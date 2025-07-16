Chis AI adalah platform layanan AI inovatif yang memadukan teknologi AI dengan blockchain yang menawarkan cara baru bagi pengguna untuk mengakses layanan AI. Tidak seperti platform AI tradisional yangChis AI adalah platform layanan AI inovatif yang memadukan teknologi AI dengan blockchain yang menawarkan cara baru bagi pengguna untuk mengakses layanan AI. Tidak seperti platform AI tradisional yang
Belajar/Token Populer/Perkenalan Proyek/Apa itu Chi... Blockchain

Apa itu Chis AI? Platform Inovatif yang Mengintegrasikan AI dan Blockchain

16 Juli 2025MEXC
0m
#Dasar#Kabar Industri
Sleepless AI
AI$0.06205-5.06%
TokenFi
TOKEN$0.006923-4.08%
Chis AI
CHISAI$0.22776-10.85%
ERA
ERA$0.2473-3.77%
INI
INI$0.04595+14.90%


Chis AI adalah platform layanan AI inovatif yang memadukan teknologi AI dengan blockchain yang menawarkan cara baru bagi pengguna untuk mengakses layanan AI. Tidak seperti platform AI tradisional yang mengandalkan langganan API standar, Chis AI menentukan izin layanan berdasarkan kepemilikan token CHISAI setiap pengguna, sehingga memastikan pengalaman berbasis pengguna yang terdesentralisasi.

1. Ringkasan Proyek AI Chis


Di era kemajuan pesat dalam kecerdasan buatan dan teknologi blockchain, layanan AI tradisional menghadapi banyak tantangan seperti keterbatasan model langganan, alokasi sumber daya yang tidak merata, dan kontrol terpusat. Untuk mengatasi masalah ini, Chis AI diciptakan untuk merombak pengiriman dan penggunaan layanan AI melalui desentralisasi.

Pada platform Chis AI, pengguna dapat dengan mudah menghubungkan dompet Web3 (misalnya, MetaMask) dan membuka layanan AI dengan memiliki token CHISAI. Mekanisme kontrol akses berbasis token ini bukan hanya memastikan alokasi layanan yang adil, melainkan juga mendorong peredaran token dan pertumbuhan nilai.

Chis AI bukan hanya memadukan teknologi AI mutakhir dengan transparansi dan keamanan blockchain, melainkan juga memanfaatkan model tokenomi yang unik untuk memberikan pengalaman layanan AI yang lebih adil dan efisien.

2. Fitur dan Karakteristik Inti Chis AI


2.1 Kontrol Akses Berbasis Token


Chis AI menggunakan mekanisme kontrol akses berbasis token yang inovatif. Pengguna harus memiliki sejumlah token CHISAI untuk membuka layanan AI yang sesuai. Pendekatan ini memastikan distribusi sumber daya yang adil dan mencegah monopoli layanan oleh sejumlah kecil pengguna. Pada saat yang sama, token ini memberikan insentif bagi partisipasi aktif dalam ekosistem platform, karena pengguna dapat menikmati lebih banyak layanan AI dengan memiliki dan menggunakan token.

2.2 Sistem Perintah Bertingkat


Untuk mengakomodasi beragam kebutuhan pengguna, Chis AI menghadirkan sistem perintah bertingkat. Pengguna ditempatkan pada berbagai tingkatan berdasarkan jumlah token CHISAI yang dimiliki. Setiap tingkatan sesuai dengan jatah perintah AI harian yang berbeda. Mekanisme ini memastikan pengalaman orientasi yang lancar bagi pengguna baru sekaligus memberikan reward kepada pengguna setia yang mendukung platform dalam jangka panjang.

2.3 Layanan AI yang Beragam


Chis AI menawarkan berbagai macam layanan AI yang mencakup teks ke gambar, teks ke ucapan, gambar ke video, pembuatan kode AI, AI aplikasi blockchain, desain berbasis AI, AI konten dan pemasaran, dan banyak lagi. Layanan ini bukan hanya memenuhi kebutuhan pengguna di berbagai skenario, melainkan juga meningkatkan efisiensi kerja dan kreativitas melalui teknologi AI.

