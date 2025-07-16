Apa itu ETF Spot Bitcoin?





Pada tahun 2013 dan 2018, Winklevoss kembar bersaudara mengajukan permohonan ETF Spot Bitcoin dua kali, dan keduanya ditolak oleh SEC. Pada tahun 2023, makin banyak lembaga keuangan ikut mengajukan permohonan ETF Spot Bitcoin.





Mengapa ada peningkatan minat untuk mengajukan permohonan ETF Spot Bitcoin, dan mengapa ETF Spot Bitcoin menarik begitu banyak perhatian? Pertanyaan-pertanyaan ini akan dianalisis dan dijawab dalam artikel ini.









ETF adalah singkatan dari Exchange Traded Fund, yaitu jenis reksa dana investasi mirip saham yang dapat di-trade di bursa efek.





ETF menggunakan semacam penjaminan fisik untuk mengubah aset tertentu menjadi sekuritas. Investor hanya perlu membeli saham reksa dana yang diterbitkan oleh lembaga tersebut, sehingga mereka secara tidak langsung dapat memiliki eksposur yang sesuai terhadap investasi dasarnya.





ETF Bitcoin adalah exchange-traded fund yang memiliki Bitcoin sebagai aset dasarnya. Ketika pengguna membeli ETF spot Bitcoin, mereka pada dasarnya membeli Bitcoin, tetapi mereka sebenarnya tidak secara langsung memiliki Bitcoin. Hingga saat ini, masih belum ada ETF spot Bitcoin sejati yang tersedia.









1. Kepatuhan terhadap Regulasi: ETF Spot Bitcoin di-trade di bursa efek tradisional dan tunduk pada pengawasan regulasi oleh lembaga terkait. Pasar yang diatur menanamkan lebih banyak kepercayaan dan memberikan kepastian bagi investor.





2. Ambang Batas Investasi Rendah: Tidak perlu mempelajari dan menguasai hal-hal spesifik tentang kripto, seperti menggunakan dompet digital. Pengemasan ETF Bitcoin sebagai metode trading produk keuangan tradisional mengurangi hambatan masuk bagi investor.





3. Hemat Biaya: ETF Spot Bitcoin biasanya dikenai biaya lebih rendah dibandingkan dengan pembelian BTC secara langsung, sehingga menarik bagi investor yang mementingkan biaya.





4. Keamanan: Pengguna yang memperoleh ETF Spot Bitcoin tidak benar-benar memiliki Bitcoin fisik. Sambil meraih laba dari fluktuasi harga Bitcoin, mereka terbebas dari risiko kehilangan atau pencurian yang terkait dengan dompet digital.









Trust investasi adalah reksa dana investasi tertutup yang masuk listing di bursa saham. Dalam dunia mata uang kripto, GBTC milik Grayscale adalah contoh produk trust Bitcoin.





Perbedaan utama antara ETF dan produk trust terletak pada kenyataan bahwa ETF bersifat terbuka, sehingga market maker dapat membuat dan menebus unit secara bebas demi memastikan kecukupan likuiditas. Sebaliknya, trust investasi bersifat tertutup, tidak mudah dibuat, dan tidak memiliki rencana penebusan aktif.





ETF dapat dibeli dan dijual oleh trader harian, sedangkan trust investasi hanya dapat di-trade satu kali pada akhir hari trading. Biaya yang berkaitan dengan ETF biasanya lebih rendah daripada biaya trust investasi.









Hingga saat ini, SEC telah menolak semua permohonan ETF Bitcoin.





Pada tahun 2013, Winklevoss bersaudara menyerahkan dokumen S-1 kepada SEC yang secara resmi menunjukkan niat mereka untuk meluncurkan ETF yang terkait dengan Bitcoin. Pada tahun 2018, mereka mengajukan permohonan lagi, tetapi kedua permohonan tersebut ditolak oleh SEC.





