Apa itu Chiliz (CHZ)? Blockchain Pertama di Dunia untuk Olahraga dan Hiburan





1) Pemosisian Profesional: Chiliz Chain adalah blockchain pertama di dunia yang dikhususkan untuk olahraga dan hiburan dengan mitra lebih dari 70 tim olahraga elite di seluruh dunia.

2) Inovasi Fan Token: Melalui Fan Token™, penggemar dapat berpartisipasi dalam keputusan klub serta menikmati hadiah dan pengalaman eksklusif dengan lebih dari 2 juta pengguna dompet hingga saat ini.

3) Tata Kelola Kelas Dunia: Dengan didukung oleh mekanisme konsensus Proof of Staked Authority (PoSA), jaringan ini diamankan oleh 11 validator terkemuka, termasuk OKX, Animoca Brands, dan Paris Saint-Germain.

4) Kompatibilitas Teknis: Sepenuhnya kompatibel dengan Ethereum Virtual Machine (EVM), sehingga mendukung semua alat Ethereum yang ada sambil menawarkan konfirmasi transaksi yang lebih cepat dan biaya yang wajar.

5) Ekosistem yang Matang: Dengan infrastruktur lengkap yang mencakup platform Socios.com dan bursa terdesentralisasi FanX, Chiliz menyediakan dukungan komprehensif bagi pengembang.









Chiliz adalah platform blockchain yang dirancang khusus untuk olahraga dan hiburan. Dengan memanfaatkan Fan Token, platform ini menghubungkan lebih dari 70 tim terkemuka dengan jutaan penggemar di seluruh dunia untuk merombak cara penggemar olahraga berinteraksi dengan tim favorit mereka. Melalui inovasi digital dan partisipasi komunitas, Chiliz mentransformasi cara penggemar berinteraksi dengan klub dan organisasi yang mereka cintai.









Chiliz lahir dari visi untuk memberdayakan penggemar olahraga agar lebih dari sekadar penonton agar benar-benar berpartisipasi dalam perjalanan tim favorit mereka. Sebelumnya, penggemar hanya dapat menunjukkan dukungan melalui tiket, merchandise, atau penonton. Dengan teknologi blockchain, Chiliz menghadirkan dimensi keterlibatan yang benar-benar baru.





Inti dari platform ini terletak pada partisipasi penggemar melalui tokenisasi. Tim dan klub olahraga dapat menerbitkan Fan Token mereka sendiri di Chiliz Chain yang memungkinkan para pendukung untuk berpartisipasi dalam voting terkait tim, mendapatkan hadiah eksklusif, dan menikmati pengalaman penggemar yang unik. Model ini membedakan diri dari interaksi satu arah tradisional dengan membangun hubungan dua arah yang nyata antara tim dan komunitas mereka.









Sebagai blockchain yang berdaulat, Chiliz Chain menawarkan beberapa keunggulan teknis:





1) Otonomi dan Keamanan: Sebagai chain berdaulat, Chiliz memastikan stabilitas dan keamanan untuk validator terpilih untuk memastikan operasi jaringan yang andal.





2) Tata Kelola On-Chain: Sistem terdistribusi dan model tata kelola on-chain menjamin transparansi dan pengambilan keputusan yang demokratis.





3) Kompatibilitas EVM: Sepenuhnya kompatibel dengan Ethereum Virtual Machine (EVM), sehingga pengembang dapat menerapkan smart contract menggunakan perangkat Ethereum yang sudah dikenal tanpa perlu mempelajari paradigma pemrograman baru. Chiliz juga menyediakan konfirmasi transaksi yang lebih cepat dan biaya yang lebih terjangkau.





4) Interoperabilitas Cross-Chain: Chiliz terintegrasi dengan mainnet Ethereum dan dirancang untuk mendukung koneksi dengan blockchain lain di masa mendatang dengan tujuan untuk membangun ekosistem yang lebih luas dan lebih saling terhubung.













Fan Token™ adalah inovasi inti Chiliz yang mewakili kategori aset digital olahraga terbesar di industri blockchain. Sejak diluncurkan pada tahun 2019, platform ini telah menjalin kemitraan dengan banyak merek olahraga terkemuka di dunia.





