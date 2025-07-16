Bonus Copy Trade adalah jenis dana uji coba khusus pada platform MEXC yang dikhususkan untuk copy trading. Setelah diklaim, pengguna dapat menggunakannya untuk berpartisipasi dalam copy trading FutureBonus Copy Trade adalah jenis dana uji coba khusus pada platform MEXC yang dikhususkan untuk copy trading. Setelah diklaim, pengguna dapat menggunakannya untuk berpartisipasi dalam copy trading Future
Apa itu Bonus Copy Trade?

16 Juli 2025MEXC
Bonus Copy Trade adalah jenis dana uji coba khusus pada platform MEXC yang dikhususkan untuk copy trading. Setelah diklaim, pengguna dapat menggunakannya untuk berpartisipasi dalam copy trading Futures.

1. Bagaimana Cara Memeriksa Bonus Copy Trade Saya?


Saat Anda menerima bonus Copy Trade atau saat bonus tersebut kedaluwarsa dan dicabut, MEXC akan memberi tahu Anda melalui email, SMS, pesan dalam aplikasi, atau notifikasi push.


Anda dapat melihat bonus Copy Trade yang belum digunakan pada halaman berikut: Copy Trade Saya, Pengaturan Parameter Copy Trade, dan Edit jumlah copy trade.


2. Bagaimana Cara Menggunakan Bonus Copy Trade Saya?


Saat memasukkan jumlah copy trade, bonus Copy Trade akan digunakan terlebih dahulu secara default.

Seperti yang ditunjukkan dalam contoh di bawah ini, saat mengatur parameter copy trade, jika Anda berencana untuk menginvestasikan total 50 USDT sementara 20 USDT berasal dari bonus Copy Trade, Anda perlu menyumbangkan sendiri sisanya, yaitu 50 – 20 = 30 USDT.


Selain itu, saat meningkatkan dana copy trading, jika ada bonus Copy Trade yang tersedia di akun Anda, bonus tersebut juga akan digunakan terlebih dahulu secara default.


3. Aturan Penggunaan Bonus Copy Trading


1) Saat berpartisipasi dalam copy trading, bonus Copy Trade Anda akan digunakan terlebih dahulu.

2) Bonus Copy Trade dapat digunakan sebagai margin untuk membuka posisi, potongan biaya trading, potongan kerugian penutupan, dan potongan biaya pendanaan.

4. Catatan Penting tentang Penggunaan Bonus Copy Trade


1) Harap gunakan bonus Copy Trade Anda dalam masa berlaku. Porsi yang tidak digunakan akan otomatis kedaluwarsa.

2) Jika pengguna menerima beberapa bonus Copy Trade, tanggal kedaluwarsa bonus terbaru akan ditampilkan.


3) Bonus Copy Trade hanya terbatas pada copy trading saja. Bonus ini tidak dapat digunakan untuk jenis trading lainnya dan tidak memenuhi syarat untuk penarikan atau transfer. Namun, segala laba yang diperoleh dari penggunaannya dapat ditarik atau ditransfer dengan bebas.

4) Setelah digunakan, bonus Copy Trade tidak dapat dicabut. Jika Anda mengurangi jumlah investasi selama copy trading, porsi bonus 0yang sudah digunakan tidak akan dikembalikan.

Penafian: Informasi ini tidak memberikan saran tentang investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, konsultasi, atau layanan terkait lainnya, serta bukan merupakan saran untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan informasi hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang terlibat dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

