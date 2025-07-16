Apa itu Chis AI? Platform Inovatif yang Mengintegrasikan AI dan Blockchain





Chis AI token CHISAI adalah platform layanan AI inovatif yang memadukan teknologi AI dengan blockchain yang menawarkan cara baru bagi pengguna untuk mengakses layanan AI. Tidak seperti platform AI tradisional yang mengandalkan langganan API standar, Chis AI menentukan izin layanan berdasarkan kepemilikansetiap pengguna, sehingga memastikan pengalaman berbasis pengguna yang terdesentralisasi.









Di era kemajuan pesat dalam kecerdasan buatan dan teknologi blockchain, layanan AI tradisional menghadapi banyak tantangan seperti keterbatasan model langganan, alokasi sumber daya yang tidak merata, dan kontrol terpusat. Untuk mengatasi masalah ini, Chis AI diciptakan untuk merombak pengiriman dan penggunaan layanan AI melalui desentralisasi.





Pada platform Chis AI, pengguna dapat dengan mudah menghubungkan dompet Web3 (misalnya, MetaMask) dan membuka layanan AI dengan memiliki token CHISAI. Mekanisme kontrol akses berbasis token ini bukan hanya memastikan alokasi layanan yang adil, melainkan juga mendorong peredaran token dan pertumbuhan nilai.





Chis AI bukan hanya memadukan teknologi AI mutakhir dengan transparansi dan keamanan blockchain, melainkan juga memanfaatkan model tokenomi yang unik untuk memberikan pengalaman layanan AI yang lebih adil dan efisien.













Chis AI menggunakan mekanisme kontrol akses berbasis token yang inovatif. Pengguna harus memiliki sejumlah token CHISAI untuk membuka layanan AI yang sesuai. Pendekatan ini memastikan distribusi sumber daya yang adil dan mencegah monopoli layanan oleh sejumlah kecil pengguna. Pada saat yang sama, token ini memberikan insentif bagi partisipasi aktif dalam ekosistem platform, karena pengguna dapat menikmati lebih banyak layanan AI dengan memiliki dan menggunakan token.









Untuk mengakomodasi beragam kebutuhan pengguna, Chis AI menghadirkan sistem perintah bertingkat. Pengguna ditempatkan pada berbagai tingkatan berdasarkan jumlah token CHISAI yang dimiliki. Setiap tingkatan sesuai dengan jatah perintah AI harian yang berbeda. Mekanisme ini memastikan pengalaman orientasi yang lancar bagi pengguna baru sekaligus memberikan reward kepada pengguna setia yang mendukung platform dalam jangka panjang.









Chis AI menawarkan berbagai macam layanan AI yang mencakup teks ke gambar, teks ke ucapan, gambar ke video, pembuatan kode AI, AI aplikasi blockchain, desain berbasis AI, AI konten dan pemasaran, dan banyak lagi. Layanan ini bukan hanya memenuhi kebutuhan pengguna di berbagai skenario, melainkan juga meningkatkan efisiensi kerja dan kreativitas melalui teknologi AI.





Teks ke Gambar: Pengguna memasukkan deskripsi teks untuk menghasilkan gambar AI berkualitas tinggi dan beragam gaya. Layanan ini cocok untuk proyek desain, materi pemasaran, dan lainnya.

Teks ke Ucapan: Menyediakan sintesis suara AI yang alami dan lancar dengan dukungan berbagai gaya suara dan bahasa. Layanan ini ideal untuk podcast, buku audio, iklan, dan lainnya.

Gambar ke Video: Mengubah gambar statis menjadi video dinamis demi meningkatkan penceritaan visual untuk NFT, konten media sosial, dan aplikasi lainnya.

Pembuatan Kode AI: Membantu pengembang dengan menghasilkan potongan kode yang efisien, skrip debugging, dan menawarkan saran kode yang cerdas. Layanan ini mendukung berbagai bahasa pemrograman, termasuk kode smart contract untuk aplikasi blockchain.