Jaringan Kemitraan: Kini terdapat lebih dari 70 Fan Token Paris Saint-Germain Manchester City FC Barcelona Juventus Arsenal Kini terdapat lebih dari 70resmi yang diterbitkan melalui kerja sama dengan klub-klub ternama di dunia, seperti, dan. Token-token ini bukan hanya berfungsi sebagai representasi resmi atas dukungan tim, melainkan juga melambangkan identitas dan hak partisipasi penggemar.





Basis Pengguna: Dengan lebih dari 2 juta dompet Fan Token, Chiliz telah membangun komunitas global yang luas dan dinamis. Para pengguna ini bukan sekadar pemilik pasif, melainkan juga aktif berpartisipasi dalam voting dan aktivitas interaksi, sehingga membentuk masa depan klub mereka.





Utilitas Dunia Nyata: Pemilik Fan Token dapat berpartisipasi dalam berbagai keputusan klub, mulai dari desain kit dan lagu perayaan hingga acara kamp pelatihan. Mereka juga mendapatkan akses ke merchandise eksklusif, kesempatan meet-and-greet, pengalaman VIP, dan hak istimewa lainnya.













Socios.com: Sebagai platform utama untuk Fan Token™, Sebagai platform utama untuk Fan Token™, Socios.com menghadirkan pengalaman olahraga Web3 yang lengkap. Pengguna dapat membeli dan memperdagangkan Fan Token, berpartisipasi dalam acara voting, dan menikmati beragam hadiah eksklusif untuk penggemar dalam satu ekosistem.





FanX : FanX adalah bursa terdesentralisasi (DEX) yang dirancang khusus untuk Fan Token. Bursa ini menawarkan layanan swap token yang lancar untuk meningkatkan likuiditas dan aksesibilitas Fan Token pada ekosistem Chiliz. FanX adalah bursa terdesentralisasi (DEX) yang dirancang khusus untuk Fan Token. Bursa ini menawarkan layanan swap token yang lancar untuk meningkatkan likuiditas dan aksesibilitas Fan Token pada ekosistem Chiliz.









Chiliz Chain beroperasi pada mekanisme konsensus Proof of Staked Authority (PoSA) yang diamankan oleh jaringan 11 validator global terkemuka:

Pemimpin Blockchain: Raksasa industri seperti OKX, Animoca Brands, dan Ankr menyediakan dukungan teknologi dan keamanan jaringan.

Lembaga Keuangan: Partisipasi SBI Holdings yang merupakan kekuatan finansial memperkuat kredibilitas dan stabilitas platform.

Sektor Energi: Keikutsertaan EDF Group, yaitu pemasok energi milik negara Prancis, menyoroti pengakuan industri tradisional terhadap inovasi blockchain.

Pelopor Olahraga: Paris Saint-Germain membuat sejarah sebagai tim olahraga pertama yang menjadi validator blockchain, sehingga menetapkan preseden untuk partisipasi klub langsung dalam tata kelola jaringan.

Pengaruh di Asia: Keterlibatan K League, yaitu liga sepak bola terkemuka di Asia, menekankan dampak Chiliz yang meluas di pasar olahraga global.

Struktur validator yang beragam ini memastikan desentralisasi, keamanan, dan kolaborasi lintas industri yang mencerminkan kepercayaan dan dukungan yang luas untuk jaringan Chiliz.













CHZ adalah token asli ekosistem Chiliz yang melayani beberapa fungsi inti:

Alat Tukar: Digunakan untuk membeli Fan Token dan membayar biaya transaksi jaringan.

Staking dan Tata Kelola: Pemiliknya dapat melakukan staking CHZ untuk berpartisipasi dalam tata kelola jaringan dan mendapatkan hadiah.

Insentif Ekosistem: Memberikan hadiah kepada pengembang, validator, dan kontributor komunitas atas partisipasi dan dukungan mereka.









Pepper8 Pada Agustus 2025, Chiliz mengimplementasikan proposal tata kelolayang menghadirkan pembaruan besar pada model ekonomi tokennya:

Model Inflasi yang Menurun: Proposal ini mengubah model inflasi sebelumnya dengan penurunan inflasi antara Tahun ke-3 dan Tahun ke-7 hingga Suplai Awal cocok dengan jadwal Suplai Awal yang diimplementasikan oleh hard fork Dragon8 sebelumnya yang akan terjadi pada Tahun ke-8.

