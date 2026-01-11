BursaDEX+
XRP Sedang Diposisikan untuk Dominasi Institusional — Evernorth dan Doppler Mulai Membangun Likuiditas Skala Treasury

Penulis: BitcoinEthereumNewsSumber: BitcoinEthereumNews
2026/01/11 08:33
XRP dengan cepat memposisikan dirinya sebagai aset fundamental untuk keuangan institusional karena para pemain utama treasury dan infrastruktur berkolaborasi untuk membuka likuiditas skala besar, strategi yield terstruktur, dan integrasi yang lebih dalam antara keuangan tradisional dan XRP Ledger. Adopsi XRP Institusional Mengambil Langkah Struktural ke Depan Dengan Aliansi Evernorth–Doppler XRP semakin muncul sebagai aset landasan […]

Sumber: https://news.bitcoin.com/xrp-is-being-positioned-for-institutional-domination-evernorth-and-doppler-begin-building-treasury-scale-liquidity/

Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