  • Teks ke Gambar: Pengguna memasukkan deskripsi teks untuk menghasilkan gambar AI berkualitas tinggi dan beragam gaya. Layanan ini cocok untuk proyek desain, materi pemasaran, dan lainnya.
  • Teks ke Ucapan: Menyediakan sintesis suara AI yang alami dan lancar dengan dukungan berbagai gaya suara dan bahasa. Layanan ini ideal untuk podcast, buku audio, iklan, dan lainnya.
  • Gambar ke Video: Mengubah gambar statis menjadi video dinamis demi meningkatkan penceritaan visual untuk NFT, konten media sosial, dan aplikasi lainnya.
  • Pembuatan Kode AI: Membantu pengembang dengan menghasilkan potongan kode yang efisien, skrip debugging, dan menawarkan saran kode yang cerdas. Layanan ini mendukung berbagai bahasa pemrograman, termasuk kode smart contract untuk aplikasi blockchain.
  • AI Aplikasi Blockchain: Menawarkan layanan berbantuan AI untuk ekosistem Web3, seperti pengembangan smart contract, pemodelan tokenomi, dan analisis data blockchain.
  • Desain Berbasis AI: Menghasilkan elemen desain UI/UX, aset merek, dan visual kreatif lainnya untuk membantu desainer dengan cepat mewujudkan contoh konsep.
  • AI Konten dan Pemasaran: Membantu bisnis dan kreator menghasilkan konten yang menarik, termasuk konten iklan, posting media sosial, dan artikel yang dioptimalkan dengan SEO.

2.4 Pemrosesan Terdesentralisasi dan Keamanan Transparan


Chis AI memanfaatkan teknologi blockchain untuk memastikan tugas AI dieksekusi secara efisien dan dengan transparansi penuh. Dengan menggunakan model komputasi hibrida, permintaan AI diproses secara on-chain dan off-chain, sehingga menyeimbangkan kecepatan dengan desentralisasi. Smart contract menjamin keadilan dalam transaksi dan mencegah penyalahgunaan, sehingga menyediakan lingkungan layanan yang aman dan andal bagi pengguna.

3. Token CHISAI: Tokenomi, Alokasi, dan Fungsi


3.1 Ringkasan Token


  • Nama Token: Token Chis AI
  • Simbol: CHISAI
  • Total Suplai: 100 juta

3.2 Alokasi Token CHISAI


  • Pengembangan: 20%
  • Insentif Komunitas: 15%
  • Likuiditas dan Listing CEX: 32.5% (50% dari jumlah ini untuk penyediaan likuiditas awal)
  • Perbendaharaan: 10%.
  • Pemasaran: 10%.
  • Mekanisme Burn: 10%.
  • Penjualan Publik: 2.5%

3.3 Kegunaan Token CHISAI


Akses Perintah AI: Pengguna harus memiliki token CHISAI untuk membuka layanan AI. Jumlah token yang dimiliki menentukan jatah perintah harian.

Reward Ekosistem: Pemilik token bisa mendapatkan reward tambahan dengan melakukan staking dan berpartisipasi dalam tata kelola.

Staking dan Tata Kelola: Staking token CHISAI menghasilkan token tambahan dan memberikan hak voting terhadap peningkatan platform, perbaikan model AI, dan keputusan tata kelola lainnya.

Trading dan Likuiditas: CHISAI akan dapat di-trade di DEX dan CEX, sehingga pengguna dapat membeli dan menjual token serta memastikan likuiditas pasar.

4. Bagaimana Cara Membeli CHISAI di MEXC?


Sebagai platform inovatif yang memadukan AI dengan blockchain, Chis AI memanfaatkan model tokenomi yang unik dan sistem perintah bertingkat untuk memberikan pengalaman layanan AI yang lebih adil dan efisien. Penawaran AI-nya yang beragam memenuhi berbagai kebutuhan pengguna, sedangkan pemrosesan yang terdesentralisasi dan keamanan yang transparan memastikan keandalan layanan dan kepercayaan pengguna. Dengan peluncuran token CHISAI dan meningkatnya pengakuan di pasar, Chis AI siap menetapkan tolok ukur baru di sektor layanan AI untuk membimbing industri menuju masa depan yang lebih terdesentralisasi dan berpusat pada pengguna.

Selama pertumbuhannya yang pesat, kerja sama Chis AI dengan bursa global MEXC telah memberikan momentum yang signifikan. Biaya yang rendah, eksekusi yang cepat, cakupan aset yang luas, dan likuiditas yang mendalam dari MEXC telah menghasilkan kepercayaan investor di seluruh dunia. Pemahamannya terhadap proyek-proyek yang sedang berkembang dan dukungan yang diberikannya telah membantu mendorong inisiatif-inisiatif yang menjanjikan.

CHISAI kini tersedia untuk trading Spot di MEXC yang memungkinkan pengguna melakukan trading token ini dengan biaya yang sangat rendah.

1) Buka dan masuk ke Aplikasi MEXC atau kunjungi situs web resmi.
2) Pada bilah pencarian, masukkan CHISAI, lalu pilih trading Spot.
3) Pilih jenis order, masukkan kuantitas dan harga, lalu selesaikan transaksi.