Integrasi Mitra Baru: Kemitraan seperti integrasi Paribu Net (Turki) makin memperluas aksesibilitas dan kehadiran pasar CHZ.

Optimisasi Tata Kelola: Hard fork menunjukkan efektivitas model tata kelola berbasis komunitas di dalam ekosistem Chiliz.





Keunggulan Utama Model Tokenomi yang Baru:

Insentif yang lebih kuat untuk partisipasi komunitas melalui peningkatan hadiah.

Pertumbuhan jangka panjang yang berkelanjutan pada ekosistem Chiliz Chain, sehingga memastikan motivasi yang berkelanjutan bagi semua partisipan.

Memperluas peluang pengembangan DeFi di dalam Chiliz Chain.

Dukungan pendanaan ekosistem yang berkelanjutan dengan alokasi khusus untuk pertumbuhan ekosistem, operasi, dan inisiatif komunitas, sehingga memastikan evolusi dan vitalitas jaringan Chiliz Chain yang berkelanjutan.





Penurunan laju inflasi dari tahun ke tahun









Anda dapat dengan mudah membeli token CHZ di MEXC, sebuah bursa global tepercaya yang dikenal dengan biaya rendah, transaksi supercepat, beragam penawaran aset, dan likuiditas yang kuat. Wawasan MEXC yang tajam terhadap proyek-proyek yang sedang berkembang dan dukungan ekosistemnya yang mendalam menjadikannya platform yang ideal untuk menemukan dan mengembangkan inovasi blockchain berkualitas tinggi.





Saat ini, CHZ tersedia untuk perdagangan Spot dan Futures di MEXC, sehingga Anda dapat berdagang dengan biaya yang sangat rendah.

MEXC 1) Buka dan masuk ke Aplikasi MEXC atau kunjungi situs web resmi

Spot Futures 2) Di bilah pencarian, masukkan "CHZ", lalu pilih perdaganganatau

3) Pilih jenis order, atur jumlah dan harga, lalu selesaikan perdagangan.





Beli CHZ

















Chiliz menyediakan dukungan yang komprehensif bagi pengembang:

Dokumentasi Lengkap: Panduan teknis mendetail untuk membantu pengembang memulai dengan cepat.

Pelatihan Gratis: Program seperti Rise Bootcamp menawarkan kursus gratis untuk membantu pengembang menjadi ahli Chiliz Chain.

Dukungan Komunitas: Komunitas Discord dan Telegram yang aktif menawarkan bantuan dan kolaborasi secara aktual.

Kompatibilitas Teknis: Dengan kompatibilitas EVM penuh, pengembang Ethereum dapat dengan mudah memigrasikan proyek mereka ke Chiliz Chain.









Pengembang yang membangun di Chiliz Chain memperoleh manfaat unik:

Audiens Langsung: Akses ke lebih dari 2 juta pengguna dompet Fan Token yang menyediakan basis pengguna langsung.

Dukungan Merek: Peluang untuk berkolaborasi dengan merek olahraga kelas dunia meningkatkan kredibilitas dan daya tarik pengguna.

Skalabilitas: Melalui jaringan 70+ Fan Token resmi, aplikasi dapat dengan cepat diskalakan hingga mencapai jutaan calon pengguna.









Chiliz mendorong pengembang untuk mengeksplorasi berbagai penerapan yang kreatif:

Platform Keterlibatan Penggemar: Sistem voting, game interaktif, dan aplikasi sosial.

Marketplace NFT: Platform untuk perdagangan memorabilia dan barang koleksi digital terkait olahraga.

Aplikasi DeFi: Layanan dan produk keuangan yang dibangun berdasarkan Fan Token.

Utilitas Fan Token: Aplikasi yang dibangun berdasarkan Fan Token untuk menghadirkan lebih banyak utilitas terkait Fan Token.













Chiliz memimpin industri olahraga dalam memasuki era Web3 melalui integrasi teknologi blockchain dengan olahraga dan hiburan secara mulus untuk menciptakan ekosistem yang benar-benar unik. Dengan terus bertambahnya merek-merek olahraga terkemuka yang bergabung, peningkatan teknologi yang berkelanjutan, dan ekosistem yang terus berkembang, Chiliz siap menjadi jembatan penting antara olahraga tradisional dan dunia blockchain yang mengantarkan ratusan juta penggemar olahraga ke era desentralisasi yang baru.