Pada bulan Agustus 2018, perusahaan manajemen aset VanEck mengajukan permohonan ETF Spot Bitcoin, menariknya pada bulan September, lalu mengajukan kembali permohonan pada bulan Maret 2021 dan Juni 2022, tetapi semuanya ditolak oleh SEC.





Pada bulan April 2021, perusahaan manajemen aset Valkyrie Investments mengajukan permohonan ETF Spot Bitcoin yang ditolak oleh SEC pada bulan Desember.





Pada bulan Mei 2021, Fidelity mengajukan permohonan ETF Spot Bitcoin yang ditolak oleh SEC pada bulan Februari 2022.





Pada bulan Juni 2021, ARK Invest bekerja sama dengan penyedia ETF Swiss 21Shares untuk mengajukan permohonan ETF Bitcoin ARK 21Shares. Permohonan ini ditolak oleh SEC pada bulan April 2022. Mereka mengajukannya lagi pada bulan Mei di tahun yang sama, tetapi ditolak lagi pada bulan Januari 2023.





Pada bulan Juli 2021, perusahaan pengelolaan reksa dana New York Global X mengajukan permohonan yang ditolak oleh SEC pada bulan Maret 2022.





Pada bulan Oktober 2021, Bitwise mengajukan permohonan ETF Spot Bitcoin pertamanya. Permohonan tersebut ditolak oleh SEC pada bulan Juni 2022.





Pada tanggal 19 Oktober 2021, AS menyetujui ETF futures Bitcoin pertama.





Di saat yang sama, Grayscale mengajukan permohonan untuk mengonversi GBTC menjadi ETF Spot Bitcoin. Permohonan tersebut ditolak oleh SEC pada bulan Juni 2022 dengan alasan upaya perusahaan tidak memadai untuk mencegah potensi penipuan. Grayscale membawa SEC ke pengadilan dan menang pada bulan Agustus 2023.





Pada bulan Desember 2021, WisdomTree mengajukan permohonan ETF Spot Bitcoin yang ditolak pada bulan Oktober 2022.





Pada bulan April 2023, ARK Invest dan 21Shares mengajukan permohonan ETF Spot Bitcoin ketiga mereka.





Pada bulan Juni 2023, BlackRock dan Valkyrie mengajukan permohonan ETF Spot Bitcoin.





Mulai bulan Juli hingga Agustus 2023, WisdomTree, VanEck, Fidelity/Wise Origin, Bitwise, dan Global X mengajukan permohonan ke SEC sekali lagi.









Mata uang kripto mengalami perkembangan signifikan dalam beberapa tahun terakhir dan terdapat peningkatan minat di bidang ini, tetapi skala pasar mata uang kripto masih relatif kecil dibandingkan dengan keuangan tradisional. Disetujuinya ETF spot Bitcoin merupakan bentuk penerimaan dan pengakuan pasar umum yang kemungkinan akan makin meningkatkan penerimaan Bitcoin di kalangan investor.





Persetujuan terhadap ETF Spot Bitcoin diharapkan dapat menarik masuknya modal yang lebih besar, sehingga meningkatkan likuiditas di seluruh pasar mata uang kripto. Hal ini mewakili eksposur dan popularisasi Bitcoin yang signifikan agar lebih banyak pengguna dapat mengenal, memahami, dan berpartisipasi dalam bidang mata uang kripto.





Lebih penting lagi, persetujuan ETF Spot Bitcoin menandakan pengakuan hukum Bitcoin sebagai produk keuangan oleh otoritas regulasi AS yang menandai pencapaian lainnya dalam pengembangan Bitcoin.





Meskipun SEC belum menyetujui permohonan ETF Spot Bitcoin, masuknya lembaga keuangan besar tradisional seperti BlackRock menunjukkan adanya perubahan dalam lanskap ini. Perkembangan ini mendorong badan-badan regulasi untuk segera menyempurnakan kerangka regulasi. Kita hanya perlu menunggu waktu hingga ETF Spot Bitcoin akhirnya disetujui.



