus penggunaan dunia nyata. Dia menekankan bahwa XRP dan stablecoin Ripple USD tetap menjadi produk utama.

Strategi tersebut sejalan dengan ekspektasi regulasi yang berkembang. Hasilnya, Ripple memposisikan diri sebagai penyedia infrastruktur yang patuh.

Ekspansi strategis mendukung narasi valuasi Ripple

Valuasi Ripple juga mencerminkan akuisisi yang ditargetkan. Perusahaan memperluas kemampuan tanpa memperpanjang sumber daya modal secara berlebihan. Satu langkah besar termasuk akuisisi GTreasury senilai $1 miliar. Platform ini mendukung manajemen treasury dan optimalisasi likuiditas.

Ripple berencana menggunakan teknologi untuk mengatasi penyelesaian yang lambat dan likuiditas yang terperangkap. Tantangan tersebut terus mempengaruhi sistem keuangan tradisional. Perusahaan juga memperluas layanan institusional melalui Ripple Prime. Platform ini meningkatkan akses ke likuiditas kripto dan alat eksekusi.

Selain akuisisi, Ripple mengamankan persetujuan regulasi baru. Lisensi Electronic Money Institution Inggris baru-baru ini memperkuat jejak regionalnya. Lisensi ini memungkinkan Ripple untuk menawarkan layanan kripto yang diatur di seluruh pasar kunci. Persetujuan itu mendukung adopsi perusahaan yang lebih luas.

Eksekutif Ripple, Reece Merrick, juga berkomentar tentang arah industri. Menurut Merrick, partisipasi institusional dapat meningkat seiring regulasi menjadi lebih jelas. Deaton menggambarkan kinerja Ripple sebagai bukti disiplin jangka panjang. Perusahaan mengubah tekanan regulasi menjadi kekuatan struktural. Kenaikan $40 miliar Ripple terus membentuk kembali bagaimana para kritikus menilai posisinya.