Pengguna juga dapat mengunjungi halaman Airdrop+ MEXC untuk berpartisipasi dalam acara deposit atau trading CHISAI demi kesempatan mendapatkan reward tambahan.

Penafian: Materi ini bukan merupakan saran tentang investasi, perpajakan, persoalan hukum, keuangan, akuntansi, konsultasi, atau layanan terkait lainnya, serta bukan merupakan rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan informasi hanya untuk referensi dan bukan merupakan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang terkait dan berinvestasi dengan hati-hati. Semua keputusan dan hasil investasi sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengguna.

Artikel Populer

Apakah Ethereum Investasi yang Baik? Analisis Lengkap & Panduan Ahli

Apakah Ethereum Investasi yang Baik? Analisis Lengkap & Panduan Ahli

Ethereum baru saja melonjak 50% pada Juli 2025, melampaui $3,800 dan menarik perhatian investor di seluruh dunia. Jika Anda bertanya-tanya apakah Ethereum layak untuk investasi Anda saat ini, Anda tid

Ethereum vs Bitcoin, Solana, Cardano, Polkadot, XRP, Litecoin, WETH: Panduan Perbandingan Cryptocurrency Lengkap

Ethereum vs Bitcoin, Solana, Cardano, Polkadot, XRP, Litecoin, WETH: Panduan Perbandingan Cryptocurrency Lengkap

Memilih antara Ethereum dan cryptocurrency lainnya bisa terasa membingungkan. Dengan Bitcoin mencapai $119,469 dan Ethereum diperdagangkan pada $4,273, investor bertanya aset digital mana yang menawar

Kuasai Fitur-fitur Utama di Halaman Perdagangan Futures MEXC demi Pengalaman yang Lebih Lancar

Kuasai Fitur-fitur Utama di Halaman Perdagangan Futures MEXC demi Pengalaman yang Lebih Lancar

Di pasar mata uang kripto, perdagangan Futures telah menjadi alat penting bagi banyak investor untuk meningkatkan efisiensi modal dan menangkap peluang pasar, berkat fitur-fiturnya, seperti leverage t

Cara Mining Ethereum? Yang Perlu Anda Ketahui Tentang Mining Ethereum

Cara Mining Ethereum? Yang Perlu Anda Ketahui Tentang Mining Ethereum

Dunia cryptocurrency berubah selamanya ketika mining Ethereum menjadi tidak mungkin pada 15 September 2022. Jika Anda mencari cara mining Ethereum di tahun 2025, Anda tidak sendirian—tetapi jawabannya

Artikel Terkait

Apa Itu Bitlayer (BTR)? Panduan untuk Solusi Bitcoin Lapisan 2 Generasi Terbaru

Apa Itu Bitlayer (BTR)? Panduan untuk Solusi Bitcoin Lapisan 2 Generasi Terbaru

Seiring Bitcoin telah memantapkan dirinya sebagai jaringan blockchain yang paling aman dan terdesentralisasi, keterbatasannya dalam skalabilitas dan pemrograman menjadi makin jelas. Sementara mainnet

AI × Blockchain × Ilmu Data: Bagaimana Codatta Mengubah Ekonomi Data Web3

AI × Blockchain × Ilmu Data: Bagaimana Codatta Mengubah Ekonomi Data Web3

Di tengah percepatan konvergensi teknologi blockchain dan AI, Codatta muncul sebagai protokol data terdesentralisasi revolusioner yang mengatasi salah satu tantangan inti Web3: membangun, mengelola, d

LABUBU: Dari Mainan Trendi hingga Meme, Perjalanan Fantasi Sensasi Global

LABUBU: Dari Mainan Trendi hingga Meme, Perjalanan Fantasi Sensasi Global

Meskipun belum memiliki Labubu, kemungkinan besar Anda pernah mendengar fenomena budaya global ini.1. Apa itu Labubu?Labubu, tokoh utama dalam serial “Monsters” yang diciptakan oleh artis Belgia-Tiong

Inovasi Blockchain: Cara Pi Network Merombak Masa Depan Mata Uang Kripto

Inovasi Blockchain: Cara Pi Network Merombak Masa Depan Mata Uang Kripto

Memasuki tahun 2025, Pi Network berada pada titik kritis peluang dan tantangan. Sesuatu yang dimulai sebagai eksperimen mining seluler yang ambisius telah berkembang menjadi salah satu proyek blockcha

Daftar di MEXC
Daftar & Dapatkan Bonus hingga 10,000 USDT