AI Aplikasi Blockchain: Menawarkan layanan berbantuan AI untuk ekosistem Web3, seperti pengembangan smart contract, pemodelan tokenomi, dan analisis data blockchain.

Desain Berbasis AI: Menghasilkan elemen desain UI/UX, aset merek, dan visual kreatif lainnya untuk membantu desainer dengan cepat mewujudkan contoh konsep.

AI Konten dan Pemasaran: Membantu bisnis dan kreator menghasilkan konten yang menarik, termasuk konten iklan, posting media sosial, dan artikel yang dioptimalkan dengan SEO.









Chis AI memanfaatkan teknologi blockchain untuk memastikan tugas AI dieksekusi secara efisien dan dengan transparansi penuh. Dengan menggunakan model komputasi hibrida, permintaan AI diproses secara on-chain dan off-chain, sehingga menyeimbangkan kecepatan dengan desentralisasi. Smart contract menjamin keadilan dalam transaksi dan mencegah penyalahgunaan, sehingga menyediakan lingkungan layanan yang aman dan andal bagi pengguna.













Nama Token: Token Chis AI

CHISAI Simbol:

Total Suplai: 100 juta









Pengembangan: 20%

Insentif Komunitas: 15%

Likuiditas dan Listing CEX: 32.5% (50% dari jumlah ini untuk penyediaan likuiditas awal)

Perbendaharaan: 10%.

Pemasaran: 10%.

Mekanisme Burn: 10%.

Penjualan Publik: 2.5%









Akses Perintah AI: Pengguna harus memiliki token CHISAI untuk membuka layanan AI. Jumlah token yang dimiliki menentukan jatah perintah harian.





Reward Ekosistem: Pemilik token bisa mendapatkan reward tambahan dengan melakukan staking dan berpartisipasi dalam tata kelola.





Staking dan Tata Kelola: Staking token CHISAI menghasilkan token tambahan dan memberikan hak voting terhadap peningkatan platform, perbaikan model AI, dan keputusan tata kelola lainnya.





Trading dan Likuiditas: CHISAI akan dapat di-trade di DEX dan CEX, sehingga pengguna dapat membeli dan menjual token serta memastikan likuiditas pasar.









Sebagai platform inovatif yang memadukan AI dengan blockchain, Chis AI memanfaatkan model tokenomi yang unik dan sistem perintah bertingkat untuk memberikan pengalaman layanan AI yang lebih adil dan efisien. Penawaran AI-nya yang beragam memenuhi berbagai kebutuhan pengguna, sedangkan pemrosesan yang terdesentralisasi dan keamanan yang transparan memastikan keandalan layanan dan kepercayaan pengguna. Dengan peluncuran token CHISAI dan meningkatnya pengakuan di pasar, Chis AI siap menetapkan tolok ukur baru di sektor layanan AI untuk membimbing industri menuju masa depan yang lebih terdesentralisasi dan berpusat pada pengguna.





Selama pertumbuhannya yang pesat, kerja sama Chis AI dengan bursa global MEXC telah memberikan momentum yang signifikan. Biaya yang rendah, eksekusi yang cepat, cakupan aset yang luas, dan likuiditas yang mendalam dari MEXC telah menghasilkan kepercayaan investor di seluruh dunia. Pemahamannya terhadap proyek-proyek yang sedang berkembang dan dukungan yang diberikannya telah membantu mendorong inisiatif-inisiatif yang menjanjikan.





trading Spot biaya yang sangat rendah CHISAI kini tersedia untukdi MEXC yang memungkinkan pengguna melakukan trading token ini dengan





situs web resmi 1) Buka dan masuk ke Aplikasi MEXC atau kunjungi

trading Spot 2) Pada bilah pencarian, masukkan CHISAI, lalu pilih

3) Pilih jenis order, masukkan kuantitas dan harga, lalu selesaikan transaksi.









Airdrop+ MEXC Pengguna juga dapat mengunjungi halamanuntuk berpartisipasi dalam acara deposit atau trading CHISAI demi kesempatan mendapatkan reward tambahan.



